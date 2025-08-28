Plus de 1,9 M$ pour bonifier l'offre touristique d'Extéria Terrain d'aventures

DRUMMONDVILLE, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, sont fiers d'annoncer un appui financier de 1 940 000 $ pour soutenir le développement de l'offre d'Extéria Terrain d'aventures.

Le projet consiste à implanter un parc thématique dans un cadre naturel. Accessible à tous, la nouvelle expérience immersive se nommera Le Bois des lutins. Plus précisément, cette initiative comprend :

l'acquisition et l'installation des attractions aériennes et au sol ainsi que des décors;

la mise en place d'un kiosque préfabriqué pour l'accueil;

l'aménagement de sentiers, d'un stationnement et d'espaces pour la restauration et la détente.

Fondé en 2006, Extéria Terrain d'aventures est un organisme à but non lucratif situé à Drummondville. Son objectif principal est d'offrir aux familles une variété d'activités de plein air pour s'amuser et bouger, dont des parcours d'hébertisme aérien, de la glissade sur tube, du vélo à roues surdimensionnées et de la raquette.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans le Centre-du-Québec. On y compte près de 580 entreprises, représentant quelque 8 620 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à 364 millions de dollars dans la région.

Citations :

« Pour que le tourisme enrichisse davantage nos régions comme le Centre-du-Québec, nous avons besoin d'entreprises et d'organismes qui proposent des produits uniques et attrayants. Avec cette initiative, Extéria Terrain d'aventures aura une offre encore plus riche, ce qui permettra d'augmenter l'achalandage et les retombées économiques pour le milieu. Notre gouvernement continuera d'appuyer des projets porteurs qui contribuent à la croissance durable de l'industrie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Bouger, repousser ses limites et profiter des plaisirs extérieurs illustrent parfaitement la mission d'Extéria Terrain d'aventures. C'est cette vision qui a assuré son succès dans notre communauté et au-delà. Je me réjouis de la bonification annoncée aujourd'hui, qui viendra soutenir et enrichir l'offre touristique de plein air du Centre-du-Québec. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Extéria Terrain d'aventures est un attrait très apprécié dans la région. En plus de permettre à nos familles de bouger et de s'amuser, cet endroit attire à Drummondville des visiteurs qui participent au dynamisme de l'économie locale. Avec ce soutien, notre gouvernement démontre encore une fois qu'il est présent pour appuyer l'industrie touristique du Centre-du-Québec, contribuant ainsi à générer des retombées qui bénéficient à notre communauté. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que nous accueillons cet appui financier majeur puisqu'il vient concrétiser des années de travail, de passion et de vision partagée avec nos partenaires. Le Bois des lutins marquera une nouvelle étape importante dans le développement d'Extéria Terrain d'aventures. Il donnera un second souffle à notre organisation et nous permettra d'élargir notre offre de services pour notre clientèle actuelle et de rejoindre encore mieux les familles avec un produit qui leur est totalement destiné. Je tiens à remercier tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce projet récréotouristique novateur pour la région. »

Yanik Lefebvre, président d'Extéria Terrain d'aventures

