OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité d'agir pour le climat dès maintenant. La qualité de vie des Canadiens et la croissance future du Canada sont profondément liées à l'environnement. Nous savons que nous devons investir dans un avenir plus propre et plus durable afin de protéger ce sur quoi les Canadiens comptent : un coût de la vie abordable, de bons emplois bien rémunérés et des communautés résilientes.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a souligné aujourd'hui qu'un nouveau jalon a été marqué en juillet 2021 dans le cadre du programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission (iVZE) : le programme a aidé plus de 100 000 particuliers et entreprises au Canada à acheter ou à louer un véhicule zéro émission.

Les Canadiens et les entreprises qui ont participé au programme réduisent jusqu'à 352 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par année--soit suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 991 000 foyers pendant une année. Le passage du jalon des 100 000 achats ou locations témoigne à la fois que la demande de véhicules zéro émission est croissante et que les Canadiens contribuent à réduire leurs émissions.

Compte tenu du succès du programme, le gouvernement du Canada a fourni un financement supplémentaire de plus de 287 millions de dollars l'automne dernier pour continuer à exécuter le programme iVZE. Ce supplément porte le financement total du programme à plus de 587 millions de dollars.

En juin 2021, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il fixait une nouvelle cible obligatoire selon laquelle la totalité des voitures et camions légers à passagers neufs vendus seront des véhicules zéro émission d'ici 2035, devançant ainsi l'ancien objectif du Canada de 2040. Pour s'assurer que le Canada atteint cette cible et pour fournir des certitudes quant à la façon de l'atteindre, le gouvernement du Canada continuera à mettre en place des règles et des mesures permettant d'accroître l'offre et la demande pour aider les Canadiens et l'industrie à faire la transition vers des véhicules zéro émission.

Pour assurer un environnement plus propre et plus durable à notre génération et à celles qui suivront, nous devons continuer de prendre des mesures immédiates pour lutter contre les changements climatiques.

« Les Canadiens continuent de nous rappeler que la lutte contre les changements climatiques est une priorité de premier plan, et il est temps d'agir maintenant. En rendant les véhicules zéro émission plus abordables, nous en mettons davantage sur la route et nous réduisons la pollution dans nos villes et villages, tout en protégeant la planète pour les générations futures. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Le transport représente un quart des émissions de gaz à effet de serre du Canada, dont près de la moitié provient des voitures et des camions légers. Le gouvernement du Canada met en circulation un plus grand nombre de véhicules zéro émission pouvant réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, en particulier à long terme.

L'objectif devancé du Canada en matière de ventes de véhicules zéro émission soutiendra les nouveaux objectifs de réduction de GES pour 2030, à savoir une réduction de 40 % à 45 % sous les niveaux de 2005. Comme les véhicules légers demeurent sur la route pendant environ quinze ans, en exigeant que tous les véhicules soient des véhicules zéro émission d'ici 2035, nous contribuerons à mettre le Canada sur la voie de la réalisation de son objectif à long terme de carboneutralité d'ici 2050.

Misant sur l'engagement continu tenu jusqu'à maintenant par les intervenants en ce qui concerne les véhicules zéro émission, le gouvernement du Canada consultera les acteurs de l'industrie, les organisations non gouvernementales et les autres ordres de gouvernement sur l'approche qu'il adoptera pour atteindre son objectif de vente de véhicules zéro émission, fixé à 100 % d'ici 2035, y compris l'établissement de nouveaux objectifs intermédiaires de vente de véhicules zéro émission pour 2025 et 2030.

2030. Le 5 août, les États-Unis ont annoncé un renforcement de la réglementation sur les gaz à effet de serre pour les modèles de véhicules légers des années 2023 à 2026, ainsi qu'un objectif de vente de 50 % de véhicules zéro émission d'ici 2030. Le Canada appuie fermement les règles proposées annoncées par les États-Unis. Ces règles, une fois finalisées, seront les plus strictes aux États-Unis, que ce soit au niveau fédéral ou des États. Depuis 2012, le Canada et les États-Unis ont harmonisé leurs réglementations dans ce domaine.

appuie fermement les règles proposées annoncées par les États-Unis. Ces règles, une fois finalisées, seront les plus strictes aux États-Unis, que ce soit au niveau fédéral ou des États. Depuis 2012, le Canada et les États-Unis ont harmonisé leurs réglementations dans ce domaine. Dans le cadre de la #SemaineVEauCanada, qui a eu lieu du 26 au 30 juillet, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements de plus de 32 millions de dollars pour installer 853 bornes de recharge de véhicules électriques au pays, pour accroître la sensibilisation publique aux véhicules zéro émission et pour faire avancer certains projets axés sur des modes de transport verts.

