Plus de 1,7 M$ pour soutenir le développement économique en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de l'Estrie consacrent une somme de 1 787 510 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement économique pour la région.

L'entente a pour objectif d'assurer la convergence et la complémentarité des actions des différents partenaires régionaux dans la réalisation de projets qui vont permettre de favoriser, à court et à moyen termes, le développement économique en Estrie. Ces actions viseront entre autres à promouvoir le dynamisme de la région et à optimiser la productivité et la compétitivité des entreprises estriennes.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, les huit MRC de l'Estrie, la Table des MRC de l'Estrie et la Ville de Sherbrooke.

« Je suis fière du fait que notre gouvernement soutienne cette entente en développement économique pour la région de l'Estrie. Celle-ci permettra de poser des actions concrètes en concordance avec les besoins spécifiques des communautés, et ce, dans une perspective de développement économique régional durable. Ultimement, ce sont les citoyennes et citoyens qui pourront profiter des impacts positifs de cette initiative. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'Estrie se distingue par la diversité de ses secteurs économiques, et c'est pourquoi notre région bénéficie d'un potentiel de développement unique. Grâce à cette entente, nous soutiendrons des initiatives qui renforceront l'économie locale. De cette façon, nous offrirons à la population estrienne les moyens de bâtir un avenir florissant. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'Estrie est une région dynamique, performante sur le plan économique et reconnue pour sa grande capacité d'innovation. Cette entente sectorielle témoigne de la volonté commune des territoires et de nos partenaires de miser sur la collaboration pour accélérer cette lancée. En unissant nos forces, nous créons un cadre propice à l'émergence de projets structurants, ancrés dans les réalités de nos neuf territoires. Avec Économie Estrie comme porteur, nous affirmons notre ambition de faire rayonner l'Estrie et de renforcer durablement sa vitalité économique. »

Monique Phérivong Lenoir, présidente de la Table des MRC de l'Estrie

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 1 450 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie accordera 100 000 $ à l'initiative.

Les 8 MRC de l'Estrie ainsi que la Ville de Sherbrooke accorderont chacune une somme de 9 600 $ à l'entente, pour un total de 86 400 $, ainsi qu'une contribution sous forme d'un apport en nature d'une valeur de 16 790 $ chacune, pour un total de 151 110 $.

