Un partenariat qui soutient le lancement de « Recyclez vos batteries, Canada! » et qui mobilise les jeunes comme leaders environnementaux

FREDERICTON, NB, le 21 avril 2026 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, le principal organisme de collecte et de recyclage de piles et de batteries au pays, est fier d'annoncer un nouveau partenariat avec Projet Gaia afin de renforcer la sensibilisation et l'éducation au recyclage des piles et des batteries dans les écoles du Nouveau-Brunswick.

Appel à Recycler est la première organisation à but non lucratif canadienne pour la collecte et le recyclage des piles et batteries au Canada. (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

Cette collaboration s'appuie sur le lancement réussi, en janvier 2026, du programme « Recyclez vos batteries, Canada! » d'Appel à Recycler au Nouveau-Brunswick, marquant une étape importante pour améliorer l'accès au recyclage des piles et des batteries et pour mobiliser les communautés de la province.

Ensemble, Appel à Recycler et Projet Gaia offriront aux classes des activités pratiques et liées au curriculum, aidant les élèves, les enseignants et les communautés scolaires à comprendre l'importance du recyclage des piles et des batteries, de la protection de l'environnement et de la sécurité.

Renforcer la sensibilisation dans toute la province

Alors qu'Appel à Recycler poursuit l'expansion de son réseau de collecte au Nouveau-Brunswick, ce partenariat garantit que l'éducation et la sensibilisation progressent au même rythme, facilitant la participation des résidents de tous âges au recyclage responsable des piles.

Projet Gaia, un organisme de bienfaisance établi au Nouveau-Brunswick et spécialisé dans l'éducation environnementale depuis plus de 15 ans, rejoint plus de 70 000 élèves et enseignants chaque année et collabore avec plus de 250 écoles dans la province. Grâce à ce partenariat, les messages sur le recyclage des piles seront intégrés à la programmation d'environ 30 écoles dès la première année.

« Accroître l'accès au recyclage des piles et batteries est essentiel, mais c'est la sensibilisation qui mène à l'action, » a déclaré Joe Zenobio, président et chef de la direction d'Appel à Recycler. « En collaborant avec Projet Gaia, nous rejoignons directement les élèves et les enseignants pour bâtir des habitudes durables et créer une culture de recyclage responsable au Nouveau-Brunswick. »

Inspirer la prochaine génération de héros du développement durable

L'un des objectifs centraux du partenariat est d'éduquer et d'inspirer les jeunes, en leur donnant les moyens de devenir des leaders environnementaux au sein de leurs écoles, de leurs foyers et de leurs communautés.

Grâce à une programmation interactive et bilingue, les élèves apprendront :

L'importance du recyclage adéquat des piles

Les impacts environnementaux et sécuritaires d'une élimination inadéquate

Le rôle du recyclage dans une économie circulaire

«Projet Gaia est ravi de collaborer avec Appel à Recycler pour offrir un apprentissage concret et axé sur l'action dans les salles de classe du Nouveau-Brunswick, » a affirmé Geoff MacDonald, directeur général du Projet Gaia. « En mobilisant les jeunes autour de solutions environnementales concrètes, nous contribuons à former la prochaine génération de leaders en matière de durabilité. »

Une approche progressive pour un impact durable

Le partenariat débutera par une phase pilote durant l'année scolaire 2026‑2027, intégrant la sensibilisation au recyclage des piles et batteries dans les programmes scolaires existants et les réseaux d'enseignants. Les activités comprendront des visites scolaires, l'engagement des enseignants, des campagnes numériques de sensibilisation et un événement communautaire collaboratif célébrant la participation au recyclage des piles.

Ce travail établit les bases d'une collaboration à long terme visant à renforcer l'engagement des élèves, à élargir les ressources éducatives et à accroître la sensibilisation du public au recyclage des piles et batteries dans toute la province.

Soutenir les communautés par l'action

En combinant un réseau de recyclage en pleine expansion et une sensibilisation axée sur l'éducation, Appel à Recycler et Projet Gaia facilitent la participation des Néo-Brunswickois à l'école, à la maison et au sein de leurs communautés.

Ensemble, ils contribuent à garantir que chaque pile est recyclée de manière responsable et que les générations futures disposent des connaissances et de la motivation nécessaires pour protéger l'environnement.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par batterie. À titre d'organisme de gérance de confiance pour plus de 400 membres, incluant des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables, Appel à Recycler gère plusieurs programmes de premier plan, notamment :

Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale.

pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale. Recyclez vos vapoteuses pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec.

pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec. Récupération des batteries de véhicules électriques, dirigée par l'industrie à l'échelle nationale.

Appel à Recycler exploite des programmes approuvés par les provinces de Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon, et agit à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta.

Pour en savoir plus, visitez appelarecycler.ca.

À propos du Projet Gaia

Projet Gaia (PG) est un organisme de bienfaisance bilingue basé au Nouveau-Brunswick et axé sur l'éducation au développement durable et la sensibilisation dans les écoles. Depuis près de 15 ans, PG offre aux élèves une éducation sur le recyclage afin de comprendre où vont leurs déchets et comment réduire ce qui est envoyé à l'enfouissement.

Chaque année, nous mobilisons plus de 10 000 élèves grâce à des programmes en personne, notamment des audits de déchets scolaires qui leur offrent une expérience pratique de mesure et de réduction des déchets. Nos programmes soutiennent les enseignants et sont offerts en partenariat avec les gouvernements et l'industrie pour renforcer les pratiques de détournement des déchets dans les écoles et les communautés.

Pour en savoir plus : thegaiaproject.ca/fr/

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Contact médias : Geoff MacDonald, directeur général, Projet Gaia, Courriel : [email protected] | Téléphone mobile : 506‑261‑0247; Contact média : Camille Vandeerstraeten - Directrice des communications, Appel à Recycler, Courriel : [email protected] | Téléphone mobile : 416-738-4032