Le secteur du tourisme s'apprête à connaître une année record en 2026 et stimulera l'économie grâce à des dépenses des visiteurs estimées à 140,9 milliards de dollars, en hausse de 6 % par rapport à 2025.

Le tourisme devrait contribuer à hauteur de 9 à 10 % (jusqu'à 30 milliards de dollars) à l'objectif du Canada d'ajouter 300 milliards de dollars à ses exportations vers des pays autres que les États-Unis d'ici 2035.

Cet essor est porté par la demande des marchés étrangers, où l'on prévoit une croissance annuelle de 9,8 % pour la prochaine décennie (près du double du rythme prévu aux États-Unis), ce qui confirme la place du tourisme parmi les principaux secteurs d'exportation de services du Canada.

OTTAWA, ON, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le secteur touristique canadien entame une année 2026 prometteuse où les recettes touristiques devraient dépasser la croissance de l'économie globale, selon le rapport Perspectives touristiques canadiennes 2026-2035 de Destination Canada, préparé en collaboration avec Tourism Economics. Le Canada cherche à s'approprier une part plus importante du marché mondial des dépenses des visiteurs étrangers, estimé à 2 100 milliards de dollars américains*.

Le secteur touristique canadien a connu un été record en 2025, élan qui devrait se poursuivre en 2026 et au-delà.

Les dépenses touristiques au Canada devraient progresser de 6,0 % en 2026, dépassant ainsi les 5,4 % prévus dans les perspectives précédentes.

Les recettes touristiques totales devraient atteindre 216,3 milliards de dollars d'ici 2035, en hausse de 67 % par rapport aux niveaux de 2024.

Le tourisme figure déjà parmi les principaux secteurs d'exportation de services au Canada. Le secteur soutient un emploi sur dix au pays, injecte plus de 364 millions de dollars par jour dans les communautés d'un océan à l'autre et a rapporté 32,7 milliards de dollars en recettes fiscales municipales, provinciales et fédérales en 2024.

« Le tourisme est un secteur d'exportation à forte croissance et à rendement rapide, affirme Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada. Le rapport montre que la demande s'accentue et qu'il y a encore plus de potentiel pour le Canada si nous augmentons notre part de marché mondial et attirons davantage de visiteurs étrangers. »

Les grandes lignes du rapport Perspectives touristiques canadiennes



Les Canadiens choisissent de plus en plus de voyager au pays; les dépenses ainsi rapatriées devraient générer 1,5 milliard de dollars en 2025 et 4,4 milliards de dollars entre 2025 et 2027, ce qui entraîne un effet immédiat sur les perspectives économiques nationales.

Les États-Unis demeurent le pilier du secteur touristique canadien et son principal marché étranger, avec un volume inégalé. Les dépenses totales des États-Unis devant croître de 5,3 % par année, les arrivées par avion - plus rentables - dépassant les déplacements terrestres et maritimes.

Les autres marchés étrangers sont la force d'accélération des exportations du secteur; ils devraient croître de 9,8 % par an jusqu'en 2035 (environ le double du rythme prévu aux États-Unis), ce qui renforcera la diversification des marchés, des saisons et des sources de demande.

Les événements d'affaires continuent d'offrir un rendement élevé

L'accueil d'événements d'affaires internationaux aide à transformer l'avantage mondial du Canada en retombées économiques concrètes. Le tourisme est souvent la première perche vers l'investissement.

Les événements d'affaires sont toujours un levier d'exportation à haut rendement; le nombre d'événements d'associations et de délégués devrait respectivement atteindre 132 % et 118 % des valeurs de 2019, offrant ainsi aux communautés d'accueil des retombées à long terme en matière de commerce, d'attraction de talents et de durabilité.

« Les événements d'affaires restent un moteur de croissance économique alors que la réputation mondiale du Canada atteint des sommets, poursuit Marsha Walden. Le nouvel investissement fédéral dans le Fonds d'attraction de congrès internationaux (FACI) de Destination Canada, annoncé la semaine dernière, permettra aux villes canadiennes de saisir cette occasion pour accroître notre part de marché dans le secteur des événements d'affaires internationaux. »

Le FACI a contribué à attirer 116 événements internationaux au Canada, ce qui a généré plus de 800 millions de dollars en retombées économiques directes et soutenu plus de 6 600 emplois.

La réputation enviable du Canada tombe à point

Le Canada se classe au 1er rang de l'étude RepCore® Nations de 2025, à égalité avec la Suisse, et au 3e rang de l'indice des marques nationales d'Anholt en 2025. La plateforme de marque de Destination Canada, « Le Canada, naturellement », vise à exploiter cet atout et à transformer la réputation en demande touristique.

La réputation mondiale du Canada en matière de stabilité et d'ouverture constitue un puissant avantage concurrentiel. Elle rassure les voyageurs et renforce notre position de destination accueillante de premier choix.

Note aux diffuseurs

Le rapport Perspectives touristiques canadiennes 2026-2035, préparé par Destination Canada et Tourism Economics au printemps 2026, offre une projection stratégique jusqu'en 2035 afin de faciliter la planification et la préparation au marché dans l'ensemble du secteur touristique canadien.

À propos de Destination Canada

Destination Canada est l'organisme national de marketing touristique du Canada. Il fait la promotion du pays à l'échelle mondiale pour favoriser la croissance durable de l'économie du tourisme et renforcer la compétitivité du Canada comme destination touristique.

Nous travaillons avec des partenaires de partout au pays pour stimuler la demande par nos activités de marketing pour les voyages d'agrément dans neuf marchés géographiques cibles : l'Allemagne, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud, les États‑Unis, la France, le Japon, le Mexique et le Royaume‑Uni. La nouvelle plateforme de marque du Canada, portée par le slogan « Le Canada, naturellement », promet que les voyages au Canada n'ont rien de faux ni de filtré.

Notre programme mondial d'événements d'affaires positionne le Canada comme une destination de choix pour l'accueil de réunions et congrès internationaux de grande envergure.

Nous offrons des analyses de pointe et des renseignements sur les marchés pour orienter les décisions et façonner le développement des destinations partout au pays. Les activités de Destination Canada font fructifier les fonds publics rapidement en contribuant à la création d'emplois, au PIB et aux recettes fiscales presque instantanément.

En 2025, le tourisme a généré 133 milliards de dollars en dépenses des visiteurs et soutenu plus de 280 000 entreprises dans 5 000 communautés. Avec des recettes qui devraient atteindre 177 milliards de dollars d'ici 2030, le tourisme est un moteur économique essentiel et l'un des principaux secteurs d'exportation de services du Canada, ayant le potentiel de contribuer à hauteur de 9 à 10 % à l'objectif de diversification commerciale de 300 milliards de dollars du gouvernement.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

* Source : Étude sur les retombées économiques de 2025 du Conseil mondial du voyage et du tourisme

SOURCE Destination Canada

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