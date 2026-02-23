TORONTO, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Appel à Recycler Canada est fière d'annoncer les lauréats des Prix chefs de file en durabilité 2025. Ces prix reconnaissent les partenaires dont la collaboration et l'engagement ont alimenté une année record pour le recyclage des piles et batteries partout au pays. Dans un monde de plus en plus alimenté par les piles et batteries, aucune organisation ne peut s'attaquer seule aux défis de la durabilité. Un vrai progrès environnemental requiert des partenaires et des communautés engagés, ainsi que de petits gestes quotidiens des Canadiens, afin de créer un impact durable. Cet esprit collaboratif est au cœur des Prix chefs de file en durabilité 2025, qui célèbrent les partenaires qui ont fait de 2025 une année record pour le recyclage des piles et batteries au Canada.

À la suite de l'annonce d'Appel à Recycler concernant sa meilleure année jusqu'à présent, qui comprend plus de 8 millions de kilogrammes de piles recueillies en 2025 et plus de 60 millions de kilogrammes recyclés à l'échelle nationale depuis sa création, les Prix chefs de file en durabilité reconnaissent les entreprises, détaillants, municipalités et organisations communautaires qui ont fait des efforts exceptionnels pour atteindre ces résultats remarquables.

Reconnaître le leadership dans la gestion responsable des piles et batteries au Canada

Les Prix chefs de file en durabilité soulignent les partenaires d'Appel à Recycler d'une côte à l'autre, qui ont contribué à l'avancement de la gestion et du recyclage responsables des piles et batteries dans leurs communautés. Que ce soient des détaillants nationaux et indépendants qui font croître l'accès aux points de dépôt, des municipalités qui mobilisent les résidents grâce aux événements de collecte locaux, ou des organisations qui favorisent l'éducation et les initiatives de sensibilisation, ces partenaires ont tous joué un rôle clé dans le renforcement de l'écosystème de recyclage des piles et batteries au Canada.

Leur leadership exceptionnel démontre comment de petits gestes locaux, soutenus par une infrastructure nationale importante du programme Recyclez Vos Batteries, Canada !, peut créer un vrai impact environnemental. Ensemble, ces efforts collaboratifs ont contribué à faire de 2025 la meilleure année de performance dans l'histoire d'Appel à Recycler, une réussite rendue possible par l'engagement de nos partenaires et la participation communautaire.

Une réussite partagée, fondée sur le partenariat

Bien que les Prix chefs de file en durabilité reconnaissent les réussites exceptionnelles de nos partenaires, ils soulignent également le pouvoir du travail d'équipe. Le succès du recyclage des piles et batteries ne se produit pas de manière isolée. Il est construit grâce à la collaboration étroite entre Appel à Recycler, ses partenaires et les Canadiens qui font le choix de recycler de manière responsable tous les jours.

Appel à Recycler est fière de soutenir ses partenaires en proposant un programme de recyclage des piles et batteries sécurisé, accessible et fiable. Grâce à un réseau de plus de 15 000 sites de collecte partout au pays, à des solutions provinciales adaptées, ainsi qu'à des programmes de formation continue et de sensibilisation, Appel à Recycler travaille main dans la main pour élargir l'accès, sensibiliser le public et s'assurer que les piles et batteries sont recyclées de manière sécurisée et responsable.

Les réalisations des Prix chefs de file en durabilité 2025 reflètent cet engagement partagé et renforcent le rôle d'Appel à Recycler en tant que partenaire de choix du recyclage des piles et batteries partout au Canada.

Les détaillants et municipalités en première ligne

Les détaillants et municipalités continuent de jouer un rôle clé pour rendre le recyclage des piles et batteries plus facile et accessible pour les Canadiens. En mettant en place des points de collecte dans des endroits pratiques, notamment dans les magasins de détail, les dépôts et les établissements publics, et en mobilisant les résidents grâce à des initiatives locales et des campagnes de sensibilisation, ces partenaires constituent des points de contact fiables au sein de la communauté qui transforment les intentions en actions concrètes.

Les collectes du réseau détaillant du programme Recyclez Vos Batteries, Canada ! ont augmenté de 15 % entre 2024 et 2025, soulignant l'engagement communautaire solide et l'impact de toutes les options de recyclage accessibles et locales.

Regarder vers l'avenir : tirer parti d'une année record

Alors qu'Appel à Recycler entame fièrement sa 30e année, l'élan suscité en 2025 a posé les bases d'une fondation solide pour l'avenir. Grâce à une expansion vers de nouveaux appareils alimentés par des piles, dont les trottinettes électriques, les vapoteuses et les batteries des véhicules électriques, la collaboration demeurera essentielle afin d'atteindre les objectifs de recyclage en constante évolution au Canada.

Les Prix chefs de file en durabilité mettent en lumière ce qui est possible lorsque les organisations, les communautés et les particuliers travaillent ensemble. Appel à Recycler a hâte de tirer parti de ce succès, de renforcer les partenariats et de continuer de faire grandir le recyclage des piles et batteries partout au Canada - une pile, un partenariat et une communauté à la fois.

