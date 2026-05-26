Toronto accueillera, du 26 au 29 mai 2026, plus de 500 acheteurs provenant de 24 marchés internationaux.

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - Rendez-vous Canada (RVC) réunira à Toronto, du 26 au 29 mai 2026, un nombre record d'acheteurs internationaux de voyages et d'entreprises touristiques canadiennes, témoignant de l'intérêt mondial croissant pour les expériences touristiques de notre pays.

Véritable moteur de recettes touristiques et d'échanges commerciaux internationaux, le salon s'inscrit dans une dynamique de croissance majeure. Selon le rapport Perspectives touristiques canadiennes, préparé par Destination Canada et Tourism Economics, les recettes touristiques devraient croître de 6 % cette année pour atteindre 140,9 milliards de dollars.

Le tourisme s'impose comme l'un des principaux secteurs d'exportation de services au Canada. D'ici 2035, il devrait contribuer à hauteur de 9 à 10 % (soit jusqu'à 30 milliards de dollars) à l'objectif national visant à générer 300 milliards de dollars supplémentaires en exportations hors États-Unis. La contribution du tourisme aux efforts de diversification commerciale du Canada commence dès le salon professionnel. C'est là que les vendeurs canadiens (attractions, hôtels et organismes de marketing de destination) entreront en contact avec les acheteurs internationaux (agences de voyages et voyagistes). Au total, plus de 50 000 rencontres d'affaires permettront de faire connaître les expériences touristiques canadiennes sur les marchés internationaux.

Tous les marchés cibles du Canada répondront présents à Rendez-vous Canada. On note un intérêt particulièrement marqué de la part de pays clés dont le statut de destination approuvée (SDA) a été rétabli en novembre 2025 : soit le Brésil, la Chine et la France. Le nombre d'inscriptions d'acheteurs américains est particulièrement élevé, et la participation globale, tous marchés confondus, atteint un sommet historique.

Rendez-vous Canada 2026 en chiffres :

Plus de 1 400 participants inscrits;

plus de 500 acheteurs provenant de 24 marchés internationaux (une augmentation de plus de 100 acheteurs par rapport à 2025);

plus de 900 vendeurs représentant quelque 500 organisations touristiques canadiennes, y compris des entrepreneurs autochtones;

plus de 60 000 rendez-vous d'affaires déjà programmés.

La tenue de Rendez-vous Canada à Toronto générera d'importantes retombées économiques et sectorielles.

Les retombées économiques directes préliminaires sont estimées à environ 6,7 millions de dollars.

millions de dollars. À ce montant viennent s'ajouter des retombées indirectes et induites (activités interentreprises générées par les retombées directes) estimées à 5,7 millions de dollars.

millions de dollars. Enfin, plus de 4 000 nuitées ont été réservées dans des hôtels de Toronto.

L'édition 2025 de l'événement, tenue à Winnipeg, a généré des retombées économiques estimées à 4,6 millions de dollars, tandis que des ententes commerciales totalisant 89,6 millions de dollars ont été conclues en trois jours.

Pleins feux sur les entreprises touristiques de Toronto et de l'Ontario :

Rendez-vous Canada offre une vitrine exceptionnelle pour faire découvrir à plus de 500 acheteurs et voyagistes internationaux représentant des marchés clés la scène culinaire diversifiée de Toronto, ses quartiers riches en culture ainsi que sa programmation annuelle d'attractions, de festivals et d'événements sportifs. Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ approche à grands pas, l'événement offrira également aux acheteurs un aperçu privilégié des préparatifs de Toronto pour accueillir des visiteurs du monde entier.

L'an dernier, la Ville Reine a accueilli un nombre record de 28,2 millions de visiteurs, ce qui a généré des dépenses touristiques historiques de 9,1 milliards de dollars. Le tourisme international a constitué le segment de croissance le plus rapide à Toronto, bondissant de 8 % pour atteindre 1,4 million de visiteurs, un élan principalement porté par la progression des marchés allemand et britannique. L'accueil d'acheteurs internationaux permet de consolider la demande dans des marchés matures comme l'Europe et le Mexique, tout en multipliant les débouchés en Asie. Afin de soutenir durablement cette croissance et cette diversification, Destination Toronto a intensifié sa visibilité et accéléré ses activités en Allemagne, au Royaume-Uni et au Mexique, parallèlement au marché incontournable des États-Unis (liens en anglais uniquement).

Plus de 85 entreprises et organismes touristiques de l'Ontario participeront activement au salon. Leur objectif : aller à la rencontre des acheteurs internationaux, développer des partenariats et stimuler l'achalandage vers les destinations et les expériences de la province.

La tenue de Rendez-vous Canada 2026 en sol ontarien constitue une occasion de premier plan pour renforcer les partenariats internationaux et mettre en valeur la diversité des expériences offertes partout dans la province, de l'aventure en plein air et du tourisme autochtone aux expériences culinaires, culturelles et événementielles d'envergure.

En plus d'assister à RVC, près de 215 acheteurs et médias à l'intention des professionnels des voyages participeront à 17 visites de familiarisation avant et après l'événement en Ontario. Ces expériences immersives leur permettront de découvrir en personne les destinations de la province, ses villes et villages dynamiques, ses attractions emblématiques et la richesse de son offre touristique.

À propos de Rendez-vous Canada

Événement phare du tourisme international au pays, Rendez-vous Canada rassemble les acheteurs de voyages du monde entier et les entreprises touristiques de tous les secteurs d'activité du Canada. RVC est produit par Destination Canada et l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC).

Depuis près de 50 ans, cet événement réunit des experts mondiaux du tourisme, des entreprises canadiennes et des leaders visionnaires en vue d'accélérer la croissance de l'industrie touristique du Canada, de nouer des liens durables et de générer une importante valeur économique.

RVC illustre la collaboration au sein de l'écosystème touristique canadien, favorisant la croissance des industries dans les provinces, territoires, villes, municipalités, régions et centres de villégiature.

Les acheteurs qualifiés sont nommés par Destination Canada, qui consulte ses partenaires de l'industrie, y compris l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC). Les vendeurs qualifiés sont nommés par l'Association de l'industrie touristique du Canada, Destination Canada et des partenaires de l'industrie. Tous les vendeurs ont obtenu la désignation Exportation touristique READI™, ce qui confirme leur potentiel sur les marchés internationaux.

Citations :

« Rendez-vous Canada met en valeur ce que notre pays a de mieux à offrir. D'un océan à l'autre, les entreprises touristiques canadiennes créent des expériences inoubliables qui attirent les visiteurs, soutiennent les communautés locales et stimulent la croissance économique. Alors que les regards du monde entier se tournent de plus en plus vers le Canada en 2026, cet événement représente une occasion importante de renforcer les partenariats internationaux et de mettre en lumière le talent, l'innovation et l'hospitalité qui font du Canada une destination de calibre mondial. » -- L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

Destination Canada

« Le tourisme représente l'un des débouchés d'exportation les plus immédiats et les plus évolutifs du Canada, et Rendez-vous Canada est le lieu où ce potentiel se matérialise. Cette année, nous accueillons un nombre record d'acheteurs internationaux, ce qui crée de nouvelles possibilités pour les entreprises touristiques canadiennes de diversifier leurs marchés, d'accroître leur part de marché mondiale et de générer des retombées économiques pour les collectivités partout au pays. Alors que la demande mondiale de voyages s'accélère, le Canada est bien positionné pour capter une grande part du tourisme international, qui s'élève à 2 000 milliards de dollars américains », a déclaré Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada.

Association de l'industrie touristique du Canada

« Rendez-vous Canada n'est pas seulement l'un des événements les plus importants pour notre secteur touristique, c'est aussi un événement commercial majeur pour le Canada. En mettant en relation les entreprises, les destinations touristiques canadiennes et les acheteurs internationaux, RVC contribue à nouer de nouveaux partenariats, à élargir l'accès aux marchés et à transformer l'intérêt mondial pour le Canada en retombées concrètes pour la population canadienne. L'AITC est fière de représenter l'industrie dans le cadre d'un événement qui renforce la compétitivité du Canada et soutient les entreprises qui contribuent à la croissance du secteur touristique partout au pays », a déclaré Sébastien Benedict, président-directeur général de l'Association de l'industrie touristique du Canada.

Destination Ontario

« La tenue de Rendez-vous Canada ici même à Toronto représente une formidable occasion de mettre en valeur tout ce que l'Ontario a à offrir. Entre ses villes dynamiques, ses attractions de calibre mondial, ses paysages naturels spectaculaires et ses collectivités accueillantes, notre province propose des expériences pour tous les types de voyageurs, tout au long de l'année. C'est notre fierté d'accueillir des acheteurs internationaux et des représentants des médias venant des quatre coins du monde, et de contribuer à créer de nouvelles occasions pour les entreprises touristiques de l'Ontario afin qu'elles puissent tisser des liens, poursuivre leur croissance et accroître leur rayonnement sur les marchés internationaux », a déclaré Vincenza Ronaldi, présidente-directrice générale de Destination Ontario.

Destination Toronto

« Faire découvrir Toronto en personne à des acheteurs du monde entier demeure l'un des moyens les plus efficaces de stimuler l'achalandage futur », a déclaré Andrew Weir, président-directeur général de Destination Toronto. « Ils pourront ressentir l'effervescence qui s'installe à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA, tout en découvrant les quartiers dynamiques de la ville, sa scène culinaire d'une grande diversité et la richesse de ses attractions et expériences offertes toute l'année. À un moment où le tourisme continue de s'affirmer comme un secteur d'exportation en forte croissance exempt de tarifs douaniers, il est essentiel pour la croissance à long terme de Toronto de renforcer les liens avec une diversité de marchés internationaux. »

À propos des organismes partenaires

À propos de Destination Canada

Destination Canada est l'organisme national de marketing touristique du Canada. Il fait la promotion du pays à l'échelle mondiale pour favoriser la croissance durable de l'économie du tourisme et renforcer la compétitivité du Canada comme destination touristique.

Nous travaillons avec des partenaires de partout au pays pour attirer des voyageurs d'agrément et de grands événements internationaux, en misant sur des marchés étrangers à forte croissance et des secteurs prioritaires. Nous offrons aussi des analyses de pointe et des renseignements sur les marchés pour orienter les décisions et façonner le développement des destinations au Canada.

En 2025, le tourisme a généré 133 milliards de dollars en dépenses des visiteurs et soutenu plus de 280 000 entreprises dans 5 000 communautés. D'ici 2030, les recettes touristiques devraient atteindre 177 G$, confirmant le poids économique du tourisme. Deuxième secteur d'exportation de services en importance au Canada, le tourisme pourrait contribuer jusqu'à 10 % à l'objectif de diversification commerciale de 300 milliards de dollars du gouvernement.

Les activités de Destination Canada font fructifier les fonds publics rapidement en contribuant à la création d'emplois, au PIB et aux recettes fiscales presque instantanément.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

www.destinationcanada.com/fr

À propos de l'Association de l'industrie touristique du Canada

L'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) est la voix de l'économie du tourisme au pays. Depuis 1930, l'AITC favorise la croissance et la compétitivité du secteur touristique en misant sur la défense des intérêts, des partenariats stratégiques et le leadership.

L'AITC représente des entreprises et des associations dans l'ensemble du pays et veille à ce que le tourisme soit reconnu comme moteur essentiel de l'économie, de la culture et de l'attrait mondial du Canada.

À propos de Destination Ontario

Destination Ontario est l'organisme de marketing touristique de l'Ontario. Grâce à des initiatives novatrices en marketing, en recherche et en partenariat, l'organisme fait la promotion de la province auprès des voyageurs canadiens et internationaux, met en valeur la diversité des destinations, attractions et expériences de la province et soutient la croissance du secteur touristique ontarien.

À propos de Destination Toronto

Le secteur touristique de Toronto constitue un moteur économique essentiel pour la ville. En 2025, un nombre record de 28,2 millions de visiteurs y ont généré plus de 9 milliards de dollars en dépenses touristiques. La mission de Destination Toronto est de stimuler l'économie touristique de la ville afin d'enrichir et de soutenir ses collectivités. En partenariat avec la Ville de Toronto ainsi que les acteurs des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, Destination Toronto fait la promotion de la Ville Reine pour attirer les visiteurs ainsi que les réunions et événements majeurs, et soutient les entreprises locales pour tirer le meilleur parti de l'économie touristique. Pour plus d'information, veuillez consulter le site DestinationToronto.com.

SOURCE Destination Canada

Pour faire une demande d'entrevue ou pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec : Nicole Clark ou Anita Berthier à [email protected].