TORONTO, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le chiffre définitif est tombé! La deuxième édition annuelle de la compétition de traction d'avion Haul for Hope organisée à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a permis de récolter 100 000 $ au profit de Vols d'espoir, un organisme dont la mission est d'assurer les déplacements et l'hébergement de familles de partout au Canada qui doivent se faire soigner loin de chez elles mais n'en ont pas les moyens.

Les 17 équipes de la compétition Haul for Hope posent devant l'avion de 67 000 livres de Porter Airlines que chaque équipe a tiré sur 100 mètres. (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto) L'événement Haul for Hope à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto)

Cette deuxième édition de l'événement Haul for Hope a immédiatement reçu l'engagement des 11 équipes qui avaient participé à l'événement inaugural l'année dernière, ainsi que de 6 nouvelles équipes supplémentaires, ce qui porte le nombre d'équipes à 17. Ces équipes démontrent un soutien solide à la mission de Hope Air, qui consiste à aider les patients canadiens dans le besoin à accéder à des soins médicaux vitaux loin de chez eux.

Parmi les nouveaux participants, on trouve un participant qui connaît bien les prouesses de force, qui a tiré un avion pour la première fois et qui a impliqué ses collègues dans le cadre d'un exercice de renforcement d'équipe. Il s'agit de David Steele, un concurrent d'homme fort du Royaume-Uni. Steele, qui se rend régulièrement à Toronto pour affaires, est un défenseur de l'aéroport Billy Bishop de Toronto, qui est le cœur de la ville. Conscient que cette commodité profite également aux patients de Hope Air, Steele était impatient d'apporter sa force et son leadership à l'événement et a considéré Haul for Hope comme le défi idéal pour renforcer l'esprit d'équipe tout en soutenant une cause qui lui tient profondément à cœur.

Le tirage d'avion Haul for Hope est un événement unique au cours duquel des équipes de 10 personnes maximum se réunissent pour tirer un avion de Porter Airlines de 67 000 livres sur 100 mètres. Ce défi symbolique reflète le parcours que doivent affronter les patients de Hope Air lorsqu'ils doivent surmonter les obstacles géographiques pour accéder à des soins médicaux essentiels. L'événement rappelle l'importance du soutien communautaire pour combler le fossé entre la maison et l'hôpital.

Porter est un partenaire engagé depuis plus d'une décennie, offrant des bons de transport gratuits aux patients de Hope Air qui passent par l'aéroport Billy Bishop de Toronto, une liaison de voyage essentielle pour des milliers de familles, de personnes et d'enfants qui doivent se rendre à Toronto pour des soins médicaux spécialisés. Pour les patients vivant dans des communautés comme Sault Ste. Marie, Timmins et Thunder Bay, en Ontario, entre autres, cela leur permet de se déplacer facilement et en toute sécurité pour atteindre les hôpitaux de Toronto.

L'événement Haul for Hope de cette année a été une journée marquante remplie d'esprit d'équipe, de camaraderie et de détermination. Hope Air fait face à une demande sans précédent pour ses services, ayant déjà établi un record de soutien au voyage fourni en seulement sept mois en 2024. Cet événement est essentiel pour recueillir les fonds et sensibiliser les gens afin de garantir que les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées continuent d'avoir accès aux soins médicaux dont ils ont besoin.

« En tant que propriétaire et exploitant de l'aéroport Billy Bishop de Toronto, PortsToronto est fière de jouer un rôle important dans la réalisation de la mission essentielle de Hope Air », a déclaré RJ Steenstra, président-directeur général de PortsToronto, propriétaire et exploitant de l'aéroport Billy Bishop de Toronto. « Hope Air offre des milliers de vols gratuits pour relier les patients aux soins essentiels, et l'aéroport Billy Bishop de Toronto est un élément important du parcours du domicile vers la santé. L'accueil de Haul for Hope à l'aéroport Billy Bishop de Toronto souligne notre engagement de longue date à soutenir le travail de Hope Air, et il est vraiment inspirant de constater l'esprit de collaboration des équipes impliquées. »

« Nous étions ravis d'accueillir 17 équipes pour une journée de compétition amusante et amicale lors de l'événement de traction d'avion de Hope Air de cette année », a déclaré Neil Pakey, président-directeur général de Nieuport Aviation, propriétaire et exploitant du terminal de passagers de l'aéroport Billy Bishop de Toronto. « L'emplacement central de YTZ, combiné au service vital que fournit Hope Air, fait de l'aéroport un lien vital pour la ville de Toronto, et la participation de David Steele à l'événement de cette année rappelle les connexions rapides et pratiques que nous offrons aux voyageurs d'agrément et d'affaires. »

« Cet événement est bien plus que le simple remorquage d'un avion », a déclaré Mark Rubinstein, PDG de Hope Air. « Il s'agit de se rassembler en tant que communauté pour soutenir les Canadiens qui font face à d'incroyables défis pour accéder aux soins de santé. Après avoir accueilli Haul for Hope sur quatre sites dans l'Ouest canadien, nous sommes fiers de revenir à Toronto et de clôturer la saison 2024 à l'aéroport Billy Bishop de Toronto avec des partenaires comme Porter Airlines, Nieuport Aviation et PortsToronto, qui jouent un rôle essentiel pour garantir qu'aucun patient ne soit laissé pour compte. »

Haul for Hope est un événement de collecte de fonds au profit de Hope Air, le seul organisme de bienfaisance national du Canada qui offre un soutien gratuit aux déplacements sous forme de vols, d'hébergement, de repas et de transport terrestre aux Canadiens dans le besoin qui doivent accéder à des soins médicaux loin de chez eux. Depuis sa création en 1986, Hope Air a organisé plus de 200 000 déplacements pour des patients, quel que soit leur âge ou leurs besoins médicaux.

Sans Hope Air, 87 % des patients estimaient qu'ils n'avaient pas d'autres options de transport.

48 % devraient voyager de 9 à 13 heures ou plus dans chaque sens pour se faire soigner.

65 % se seraient endettés pour gérer les frais de déplacement et 25 % auraient dû emprunter de l'argent.

L'organisme de bienfaisance cherche de nouvelles avenues de collecte de fonds en réponse à une augmentation considérable de la demande. Après avoir réalisé 24 998 arrangements de voyage en 2023, soit une augmentation de 144 % par rapport à 2022 et un record pour l'association, Hope Air est en passe de fournir plus de 40 000 aides au voyage en 2024.

À propos de Vols d'espoir

Vols d'espoir est le seul organisme de bienfaisance national au Canada qui offre des déplacements, un hébergement, des repas et un transport terrestre gratuits aux Canadiens dans le besoin qui doivent obtenir des soins médicaux loin de chez eux. Depuis sa création en 1986, Vols d'espoir a organisé plus de 200 000 déplacements pour des patients, peu importe leur âge ou leurs besoins médicaux. Pour les personnes à faible revenu vivant dans de petites collectivités rurales, la distance et le coût constituent des obstacles bien réels à l'accès à des soins médicaux essentiels. Vols d'espoir est un élément unique et essentiel de notre système de santé canadien. Sans l'accès qu'offre Vols d'espoir, notre système national de couverture médicale universelle ne tiendrait pas ses promesses. Vols d'espoir est accrédité par les normes d'Imagine Canada. Cette accréditation valide notre engagement envers une bonne gouvernance et une transparence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://hopeair.ca/fr/home-fr/

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

