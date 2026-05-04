50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal - Les partenaires lancent une programmation festive et rassembleuse et dévoilent la chanson officielle

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal, le Parc olympique, la Société du parc Jean-Drapeau et le Comité olympique canadien dévoilent aujourd'hui la programmation du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, en présence de la ministre Chantal Rouleau, du gouvernement du Québec.

Tout au long de l'année, une programmation riche et diversifiée permettra à la population montréalaise de replonger dans l'histoire marquante des Jeux de 1976, tout en mettant en lumière la vitalité sportive, culturelle et événementielle de la métropole. Expositions, spectacles, événements sportifs, activités participatives et initiatives éducatives viendront animer la ville et ses sites emblématiques, célébrer un héritage toujours bien vivant et inspirer les nouvelles générations. La majorité des activités proposées seront gratuites.

GRANDS ÉVÉNEMENTS

Le samedi 4 juillet, le parc Jean-Drapeau ouvrira les portes du Bassin olympique pour une grande journée portes ouvertes pensée pour toute la famille. Petits et grands sont invités à vivre une expérience immersive au cœur de ce site emblématique, avec un accès exceptionnel à des installations habituellement réservées aux athlètes. Au fil de la journée, les enfants pourront s'initier à différentes disciplines olympiques, s'amuser dans les zones d'animation et faire des découvertes actives, tandis que les parents profiteront d'une programmation riche et inspirante, animée par Meeker Guerrier, incluant des rencontres avec des athlètes olympiques, dont Emilie Fournel, Lyne Tremblay et Guylaine Bernier. Visites en ponton, trampoline, animations ludiques et offre gourmande viendront compléter cette sortie estivale conviviale. En soirée, toute la famille pourra prolonger le plaisir avec les prestations festives du Urban Science Brass Band et de Qualité Motel, pour une fin de journée rassembleuse et haute en énergie.

Le samedi 1er août marquera 50 ans jour pour jour depuis la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Montréal 1976. Pour souligner cet anniversaire historique, un spectacle de variétés festif, gratuit et commémoratif prendra vie sur l'Esplanade du Parc olympique, produit par Multicolore et sous la direction artistique du studio de création Hallucination Collective. Pensé comme une expérience unique et intergénérationnelle, ce grand rendez-vous rendra hommage à l'héritage olympique tout en célébrant l'identité sportive et culturelle de Montréal d'aujourd'hui, avec notamment la participation de Loud, qui interprétera la chanson officielle des célébrations. Restez à l'affût : quelques dévoilements viendront ponctuer les prochaines semaines, avec encore quelques surprises bien gardées pour le grand soir.

À cette occasion, Nadia Comaneci sera accueillie pour un hommage soulignant l'impact durable de celle que l'on surnomme encore aujourd'hui la reine des Jeux.

Dans cet esprit de célébration, le Parc olympique lance un appel à toutes les femmes prénommées Nadia à se joindre à un grand rassemblement symbolique. À la suite des Jeux de 1976, un véritable engouement a mené à un baby-boom de Nadias au Québec -- on en compte aujourd'hui plus de 1 800. Les Nadias, rendez-vous sur montrealolympique.ca pour vous inscrire.

EXPÉRIENCES CULTURELLES ET PARTICIPATIVES

Les mardis 7, 21 et 28 juillet, le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau se transformera en salle de cinéma à ciel ouvert avec une série de projections de cinéma flottant inspirées par l'univers olympique. Installés sur des bouées, les spectateurs pourront vivre une expérience immersive unique, directement sur l'eau. La programmation mettra en lumière des œuvres en lien avec le sport et les Jeux olympiques, dont certaines projections accompagnées de rencontres et d'échanges avec des artistes et des athlètes, offrant ainsi une expérience à la fois culturelle et humaine. Seront présentés : le documentaire Parfaites (7 juillet) avec routine de l'équipe de natation artistique Canada, Les Furies (21 juillet) et Eddie l'aigle (28 juillet), en présence de l'équipe de natation artistique junior du Canada (28 juillet).

Plusieurs événements majeurs présentés au Parc olympique cet été s'inscriront dans la thématique du 50e anniversaire, permettant de faire rayonner les célébrations à travers des rendez-vous déjà très prisés du public.

COMMÉMORATIONS ET HÉRITAGE

À partir du 16 mai, le Parc olympique déploiera également l'Espace 50e dans la Rotonde du Stade. Ce lieu accessible à tous proposera une exposition gratuite, une boutique souvenir ainsi que des visites guidées permettant de découvrir les coulisses du Stade et de mieux comprendre l'héritage exceptionnel des Jeux. En complément, il y aura une exposition photo gratuite qui sera présentée sur la rue Pierre-De Coubertin, en collaboration avec Bernard Brault et la Société de promotion de la photographie du Québec (issue d'un concours réalisé en 2025 intitulé Regard vers l'avenir).

Au parc Jean-Drapeau, une passerelle aménagée dans le secteur du P1 annexe proposera une immersion dans l'histoire des Jeux conçue avec le Musée McCord, à travers une ligne du temps vivante et accessible à toute la famille, mettant en lumière les moments marquants de 1976 ainsi que les grandes étapes de la construction du Bassin olympique. Des haltes muséales seront également intégrées sur le site, permettant aux visiteurs de s'arrêter, d'explorer et de découvrir des contenus historiques et visuels de façon ludique et conviviale.

Tout au long de l'été, la Balade découverte permettra au public d'explorer le parc Jean-Drapeau autrement, à travers un parcours commenté alliant mobilité durable et mise en valeur du patrimoine, grâce à un guide audio immersif. Bonifiée pour le 50e anniversaire, cette expérience proposera un contenu dédié à l'héritage olympique, incluant anecdotes et archives d'époque.

Dans le cadre du parcours Voyage des îles, de nouvelles bornes d'interprétation aux abords du bassin olympique viendront également enrichir l'expérience en mettant en valeur l'histoire des Jeux de 1976 et les figures marquantes qui ont façonné cet héritage.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Tout au long de l'été, Montréal vibrera au rythme d'une programmation sportive, témoignant à la fois de l'ampleur de l'héritage olympique et de la vitalité de sa pratique aujourd'hui, à travers de nombreux événements présentés sur des sites et infrastructures emblématiques. Parmi les temps forts, le Parc olympique accueillera les Essais canadiens de natation Bell, du 5 au 12 juillet, tandis que le parc Jean-Drapeau sera l'hôte de la Coupe du monde de canoë de vitesse et de paracanoë de la FIC 2026 du 9 au12 juillet. Dans la continuité de cet héritage, CAMO76, du 5 au 8 novembre, proposera au Complexe sportif Claude-Robillard une compétition commémorative rendant hommage aux épreuves de natation de 1976, réunissant jeunes athlètes et vétérans dans une perspective à la fois sportive, communautaire et inspirante.

APPEL À PROJETS

Afin d'étendre les célébrations à l'ensemble du territoire montréalais, la Ville de Montréal a lancé un appel à projets mobilisant les milieux culturels, sportifs et communautaires. Cette initiative a permis de soutenir une série d'initiatives portées par des organisations reconnues, contribuant à enrichir la programmation et à rejoindre un large public, dans tous les quartiers de la métropole.

Parmi les organisations participantes, on retrouve le Musée McCord Stewart, le Conseil du sport de Montréal, CAMO Natation, Courons Montréal, Vélo Québec, les Scouts du Montréal Métropolitain, Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont et Gymnix. Ensemble, ces projets participent à faire vivre l'héritage des Jeux de 1976 de manière actuelle, inclusive et ancrée dans les communautés.

UNE CHANSON OFFICIELLE

À cette programmation s'ajoute également le dévoilement de la chanson officielle du 50e anniversaire. Interprétée par Loud et réalisée en collaboration avec le producteur Ruffsound, cette œuvre originale se veut un véritable hymne à Montréal. Moderne, rassembleuse et résolument ancrée dans son époque, elle célèbre l'énergie, la diversité et la fierté qui définissent la métropole aujourd'hui. Nous sommes fiers de nous associer à cette création musicale, appelée à devenir l'une des trames marquantes de l'été et à faire vibrer le public au rythme de ce 50e anniversaire.

REMERCIEMENTS

Il est essentiel de remercier le gouvernement du Québec, la communauté sportive montréalaise qui s'est rassemblée pour faire rayonner ce 50e anniversaire. Grâce à l'implication du Canadiens de Montréal, du CF Montréal, des Alouettes, des Roses, de la Victoire, du Royal, du Grand Prix de Montréal, de l'Alliance, Tennis Canada, ainsi que de partenaires majeurs comme Bell, la STM, BIXI et Aéroports de Montréal, la métropole vibrera au rythme de son identité sportive. Des activations, des surprises et de nombreuses initiatives viendront célébrer Montréal comme véritable ville de sport.

POUR TOUT DÉCOUVIR

Au cours des prochaines semaines, la campagne Montréal Olympique MC se déploiera à travers la ville, invitant la population à prendre part aux célébrations et à redécouvrir ce qui fait de Montréal une véritable ville de sport.

L'ensemble de la programmation est à découvrir sur montrealolympique.ca.

Pour télécharger le dossier de presse, incluant la chanson officielle :

Documents médias - Montréal olympique

CITATIONS

« Montréal a cette capacité rare de faire vivre son histoire dans le présent. Cinquante ans après les Jeux de 1976, on le voit encore : la métropole est une véritable ville de sport, capable de rassembler, d'accueillir le monde et de générer des retombées économiques importantes pour tout le Québec. Avec ces célébrations du 50e, notre gouvernement fait le choix d'être au rendez-vous, en soutenant une programmation accessible et ambitieuse qui permet à la population de se réapproprier cet héritage et de continuer à faire rayonner Montréal. »

-- Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Il y a 50 ans, les Jeux olympiques de 1976 transformaient Montréal et en faisaient une grande ville de sport. Un demi-siècle plus tard, on profite de cet héritage encore bien vivant : une culture sportive forte et des valeurs rassembleuses de solidarité, de respect et de dépassement de soi. On invite tout le monde, petits et grands, à prendre part aux festivités. Ce sera l'occasion de célébrer un moment marquant de notre histoire et de nous projeter ensemble vers l'avenir du sport à Montréal. »

-- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Depuis 50 ans, le Parc olympique est un legs qui nous rassemble, nous inspire et nous met en mouvement. Célébrer cet anniversaire, c'est se réapproprier pleinement cet héritage qui résonne encore. À travers une programmation vibrante, festive et rassembleuse, nous convions toutes les générations à venir vivre et partager ce moment fort de notre mémoire collective -- et à regarder ensemble, avec fierté et ambition, vers les 50 prochaines années. »

-- Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique

« Au parc Jean-Drapeau, l'héritage des Jeux de 1976 se vit encore aujourd'hui, au cœur d'un site résolument tourné vers l'avenir. À l'occasion de ce 50e anniversaire, nous sommes fiers d'ouvrir nos espaces et de proposer des expériences accessibles, rassembleuses et ancrées dans le présent, afin que toutes les générations puissent se réapproprier cet héritage exceptionnel et le faire rayonner à leur tour. »

-- Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau

Les Jeux de Montréal ont profondément transformé le système sportif canadien. Ce grand projet audacieux inspire encore aujourd'hui des jeunes et leurs familles, et aura marqué l'histoire de Montréal et du Canada sur la scène internationale. Les Jeux olympiques de 1976 ont jeté les bases d'une infrastructure de haute performance qui continue de former et d'inspirer nos athlètes d'élite. Cinquante ans plus tard, cet héritage se mesure non seulement par les succès d'Équipe Canada, mais aussi dans les programmes sportifs et les infrastructures dont peuvent profiter tous les citoyens et citoyennes.

-- Éric Myles, chef des sports au Comité olympique canadien

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, [email protected]; Ville de Montréal, [email protected]; Roy & Turner (Qualité Motel, Urban Science Brass Band et Loud), Kevin Lalancette, [email protected]; Parc olympique, [email protected]; Société du parc Jean-Drapeau, Gabrielle Fontaine-Giroux, [email protected]; Comité olympique canadien, Marie-Anik L'Allier, [email protected]