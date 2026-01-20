Grâce au soutien de Skills Council of Canada, les deux organismes à but non lucratif introduisent l'éducation au recyclage des batteries de véhicules électriques auprès d'un large groupe d'élèves.

TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Plug'n Drive, un organisme national à but non lucratif qui accélère l'adoption des véhicules électriques (VE) au Canada, et Appel à Recycler Canada, le principal organisme de collecte et de recyclage de batteries au pays, annoncent un nouveau partenariat visant à sensibiliser les jeunes au recyclage des batteries de VE.

Dans le cadre de cette collaboration, Appel à Recycler se joindra au programme d'apprentissage pour les étudiants sur les véhicules électriques de Plug'n Drive, offert en partenariat avec Skills Council of Canada, afin d'intégrer l'éducation au recyclage des batteries de VE dans les programmes éducatifs destinés aux élèves de la 7e à la 12e année. Le programme d'apprentissage pour les étudiants sur les véhicules électriques propose un enseignement fondé sur le curriculum scolaire, intégrant les sciences, les mathématiques, les études environnementales et l'histoire à travers des présentations, des activités pratiques et des démonstrations. Appel à Recycler fournit des informations sur la gestion responsable des batteries de VE, contribuant ainsi à un avenir plus propre et plus durable.

Alors que l'adoption des VE continue de croître au pays, les éducateurs et les décideurs reconnaissent une occasion unique de préparer les jeunes Canadiens à participer à la transition vers un système de transport à faibles émissions de carbone, et à en devenir les leaders. Plug'n Drive, largement reconnu pour son leadership en matière d'éducation sur les VE, collabore avec Skills Council of Canada pour offrir aux élèves des expériences d'apprentissage accessibles. L'ajout d'un volet sur le recyclage des batteries de VE garantit que les jeunes comprennent le cycle de vie complet des batteries, de l'utilisation responsable à la gestion sécuritaire en fin de vie. Cela inclut une éducation aux cinq voies possibles : réparation, refabrication, revente telle quelle, réutilisation ou recyclage direct, dans le cadre du développement du secteur des VE.

« Fournir aux Canadiens, en particulier aux jeunes, des informations fiables et fondées sur la science concernant le recyclage des batteries est essentiel pour faire progresser un avenir énergétique circulaire surtout dans le paysage des VE, en pleine croissance et en constante évolution », a déclaré Joe Zenobio, président et chef de la direction d'Appel à Recycler Canada. « En nous associant à Plug'n Drive, nous donnons à la prochaine génération de leaders les connaissances, les compétences et la compréhension nécessaires pour faire des choix responsables sur le plan environnemental et promouvoir la durabilité pour les années à venir. »

Grâce à ce partenariat, Appel à Recycler intégrera des concepts complets de recyclage des batteries, couvrant diverses catégories de batteries, dans les ressources éducatives de Plug'n Drive, en mettant l'accent sur les VE. Cela inclut des modules d'apprentissage numériques, des démonstrations pratiques et des outils d'engagement de la jeunesse. Le contenu aidera les élèves à comprendre les différentes voies possibles pour les batteries de VE, ainsi que les processus de collecte, de transport et de traitement au Canada, et la manière dont les matériaux récupérés des batteries en fin de vie peuvent être réintroduits dans la chaîne d'approvisionnement.

« Depuis 15 ans, Plug'n Drive aide les Canadiens à comprendre les avantages environnementaux et économiques de la conduite de véhicules électriques », a déclaré Cara Clairman, présidente et chef de la direction de Plug'n Drive. « Notre partenariat avec Appel à Recycler ajoute un élément essentiel de la transition vers les VE directement à nos programmes destinés aux jeunes. Enseigner aux élèves la gestion responsable des batteries renforce l'importance de la circularité et les prépare à devenir des gardiens attentifs de notre environnement. »

Skills Council of Canada soutient la mise en œuvre du programme d'apprentissage pour les étudiants sur les véhicules électriques en reliant les priorités en matière d'éducation, d'industrie et de développement de la main-d'œuvre. Grâce à des partenariats qui élargissent l'accès à un apprentissage pratique aligné sur le curriculum, Skills Council of Canada aide à préparer les élèves aux carrières émergentes dans les technologies propres et les métiers spécialisés, en développant les connaissances, les compétences et la conscience environnementale nécessaires pour la main-d'œuvre de demain.

« Chez Skills Council of Canada, nous nous concentrons sur l'élargissement de l'accès à un apprentissage axé sur les compétences réelles et prêt pour l'avenir », a déclaré Kate O'Neil, vice-présidente de Skills Council of Canada. « L'intégration de l'éducation au recyclage des batteries de VE aide les élèves à comprendre à la fois la technologie et la responsabilité environnementale qui sous-tendent le transport propre. »

Ce nouveau partenariat entre Plug'n Drive et Appel à Recycler, soutenu par Skills Council of Canada, représente une étape importante pour préparer la prochaine génération aux connaissances, à la conscience environnementale et aux compétences nécessaires pour participer à la main-d'œuvre du transport propre de demain.

À propos de Plug'n Drive

Plug'n Drive est un organisme à but non lucratif qui accélère l'adoption des VE au Canada afin de maximiser les avantages environnementaux et économiques d'un secteur des transports électrifié. Sa vision est d'aider le Canada à atteindre son objectif de 100 % de ventes de véhicules électriques d'ici 2035 ou plus tôt.

Depuis 2011, l'organisme a réalisé d'importants progrès grâce à divers programmes d'éducation destinés aux consommateurs, notamment le lancement du premier Electric Vehicle Discovery Centre (EVDC) au monde à Toronto, la série d'événements Electric Vehicle Roadshow et la remorque mobile d'éducation aux VE (MEET). Plug'n Drive offre également des essais routiers de VE lors de grands salons automobiles à travers le pays, permettant à des milliers de conducteurs de prendre le volant chaque année.

En plus de ses programmes d'éducation publique, Plug'n Drive collabore avec des écoles, des collèges, des universités et des partenaires en développement de la main-d'œuvre pour soutenir l'apprentissage des élèves et le perfectionnement professionnel dans le secteur du transport propre.

Ses partenariats corporatifs incluent des fabricants de VE, des services publics, des fabricants de bornes de recharge et d'autres acteurs du secteur. Pour plus d'informations, visitez plugndrive.ca et abonnez-vous à l'infolettre. Rejoignez la communauté sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedI n .

À propos d'Appel à Recycler

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par piles. En tant que gestionnaire de confiance pour plus de 400 membres, dont des producteurs de piles jetables et rechargeables, Appel à Recycler répond aux obligations réglementaires tout en favorisant une économie circulaire.

L'organisme gère plusieurs programmes phares, dont Recyclez vos batteries, Canada ! pour les piles domestiques et celles des vélos électriques, Recyclez vos vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à batterie au Québec, et le programme volontaire de récupération des batteries de véhicules électriques à l'échelle nationale.

Appel à Recycler opère des programmes approuvés dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et la Nouvelle-Écosse. Il agit également comme organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta. Ses services couvrent les piles domestiques (jusqu'à 5 kg) et les batteries de transport électrique utilisées dans les vélos, trottinettes, planches à roulettes électriques, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 55 millions de kilogrammes de piles des sites d'enfouissement canadiens. L'organisme est engagé envers l'excellence en gestion environnementale et détient des certifications conformes à des normes mondialement reconnues, notamment R2v3, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001. Avec un réseau de plus de 15 000 points de collecte - incluant des détaillants majeurs et des sites municipaux - Appel à Recycler est un partenaire de confiance pour bâtir un Canada plus propre et durable.

Pour plus d'informations, visitez appelarecycler.ca

À propos du Skills Council of Canada

Skills Council of Canada est un organisme national à vocation sociale qui s'engage à éliminer les obstacles à l'éducation, à l'emploi et aux possibilités tout au long de la vie. Il offre un accès équitable à une éducation de qualité et au développement des compétences grâce à des programmes pratiques et innovants qui relient les individus aux carrières émergentes et aux parcours professionnels.

En collaboration avec des éducateurs, des industries, des organisations communautaires et des partenaires gouvernementaux, Skills Council of Canada soutient un apprentissage prêt pour l'avenir dans les métiers spécialisés, les technologies propres et les secteurs en forte croissance, aidant les gens à développer leurs compétences, à renforcer leur vie et à soutenir des communautés prospères.

Pour plus d'informations, visitez skillscouncil.ca..

