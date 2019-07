Plus d'un demi-million de dollars pour la réalisation d'activités de développement appuyant la croissance de deux entreprises et le développement de la filière bioalimentaire nord-côtière

Le gouvernement du Canada appuie les projets de Groupe UMEK, de Phytimpact et de la Table bioalimentaire Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les deux entreprises autochtones Groupe UMEK et Phytimpact, ainsi que la Table bioalimentaire Côte‑Nord pourront mener à bien leurs projets en bénéficiant de contributions remboursable et non remboursables totalisant 560 735 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à cette aide financière, le Groupe UMEK pourra améliorer ses installations et acquérir de l'équipement de production automatisé dédié à la transformation de fruits de mer. Pour sa part, Phytimpact pourra réaliser sa phase finale de précommercialisation de bioproduits novateurs composés d'ingrédients issus de l'agriculture nordique. Quant à la Table bioalimentaire Côte-Nord, elle pourra élaborer et mettre en œuvre sa stratégie de commercialisation visant à promouvoir l'ensemble de la filière bioalimentaire de la région.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, dans le cadre d'une tournée sur la Côte-Nord. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises et à l'organisme bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 1,7 M$, en plus d'avoir un impact significatif sur l'économie de la région.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises et les organismes du Québec afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« En appuyant financièrement les projets de Groupe UMEK, de Phytimpact et de la Table bioalimentaire Côte-Nord, le gouvernement du Canada réaffirme sa volonté de soutenir les collectivités pour qu'elles diversifient et renforcent leur économie, et pour les aider à saisir des occasions de développement économique porteuses pour l'avenir. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité, se faire connaître dans de nouveaux marchés et ainsi créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Le financement accordé aujourd'hui traduit cet engagement de manière concrète en appuyant des entreprises et organismes dont le succès et le dynamisme rejaillissent sur la région et l'ensemble de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec et du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Groupe UMEK S.E.C. Contribution remboursable de 373 164 $ sur un investissement total de 926 251 $ Fondé en 2005, le Groupe UMEK S.E.C. est une société en commandite majoritairement autochtone qui compte près de 70 employés. L'entreprise se spécialise dans la transformation du crabe des neiges. La production est principalement vendue au Canada et aux États-Unis. Le projet vise l'amélioration de la productivité de l'entreprise par l'acquisition d'équipement de production automatisé et l'optimisation de ses opérations de fabrication. Il consiste à acquérir et installer un congélateur numérique à saumure en continu, un système de réfrigération et un système de traçabilité numérique, ainsi que des équipements connexes. Il comprend également des travaux de modifications aux installations de l'usine. La contribution de DEC portera sur les coûts liés aux équipements et au réaménagement de l'usine. Phytimpact inc. Contribution non remboursable de 99 999 $ sur un investissement total de 563 000 $ Phytimpact inc. est une entreprise autochtone qui a été constituée en 2012. Elle œuvre dans le secteur de la biotechnologie végétale et travaille au développement d'ingrédients actifs provenant de plantes de la forêt boréale, principalement de bleuets sauvages. L'entreprise vise différents marchés des secteurs alimentaire, nutraceutique et cosméceutique. Depuis 2016, elle se concentre sur la production d'ingrédients actifs à base de bleuet nordique (bleuet récolté au nord du 50e parallèle) pour l'industrie des nutraceutiques. Le projet vise la réalisation de la phase finale de précommercialisation de trois nouveaux produits de santé naturels développés à partir d'ingrédients actifs extraits du bleuet nordique. La contribution de DEC permettra à l'entreprise de se doter des ressources nécessaires à la réalisation de son projet. Table bioalimentaire Côte-Nord Contribution non remboursable de 87 572 $ sur un investissement total de 259 893 $ Créée en 2009, la Table bioalimentaire Côte-Nord est un organisme à but non lucratif qui offre des services spécialisés d'accompagnement aux PME bioalimentaires. Sa mission est de promouvoir le développement, la mise en valeur et la commercialisation des produits bioalimentaires nord-côtiers dans une perspective de développement durable. Le projet vise à améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur bioalimentaire de la Côte-Nord. II consiste à en promouvoir de façon concertée et mobilisée les avantages concurrentiels collectifs au sein et à l'extérieur de la région. La contribution de DEC permettra d'appuyer l'organisme qui pourra se doter des ressources nécessaires pour le développement et la mise en œuvre de son projet. En résumé Nombre de projets : 3

Contributions de DEC : 560 735 $

Investissements totaux générés par ces projets : 1 749 144 $

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Phytimpact sur Facebook

Suivez la Table bioalimentaire Côte-Nord sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514-283-7443, Courriel : dec.media.ced@canada.ca