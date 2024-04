Plus de 1,9 M$ pour bonifier l'offre touristique en Mauricie

SHAWINIGAN, QC, le 16 avril 2024 /CNW/ - La députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de 1 704 000 $ pour accroître l'offre touristique estivale de La cité de l'énergie, située à Shawinigan, en Mauricie.

Cette contribution permettra la bonification de l'expérience visiteur en créant un spectacle multimédia immersif axé sur l'histoire de la rivière Saint-Maurice et présenté dans l'amphithéâtre Québecor.

Ce projet de La cité de l'énergie a aussi été soutenu par le ministère de la Culture et des Communications à la hauteur de 250 000 $ à travers l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, plus précisément au volet 3, qui s'inscrit dans la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028 du ministère de la Culture et des Communications.

Citations :

« Le projet de La cité de l'énergie viendra bonifier de belle façon l'offre déjà proposée aux visiteurs, en les conviant à une expérience encore plus divertissante. Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique, et c'est pour moi une fierté de faire partie d'un gouvernement qui met en œuvre des mesures soutenant les ambitions de nos entreprises afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de moteurs de croissance pour leur région et tout le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le spectacle et l'expérience Au fil de l'eau sont une vitrine exceptionnelle pour notre patrimoine et pour nos créateurs. Présentant la rivière Saint-Maurice à travers un récit captivant inspiré d'une légende atikamekw, cette expérience fera découvrir au public la rivière en tant que véritable moteur du développement de la Mauricie et muse de l'imaginaire collectif de ses habitants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En 2023, lorsque mesdames Sandie Letendre et France Brisson sont venues me présenter leur projet de spectacle multimédia immersif, j'ai tout de suite été emballée. L'importante aide financière que notre gouvernement octroie à cette initiative permettra de concevoir une production de grande envergure à un coût abordable pour le public. J'invite toute la population à s'offrir un cadeau tout en soutenant La cité de l'énergie. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« C'est avec fierté que nous dévoilons ce tout nouveau spectacle immersif audacieux, qui mettra en valeur la rivière Saint-Maurice, notre histoire et nos légendes à travers une fable de science-fiction captivante. »

Sandie Letendre, directrice générale de La cité de l'énergie

Faits saillants :

L'aide accordée permettra : la création d'un spectacle multimédia immersif; la production liée à la création du spectacle; la fabrication des décors et des structures pour la projection; l'achat d'équipements spécialisés pour les représentations du spectacle; l'installation et l'implantation des équipements techniques.

Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme et de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise du ministère de la Culture et des Communications.

L'enveloppe du PARIT, qui inclut les projets déjà soutenus, atteint 269 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 626 millions. En tout, 110 projets ont reçu un appui depuis son lancement en juin 2021.

Les objectifs du PARIT sont les suivants : Soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques. Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région. Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements. Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée. Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

Les objectifs de l'Appel de projets en rayonnement sont les suivants : Stimuler l'offre et la demande de contenus culturels québécois. Accroître le rayonnement des œuvres, des contenus, des pratiques et des produits culturels d'ici ainsi que celui des artistes, des artisanes et des artisans les proposant. Augmenter la consommation des œuvres, des contenus et des produits culturels québécois sur l'ensemble du territoire.



SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 514 294-2806, [email protected]; Guy Veillette, Attaché politique, Bureau de circonscription de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Tél. : 819 539-7292; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Équipe des relations médias : Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388, [email protected]; Sandie Letendre, Directrice générale et muséologue, La cité de l'énergie, Tél. : 819 536-8516, poste 227, [email protected]