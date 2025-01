La ministre Martinez Ferrada annonce le renouvellement du soutien aux organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX).

MONTRÉAL, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, il faut améliorer la capacité d'exportation des entreprises québécoises pour augmenter leur compétitivité et leur productivité. Les ORPEX sont de précieux alliés pour les entrepreneurs qui souhaitent amorcer des démarches sur les marchés extérieurs et qui doivent s'adapter aux marchés en constante évolution. Leurs services de proximité et de première ligne offerts aux PME québécoises ainsi que l'accompagnement personnalisé, l'information sur les marchés à l'exportation et la mise en relation avec des personnes clés contribuent grandement à leur réussite.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a réitéré aujourd'hui l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les ORPEX du Québec pour trois ans (2024-2027) avec des appuis non remboursables bonifiés dont le montant total pourra atteindre 19,7 M$.

Cette annonce a eu lieu lors d'une table ronde réunissant la ministre et des intervenants économiques du Québec à laquelle le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a également participé. Cette discussion portait sur l'importance de protéger l'économie de Montréal et de l'ensemble des régions du Québec face aux menaces tarifaires des États-Unis.

Le montant annoncé inclut un soutien à Commerce International Québec, le regroupement des ORPEX, afin d'assurer un rôle de coordination des interventions pour que les sommes investies aient des retombées pour toutes les régions du Québec. Ces appuis sont d'autant plus importants dans le contexte actuel, car ils permettront d'aider les entreprises qui veulent exporter, innover et diversifier leurs marchés à poursuivre leur croissance.

De ces contributions, 16,1 M$ serviront au soutien des activités d'exportation et 3,6 M$ permettront d'appuyer et d'encadrer les projets d'innovation de PME en croissance et de favoriser le soutien d'investissement direct étranger.

Les ORPEX aident notamment les entreprises, qui n'exportent pas encore ou qui désirent exporter vers de nouveaux marchés, à :

profiter des nouvelles occasions de marché et à acquérir des connaissances sur le développement de marchés internationaux;

répondre à toutes questions sur les exportations et à trouver les bonnes ressources en matière de douanes, de réglementations, de certifications, etc.;

mieux comprendre leur capacité à exporter;

élaborer un plan à l'exportation incluant le plan d'action pour percer les marchés extérieurs;

obtenir un accompagnement personnalisé en fonction du besoin de l'entreprise.

La liste des ORPEX se trouve ci-bas.

Les entreprises et les organismes sont une source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et résiliente.

Citations

« Pour réussir, les entreprises ont besoin de plus de stabilité, et dans un contexte international actuel incertain, ce soutien de notre gouvernement permet d'aider au positionnement de nos entreprises sur les marchés internationaux. L'aide aux ORPEX s'inscrit parfaitement dans notre plan de croissance et de protection de l'économie québécoise et canadienne. En mettant l'accent sur l'importance de développer des marchés à l'exportation, ce financement donnera aux entreprises québécoises des outils pour se positionner avantageusement, particulièrement dans le contexte actuel. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Un pays fort et fier donne à ses entreprises les moyens de conquérir de nouveaux marchés et de rayonner dans le monde. En soutenant les ORPEX, on aide les PME québécoises à exporter plus, innover mieux et croître plus vite. Faire briller le Québec à l'international, c'est investir dans notre prospérité collective! »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Commerce International Québec applaudit cette annonce de financement qui ne pourrait mieux tomber. La grande période d'incertitude que traversent nos entreprises actuellement rappelle l'importance de miser sur la diversification de ses marchés d'exportation. Développer un seul nouveau marché peut permettre d'augmenter significativement la valeur moyenne des exportations d'une entreprise, allant jusqu'à la quintupler. Grâce au financement de DEC, les ORPEX auront la latitude nécessaire pour continuer d'accompagner les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs, notamment en réduisant l'intensité des obstacles à l'exportation pour les entreprises et en les aidant à obtenir du succès dans leurs démarches d'exportation. »

Nadine Brassard, présidente, Commerce International Québec

Faits en bref

Les ORPEX ont notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les accompagner dans la conquête et la diversification des marchés extérieurs.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC travaille en complémentarité avec le gouvernement du Québec pour soutenir les organismes régionaux de promotion des exportations - les ORPEX - qui accompagnent les PME dans leurs démarches de commercialisation à l'international.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liste des ORPEX

Abitibi-Témiscamingue :

Bas-Saint-Laurent :

Centre-du-Québec, Estrie et Mauricie :

Chaudière-Appalaches :

Côte-Nord :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :

Lanaudière :

Laurentides :

Laval :

Montérégie :

Montréal :

Outaouais :

Québec :

Saguenay-Lac-Saint-Jean :

Regroupement des ORPEX :

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]