Plus de 3,5 M$ pour le développement de milieux de vie durables en Montérégie

SAINT-CONSTANT, QC , le 17 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce la concrétisation d'une entente de 3 588 050 $ avec la Municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon pour le développement de milieux de vie durables sur son territoire.

L'initiative, appelée « La plus grande cour en ville », s'inscrit dans la volonté de la MRC de se positionner comme une destination touristique durable, au bénéfice de ses municipalités constituantes. Pour ce faire, elle misera sur le développement de l'île Saint-Bernard ainsi que de différents attraits, tels que sa route verte, le RécréoParc, son projet de promenade fluviale et ses musées.

« Je suis toujours fière de voir notre gouvernement et les MRC de partout travailler ensemble pour le développement de milieux de vie durables et pensés avant tout pour les citoyens. Le projet de la MRC de Roussillon contribuera assurément à dynamiser son territoire et à mettre en valeur des attractions naturelles, récréatives et culturelles, en plus de favoriser la vitalité économique de la région. Merci à tous et à toutes pour votre implication dans cette initiative porteuse! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Plus que jamais, on invite les Québécois à choisir le Québec! Que ce soit dans nos achats de tous les jours ou lorsqu'on choisit notre destination de vacances. Notre gouvernement est fier de s'associer à la MRC de Roussillon et de propulser le tourisme chez nous, en Montérégie. »

Christine Fréchette, députée de Sanguinet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Dans le contexte actuel, le projet Signature innovation prend tout son sens. En misant sur ses investissements, la MRC de Roussillon souhaite structurer et promouvoir une offre touristique claire, attrayante et alignée avec son positionnement territorial, accroître le sentiment d'appartenance de la population de Roussillon et augmenter la visibilité et la notoriété de Roussillon. »

Christian Ouellette, maire de Delson et préfet de la MRC de Roussillon

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 2 870 440 $ et provient du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds région et ruralité. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé. La participation de la MRC de Roussillon totalise, quant à elle, 717 610 $.

