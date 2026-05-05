FREDERICTON, NB, le 5 mai 2026 /CNW/ - Appel à Recycler Canada et l'Association pour la Gestion Responsable des Produits (AGRP) sont fiers d'organiser aujourd'hui un événement spécial au Centre Currie, à Fredericton, réunissant des partenaires clés, des parties prenantes et des jeunes de l'Association de soccer du district de Fredericton afin de célébrer les progrès réalisés dans l'avancement du recyclage responsable à travers le Nouveau-Brunswick.

AGRP est un organisme sans but lucratif qui gère des programmes réglementés de recyclage pour les déchets ménagers dangereux et spéciaux à travers le Canada. (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

À la suite des lancements réussis plus tôt cette année du programme de recyclage des piles et batteries d'Appel à Recycler, Recyclez vos batteries, Canada!, et du programme de recyclage des ampoules de l'AGRP, l'événement d'aujourd'hui marque une étape importante dans le renforcement de la collaboration et la mise en place d'un système de recyclage plus accessible et efficace pour les Néo-Brunswickois.

Ces progrès ont été rendus possibles grâce à de solides partenariats à l'échelle de la province, notamment une étroite collaboration avec Recycle NB, l'organisme de gérance provincial responsable de la supervision des programmes de recyclage, de l'avancement des objectifs environnementaux et de la lutte contre le détournement des déchets du Nouveau-Brunswick. En collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ces efforts contribuent à soutenir l'engagement de la province à réduire les déchets, à protéger l'environnement et à bâtir un avenir plus durable.

« Nous sommes extrêmement fiers des progrès réalisés en seulement quelques mois », a déclaré Joe Zenobio, président-directeur général d'Appel à Recycler. « En travaillant de concert avec des partenaires comme Recycle NB, l'AGRP et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous contribuons à repenser le recyclage dans la province et à faciliter la participation des résidents à des programmes de recyclage responsables. »

L'événement se déroule en présence de l'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Nouveau-Brunswick; de Timothy LeBlanc, directeur général de Recycle NB; et de Christine Sinclair, ambassadrice de la marque Recyclez vos batteries, Canada ! et légende du soccer canadien.

La participation de Christine Sinclair souligne également l'importance de mobiliser les jeunes générations dans l'action environnementale. Grâce à son rôle d'ambassadrice nationale, elle contribue à sensibiliser les jeunes et les familles à l'importance du recyclage responsable et à l'impact significatif que peuvent avoir de petits gestes.

« L'AGRP sert les Néo-Brunswickois depuis 2009 grâce à notre programme de recyclage de la peinture, et nous sommes fiers de bâtir sur cette base avec le lancement de notre programme de recyclage des ampoules », a déclaré Brian Bastien, directeur général de l'AGRP. « En travaillant aux côtés d'Appel à Recycler et de Recycle NB, nous améliorons l'accès à une gestion responsable de la fin de vie des produits pour les Néo-Brunswickois et renforçons un système conçu pour réussir à long terme -- car les progrès durables se réalisent lorsque nous sommes responsables, ensemble. »

En collaboration avec leurs partenaires et parties prenantes, Appel à Recycler Canada et l'AGRP demeurent engagés à élargir l'accès, à accroître la sensibilisation et à stimuler l'innovation en matière de recyclage dans l'ensemble de la province.

Le rassemblement d'aujourd'hui met en lumière une vision commune : soutenir le leadership environnemental du Nouveau-Brunswick et continuer à bâtir un avenir plus durable grâce à la collaboration, à l'innovation et à une participation accrue du public aux programmes de recyclage.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par batterie. À titre d'organisme de gérance de confiance pour plus de 400 membres, incluant des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables, Appel à Recycler gère plusieurs programmes de premier plan, notamment :

Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale.

pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale. Recyclez vos vapoteuses pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec.

pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec. Récupération des batteries de véhicules électriques, dirigée par l'industrie à l'échelle nationale.

Appel à Recycler exploite des programmes approuvés par les provinces de Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon, et agit à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta.

Pour en savoir plus, visitez appelarecycler.ca.

À propos de l'Association pour la Gestion Responsable des Produits

AGRP est un organisme sans but lucratif qui gère des programmes réglementés de recyclage pour les déchets ménagers dangereux et spéciaux à travers le Canada. Au nom de ses membres, AGRP exploite des programmes pour des produits tels que la peinture, les ampoules, les détecteurs de fumée et d'autres matières dangereuses domestiques nécessitant une gestion sécuritaire et responsable en fin de vie.

Fort de plus de , l'AGRP travaille avec les gouvernements, l'industrie et les collectivités afin d'améliorer les systèmes de recyclage, d'en accroître l'accessibilité et d'aider les Canadiens à réduire les déchets et à protéger l'environnement.

Pour plus d'information, visitez agrp.ca.

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Contact média: Camille Vandeerstraeten - Directrice des communications, Appel à Recycler, Courriel : [email protected] | Téléphone mobile : 416-738-4032; Personne-ressource pour les médias: Alexis Garcia, responsable marketing, AGRP, Courriel : [email protected] | Téléphone mobile : 778-331-6976