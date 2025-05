Plus de 1,3 M$ pour la protection et la mise en valeur des rivières dans les Laurentides

MIRABEL, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, quatre MRC et la Ville de Mirabel consacrent une somme de 1 334 143 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement visant la mise en valeur et la protection des rivières de la région des Laurentides.

L'entente a comme objectifs de favoriser la mise en valeur des rivières de la région des Laurentides, d'en faciliter l'accès pour le public et de contribuer à en préserver la santé, afin d'améliorer les milieux de vie riverains et d'encourager la pratique des activités nautiques non motorisées et de plein air.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les MRC de La Rivière-du-Nord, d'Argenteuil, des Laurentides et d'Antoine-Labelle, et la Ville de Mirabel.

« Cette entente sectorielle contribuera à préserver l'environnement en protégeant la qualité de l'eau dans la région des Laurentides. Je suis heureuse que notre gouvernement participe à la mise en valeur de ce territoire grâce à l'aménagement d'accès publics aux rivières, afin que toute la population puisse en profiter pleinement. Je tiens à souligner la collaboration des différents partenaires qui uniront leurs efforts pour mener à bien cette initiative. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis extrêmement fière de voir ces cinq territoires des Laurentides s'unir pour protéger et mettre en valeur nos rivières. Cette entente sectorielle illustre à merveille ce que nous pouvons accomplir collectivement lorsque nous plaçons l'eau au cœur de nos priorités; elle contribuera en outre à la création d'un milieu de vie plus sain et dynamique pour les citoyens de la région. Je remercie les partenaires ayant rendu cette entente possible! »

Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les progrès réalisés récemment dans la mise en valeur des rivières du Nord et Bellefeuille, en plus de notre adhésion à la route bleue, serviront de modèles d'accessibilité aux rivières de la région des Laurentides. C'est cependant grâce à la collaboration des MRC, de la Ville et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que les visiteurs pourront profiter pleinement d'activités nautiques écorécréatives et sécuritaires, consolidant ainsi la position des Laurentides comme un chef de file en loisirs nautiques et de plein air. »

Patrick Charbonneau, maire de Mirabel

La participation financière du MAMH s'élèvera à 1 234 143 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La MRC des Laurentides accordera une somme de 100 000 $ à l'entente.

