Plus de 2 M$ pour le rayonnement des cultures et des langues autochtones

QUÉBEC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent l'attribution de plus de 2 M$ visant à soutenir des projets pour les médias autochtones, les langues autochtones et les jeunes autochtones. Ce sont 48 projets, touchant les Premières Nations et les Inuit du Québec, qui profiteront de cette enveloppe gouvernementale.

Ce financement a pour but d'accroître l'offre d'activités, de services et de biens pouvant contribuer au renforcement, au développement et au rayonnement des cultures et des langues autochtones. Les sommes sont octroyées directement à des organismes autochtones ou à des conseils de bande dans le cadre du programme Aide aux projets pour les Autochtones.

Citations

« Afin de favoriser la préservation, la transmission et la valorisation des cultures et des langues autochtones, le gouvernement du Québec soutient des projets culturels stimulants tant pour les jeunes que pour les médias autochtones. Cette enveloppe de plus de 2 M$ contribuera au rayonnement des cultures et des langues des différentes nations autochtones de l'ensemble du territoire du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement est fier de soutenir l'essor culturel, économique et social des Premières Nations et des Inuit du Québec en appuyant la mise sur pied de projets autochtones aussi intéressants que diversifiés. Ce programme de financement contribuera directement au succès d'initiatives portées par et pour les personnes autochtones, notamment pour assurer la pérennité de leurs patrimoines linguistiques et culturels. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications a lancé, du 8 avril au 17 mai 2024, l'Appel de projets pour les Autochtones qui vise à accroître l'offre d'activités, de services et de biens pouvant contribuer significativement à l'atteinte des objectifs du Ministère en ce qui a trait à la consolidation et au développement des cultures autochtones et des communications.

Cet appel de projets permet de mettre en œuvre plusieurs mesures sous la responsabilité du Ministère dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027, particulièrement la mesure 1.5 « Lancer un appel de projets : langues autochtones, initiatives culturelles pour les jeunes d'âge scolaire, médias autochtones ».

Rappelons que ce programme a été créé par le ministère de la Culture et des Communications en 2019, suivant l'engagement du gouvernement à l'égard des cultures autochtones dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Le Ministère accorde une grande importance au rayonnement des cultures autochtones et il est fier de contribuer au dynamisme et à la vitalité des langues autochtones.

Les retombées de ces projets sont positives pour les communautés autochtones et les Autochtones vivant en milieu urbain, particulièrement pour les jeunes d'âge scolaire, tout en répondant à des besoins locaux ainsi qu'à la mise en valeur des pratiques traditionnelles et contemporaines.

Lien connexe

Appel de projets pour les Autochtones

Suivez le Ministère dans les médias sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]