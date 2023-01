Plus de 1,2 M$ pour un circuit touristique dans la MRC de Minganie

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est fière d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 203 362 $ avec la MRC de Minganie pour développer un circuit touristique intégré visant à valoriser la richesse de son territoire.

Ce circuit permettra de faire découvrir une nordicité accessible, clémente, remplie d'immensités naturelles et de trésors cachés. L'entente prévoit aussi la mise en place d'un programme financier pour le développement du tourisme et de l'entrepreneuriat afin d'accroître la capacité d'accueil et l'attractivité de la MRC.

En compagnie du préfet de la MRC de Minganie, M. Luc Noël, Mme Kateri Champagne Jourdain en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 962 690 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). Quant à elle, la participation de la MRC de Minganie totalise 240 672 $.

Citations :

« Visiter la Minganie, c'est aller à la rencontre de ses habitants. Entre la forêt boréale et le golfe du Saint-Laurent, elle compte d'innombrables lacs et rivières, et d'infinies plages de sable fin. Les mots ne suffisent pas pour la décrire; il faut y venir! Ce nouveau circuit touristique saura très certainement attirer de nombreux visiteurs. Félicitations pour cette initiative qui engendrera des retombées socioéconomiques qui profiteront à la communauté! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Comme ministre des Affaires municipales, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus sur le plan touristique. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les efforts communs du gouvernement et de la MRC permettent d'ajouter un jalon au grand projet de développement touristique de la MRC de Minganie, qui vise à décloisonner notre territoire pour le rendre plus accessible dans les régions et les provinces voisines, et à le faire rayonner. Avec cette amélioration de l'offre touristique, nous renforcerons notre positionnement stratégique. Le circuit proposé contribuera à mettre en valeur les nombreux attraits naturels de notre MRC et à en faire la promotion, au plus grand bonheur de nos visiteurs! »

Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

