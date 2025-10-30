VANCOUVER, BC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le secteur du tourisme au Canada a connu un été 2025 record, générant près de 60 milliards de dollars de recettes entre mai et août. Cette forte progression, correspondant à une croissance annuelle de 6 %, s'explique par une demande vigoureuse qui a contribué à diffuser les avantages économiques à l'échelle du pays.

Ces recettes sans précédent ont été stimulées par une clientèle canadienne dynamique, qui a redécouvert le pays sous un nouvel angle, tandis que la croissance la plus marquée provenait des Canadiennes et Canadiens qui ont voyagé à l'extérieur de leur province d'origine.

L'intérêt international croissant a également contribué à cet été record, surtout grâce aux marchés d'outre-mer, où les dépenses des visiteurs et visiteuses ont bondi de 10 %. Dans l'ensemble, les visiteurs internationaux dépensent davantage par séjour, ce qui a entraîné un rendement supérieur cet été.

Le secteur touristique canadien a généré 59 milliards de dollars en recettes entre mai et août 2025, dont 44,4 milliards provenant des voyageurs canadiens et 14,6 milliards des voyageurs internationaux.

Les chiffres derrière l'été record du Canada

Croissance du tourisme partout au pays : la croissance du tourisme s'est imposée comme une véritable contribution économique à l'échelle nationale. Les retombées ont été ressenties partout au pays, 89 % des régions canadiennes ayant affiché une hausse par rapport à l'année précédente.

la croissance du tourisme s'est imposée comme une véritable contribution économique à l'échelle nationale. Les retombées ont été ressenties partout au pays, 89 % des régions canadiennes ayant affiché une hausse par rapport à l'année précédente. Croissance régionale exceptionnelle : 59 % des régions ont surpassé la moyenne des grands centres urbains canadiens, preuve d'une répartition efficace des retombées touristiques, notamment celles liées aux voyages internationaux. Le Canada atlantique s'est particulièrement démarqué, affichant parmi les taux de croissance les plus élevés au pays.

59 % des régions ont surpassé la moyenne des grands centres urbains canadiens, preuve d'une répartition efficace des retombées touristiques, notamment celles liées aux voyages internationaux. Le Canada atlantique s'est particulièrement démarqué, affichant parmi les taux de croissance les plus élevés au pays. Hausse marquée des dépenses touristiques intérieure : les recettes du tourisme intérieur ont augmenté de 7 % à l'été 2025 par rapport à l'année précédente, témoignant de l'enthousiasme des Canadiennes et Canadiens à redécouvrir leur propre pays. Il convient de noter que les dépenses interprovinciales ont enregistré une augmentation plus importante d'une année à l'autre que les dépenses intraprovinciales, ce qui témoigne d'une envie croissante de voyager plus loin.

les recettes du tourisme intérieur ont augmenté de 7 % à l'été 2025 par rapport à l'année précédente, témoignant de l'enthousiasme des Canadiennes et Canadiens à redécouvrir leur propre pays. Il convient de noter que les dépenses interprovinciales ont enregistré une augmentation plus importante d'une année à l'autre que les dépenses intraprovinciales, ce qui témoigne d'une envie croissante de voyager plus loin. Résultats record dans le secteur de l'hébergement : il a affiché des gains généralisés partout au pays, tant dans les régions rurales que dans les centres urbains. Le taux d'occupation des hôtels au pays a atteint 80,7 % en août 2025, le plus élevé depuis 2014. Les hébergements hôteliers et les locations à court terme ont tous deux enregistré une hausse de fréquentation au pays, et ce, malgré une capacité d'accueil élargie, confirmant la vigueur de la demande touristique. Le revenu par chambre disponible (RCD) des hôtels au Canada a augmenté de 6,6 % durant l'été. Dans la foulée de l'essor touristique observé au pays cet été, les régions situées à l'extérieur des grands centres urbains ont elles aussi profité d'une demande accrue. La plus forte augmentation de l'occupation durant la saison estivale a été observée au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et sur l'île de Vancouver.

il a affiché des gains généralisés partout au pays, tant dans les régions rurales que dans les centres urbains.

La vigueur, la résilience et la dispersion géographique du tourisme cet été marquent le début d'une nouvelle phase de possibilités pour le secteur touristique canadien.

L'estimation de 59 milliards de dollars en recettes touristiques de Destination Canada pour la période estivale a été établie à partir des données de son rapport de dépenses aligné sur l'hébergement (LASR) de même que des Indicateurs nationaux du tourisme et des Indicateurs avancés de Statistique Canada.

