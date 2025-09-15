Tous les yeux se tourneront vers le Canada du 15 au 18 septembre lors du plus important

événement médiatique touristique au pays.

JASPER, AB, le 15 sept. 2025 /CNW/ - En partenariat avec Travel Alberta et Tourism Jasper, Destination Canada accueillera 80 médias touristiques étrangers au Sommet GoMedia Canada 2025. Plus grand rassemblement de médias touristiques étrangers au Canada, il réunira des journalistes provenant des neuf marchés cibles de Destination Canada : l'Allemagne, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, le Japon, le Mexique et le Royaume-Uni.

Cet événement se déroule à un moment où le Canada est reconnu à l'international pour sa réputation :

Le Canada a récemment été classé au premier rang, à égalité avec la Suisse, pour sa réputation internationale selon l' étude RepCore® Nations 2025 menée par Reputation Lab. Le sentiment positif continu envers le Canada se traduit par un nombre élevé de visiteurs.

En juillet 2025, les arrivées aériennes pour une nuit ou plus en provenance des principaux marchés étrangers du Canada (à l'exception des États-Unis) avaient augmenté de 9,4 % d'une année à l'autre. (Statistique Canada).

Chez les voyageurs cibles, le Canada est la destination internationale la plus recommandée par les Américains, une place traditionnellement détenue par des pays comme le Royaume Uni et l'Italie. (YouGov Destination Index).

Organisé tous les deux ans, GoMedia contribue à renforcer la position concurrentielle du Canada en mettant en relation des médias de voyage avec les récits, les communautés et les gens qui font du Canada l'une des destinations les plus extraordinaires de la planète. Pendant que les médias découvrent le Canada, des leaders de l'industrie touristique de partout au pays se réuniront en tant qu'Équipe Canada pour assister à des tables rondes éducatives et transmettre leurs connaissances.

Les médias auront l'occasion d'échanger avec des responsables du tourisme des provinces, des territoires et des villes pour en apprendre davantage sur les nouveautés en matière de voyages d'agrément au Canada. Ils prendront part à des tournées locales et régionales, conçues pour les inspirer à communiquer les histoires du Canada à l'échelle mondiale. Ils auront aussi accès à des voyages de familiarisation avant et après l'événement dans les provinces et les territoires du Canada pour vraiment découvrir les paysages impressionnants et les gens chaleureux de notre pays.

« GoMedia vise à tisser des liens enrichissants et à raconter des récits inspirants qui présentent le meilleur du Canada au reste du monde », affirme Gloria Loree, vice-présidente principale, Stratégie de marketing, et chef du marketing. « En organisant l'événement à Jasper, nous avons une occasion unique de mettre en valeur non seulement les paysages naturels spectaculaires du Canada, mais aussi la résilience et l'innovation des communautés qui soutiennent l'économie du tourisme. En 2024, le tourisme était parmi les secteurs à la croissance la plus rapide et cet événement nous aide à poursuivre sur cette lancée. »

Inviter le monde à redécouvrir Jasper

En 2024, Destination Canada a offert à Travel Alberta et Tourism Jasper la possibilité d'accueillir GoMedia, reconnaissant ainsi la destination pour ses paysages époustouflants, sa culture alpine authentique et ses expériences de calibre mondial.

Depuis les feux de forêt de l'an dernier, le paysage et la communauté de Jasper ont fait preuve d'une résilience remarquable, avec des espaces sauvages renouvelés, des panoramas rares et un lien encore plus fort avec le territoire. Aujourd'hui, Jasper reste une destination ouverte et prête à accueillir les visiteurs qui souhaitent faire de l'exploration, renouer avec la nature et découvrir quelque chose de nouveau.

Tyler Riopel, PDG de Tourism Jasper, a affirmé : « La force de Jasper réside dans sa communauté. En accueillant GoMedia, nous avons la chance de montrer au monde que nous sommes de retour. Les visiteurs découvriront une collectivité accueillante, une hospitalité sincère et une authenticité aussi forte et durable que les montagnes qui nous entourent. »

Faire rayonner le Canada à l'échelle mondiale

En offrant aux médias de voyage la possibilité d'échanger avec des partenaires touristiques canadiens, GoMedia aidera à générer une couverture médiatique méritée qui touchera des millions de voyageurs potentiels dans le monde entier.

L'événement appuie la stratégie 2030 de Destination Canada, qui positionne le Canada comme une destination mondiale de premier plan en mettant l'accent sur l'authenticité, l'ouverture et les liens réels. Il met également en lumière le tourisme autochtone, le bien-être, les voyages régénérateurs et les possibilités d'explorer le Canada en dehors des pics d'achalandage.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Sommet GoMedia Canada 2025, veuillez visiter le site https://evenements.destinationcanada.com/gomedia-canada .

Pour faire une demande d'entrevue ou pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec : Nicole Clark ou Anita Berthier à [email protected] .

Citations supplémentaires

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Le secteur canadien du tourisme a de belles histoires à raconter. Le sommet GoMedia est l'occasion pour nos exploitants d'entreprise touristique de première classe d'échanger avec des représentants de médias de partout sur la planète de sorte que ceux-ci puissent livrer des récits faisant état de la beauté et du dynamisme du Canada. Notre gouvernement est déterminé à renforcer l'industrie touristique et à soutenir des communautés comme celle de Jasper, dont la résilience fait écho à la vigueur de notre secteur du tourisme. »

Travel Alberta

« Alors que l'économie touristique de l'Alberta continue de croître à un rythme record, nous sommes ravis d'accueillir les meilleurs conteuses et conteurs du monde pour leur permettre de découvrir nos destinations de leurs propres yeux. GoMedia aidera Jasper et l'Alberta à se faire connaître dans le monde, tout en continuant à faire du tourisme un moteur économique de premier plan qui alimente les petites entreprises, crée des emplois et attire des investissements qui renforcent les communautés de la province », a expliqué Tannis Gaffney, vice-présidente principale, chef du marketing, Travel Alberta

À propos des organismes partenaires

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous croyons que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne, et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

Le tourisme génère 130 milliards de dollars de recettes pour l'économie canadienne. C'est plus de 350 millions de dollars par jour provenant de 265 000 entreprises réparties dans 5 000 communautés aux quatre coins du pays. Les activités de Destination Canada transforment les fonds publics en dépenses de voyageurs étrangers dans la même année, contribuant ainsi à la création d'emplois, au PIB et aux recettes fiscales presque instantanément. Chaque dollar investi dans Destination Canada donne un rendement financier mesurable pour les entreprises canadiennes, la main-d'œuvre, les communautés et les gouvernements.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires s'appuie sur des données mondiales pour cibler et attirer les événements internationaux qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.destinationcanada.com/fr .

Pour obtenir du contenu visuel, veuillez visiter la Médiathèque de la marque Canada : https://marque.destinationcanada.com/mediatheque

À propos de Travel Alberta

Travel Alberta stimule la croissance de l'économie touristique de la province, en créant des destinations incontournables dans toute la province et en en faisant la promotion. Nous y parvenons en développant des produits et des destinations phares, en commercialisant ces destinations dans le monde entier et en attirant des investissements dans le secteur.

En partenariat avec le gouvernement de l'Alberta, des organismes de destination régionaux, des associations industrielles et des milliers d'entreprises touristiques de l'Alberta dans toute la province, nous travaillons à faire passer la valeur de l'économie touristique de l'Alberta à 25 milliards de dollars d'ici 2035.

À propos de Tourism Jasper

Tourisme Jasper est l'organisme officiel de commercialisation de Jasper et du parc national Jasper. Notre mission est simple : inspirer les voyageurs à découvrir la région de Jasper telle qu'elle est vraiment, une destination impressionnante et authentique des montagnes Rocheuses où l'on se sent comme à la maison.

Repère d'aventures au Canada, Jasper est une ville alpine de premier plan, ouverte toute l'année, et l'une des réserves naturelles les plus grandes et les plus accessibles au monde. On y voyage pour faire de la randonnée, skier, découvrir la gastronomie, se détendre et observer la faune.

À la suite des feux de forêt de 2024, le paysage de Jasper continue d'évoluer, révélant des panoramas rares, des espaces sauvages renouvelés et une communauté dont la résilience est aussi profonde que les montagnes environnantes. Les visiteurs trouveront une destination à la fois transformée et intemporelle, offrant connexion, renouvellement et aventure inoubliable. Jasper est ouverte, accueillante et prête à se dévoiler.

