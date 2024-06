EY souligne trente ans de promotion de l'entrepreneuriat canadien

TORONTO, le 5 juin 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat - EY Canada est fière de souligner aujourd'hui les réalisations de plus de 160 entrepreneurs nommés finalistes régionaux du programme Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2024. Sélectionnés par un jury indépendant, ces entrepreneurs de partout au pays ont été reconnus pour la valeur qu'ils créent, de même que pour leur leadership vocationnel et les retombées positives de leur travail sur les collectivités.

Faites la connaissance des finalistes 2024 du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

Cette année marque le 30e anniversaire du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY au Canada. Le programme vise à reconnaître les entrepreneurs qui, par leur vision unique et leur travail acharné, trouvent constamment des façons de réinventer et de remodeler notre économie. Depuis 1994, il a permis de saluer les réalisations de centaines d'entrepreneurs et de chefs de la direction canadiens diversifiés qui innovent et contribuent à la croissance et à la prospérité, transformant ainsi le monde.

« Les finalistes de cette année illustrent bien le calibre exceptionnel des entrepreneurs que nous avons soutenus grâce au programme au cours des trente dernières années, affirme Rachel Rodrigues , directrice nationale du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Que ce soit dans le secteur de l'immobilier, de l'énergie, de la technologie ou ailleurs, chacun de ces entrepreneurs dégage de nouvelles sources de valeur pour l'économie canadienne, tout en ouvrant la voie à des pratiques d'affaires durables et socialement responsables. »

Le programme fonctionne en parallèle avec les programmes Femmes entrepreneures gagnantes et Réseau Accès-entrepreneurs pour aider les entreprises à réaliser une croissance extensive et intensive et à surmonter les obstacles, tout en favorisant un écosystème entrepreneurial équitable et inclusif pour tous. En mettant les participants en relation avec des leaders visionnaires du monde des affaires, cet écosystème encourage la collaboration et l'innovation dans tous les secteurs.

« En transformant des secteurs bien établis et en lançant de nouvelles entreprises révolutionnaires, ces entrepreneurs s'adaptent à l'évolution du marché et répondent aux besoins des clients avec agilité, ajoute Rachel Rodrigues. Nous sommes fiers de reconnaître leur capacité à résoudre des problèmes fondamentaux au moyen de solutions novatrices. Ce faisant, ils contribuent à la création d'emplois et à la croissance économique au Canada. »

Les prochaines étapes

Le jury indépendant sélectionnera un Entrepreneur de l'année dans chaque région, lesquels seront annoncés en octobre. Les Entrepreneurs de l'année régionaux se mesureront ensuite à leurs pairs lors de la célébration nationale qui se tiendra en novembre. C'est alors que sera annoncé l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada, qui rivalisera avec les lauréats d'autres pays lors d'une cérémonie à Monaco en vue d'obtenir le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY 2025. Les lauréats de l'an dernier, Aisha Yang et Musharaf Syed d'Herbaland Naturals Inc. - le plus grand fabricant de vitamines gélifiées au Canada, établi en Colombie-Britannique - sont à Monaco cette semaine pour représenter le Canada au volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2024 .

Pour en savoir plus

Visitez ey.com/ca/gpe pour en savoir plus sur le programme et suivez #EOYCanada sur les réseaux sociaux pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent l'équilibre délicat entre passion, détermination, personnalité et compétence, pour créer les entreprises répondant aux défis les plus complexes et contribuant à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2024, les membres du jury indépendant de la région du Pacifique sont : Ryan Barrington-Foote, président, Jim Pattison Group; Christine Bergeron, présidente et chef de la direction, Concert Properties; Curtis Braber, chef de la direction, BE Power Equipment; Abi Coman-Walker, chef de l'exploitation, Acuitas Therapeutics; Stephen Lee, chef de la direction, Musqueam Capital Corp.; et Bill Tam, fondateur et directeur général, ThoughtBridge.

En 2024, les membres du jury indépendant de la région des Prairies sont : Gursh Bal, cofondateur et cochef de la direction, Zeno Renewables; Frank Burdzy, chef de la direction, Homestyle Selections LP; Jennifer Carlson, Fondatrice et chef de la direction, Baby Gourmet Foods Inc.; JoeAnne Hardy, présidente, WBM Technologies LP; Noorudin Jiwani, président et chef de la direction, Aliya's Foods Limited; et Tiffany Kaminsky, cofondatrice et directrice, Impact, Symend.

En 2024, les membres du jury indépendant de la région de l'Ontario sont : Gavin Armstrong, fondateur et chef de la direction, Lucky Iron Life; Sandra Bosela, cochef du groupe Marchés privés, directrice générale principale et chef mondiale du capital-investissement, OPTrust; Reena Chaudhary, associée directrice, Sia Partners; Kathy Cheng, présidente, Redwood Classics Apparel; et Mat Micheli, cofondateur et cochef de la direction, Viral Nation Inc.

En 2024, les membres du jury indépendant de la région du Québec sont : Pelra Azondekon, directrice générale, asterX | Quebecor; Isabelle Côté, présidente-directrice générale, Coffrages Synergy Formwork; Jean-François Côté, président et président-directeur général, Sharethrough; Christian Fabi, associé, Novacap; Serge Harnois, président-directeur général, Harnois Énergies; Orlane Panet, co-fondatrice et présidente-directrice générale; MicroHabitat Urban Farming; Madeleine Paquin, ancienne chef de la direction, Logistec Corporation; et Martin Thériault, fondateur, président-directeur général et président du conseil, Previan.

En 2024, les membres du jury indépendant de la région de l'Atlantique sont : Hilda Broomfield-Letemplier, présidente, Pressure Pipe Procurement & Management Services; John Flewelling, président et chef de la direction, CBCL; Gaëtan Thomas, président et chef de la direction | vice-président directeur, CÉNB | bluehome; et Sheena Young, présidente et chef de la direction, Young's Lobster Company Ltd.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : Air Canada, TSX Inc., The Globe and Mail et The Printing House.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de contribuer à un monde meilleur, en créant de la valeur à long terme pour ses clients, pour ses gens et pour la société, et en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers. Les équipes diversifiées d'EY, réparties dans plus de 150 pays, renforcent la confiance grâce à l'assurance que leur permettent d'offrir les données et la technologie, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité, ou encore de leurs services transactionnels ou juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com . Suivez-nous sur X (auparavant Twitter) : @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

