Pleins feux sur le secteur canadien des technologies propres : EDC dévoile sa liste des étoiles de l'exportation et des entreprises à surveiller pour 2019

Saluons les entreprises dont les solutions novatrices contribuent à lutter contre les changements climatiques

TORONTO, le 5 nov. 2019 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) est heureuse de souligner une fois de plus le travail d'un groupe sélect d'entreprises dont les technologies propres et les stratégies d'affaires leur ont permis d'exporter leurs produits avec succès.

Toutes nos félicitations à Effenco, à ecobee et à Semios, nos Étoiles canadiennes de l’exportation pour 2019, ainsi qu’à Vive Crop Protection et à MineSense, toutes deux nommées dans la catégorie Entreprises à surveiller. (Groupe CNW/Exportation et développement Canada)

C'était hier l'ouverture de la Semaine de l'exportation des technologies propres au MaRS Discovery District, organisée avec fierté par EDC pour une troisième année consécutive. Carl Burlock d'EDC, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales, a révélé le nom des cinq sociétés qui se sont démarquées parmi les centaines d'entreprises du secteur canadien des technologies propres, qui est résolument en effervescence.

« Le programme de la Semaine de l'exportation des technologies propres propose de multiples événements à ne pas manquer, et je dirais que le moment fort demeure l'annonce des Étoiles de l'exportation et des Entreprises à surveiller », a déclaré M. Burlock. « Nous espérons qu'en faisant connaître ces exemples de réussite, nous inspirerons d'autres entreprises à se lancer dans l'aventure de l'exportation avec l'aide d'organisations qui ont pour mission de les appuyer. »

« Les solutions dynamiques de lutte contre les changements climatiques que sont les technologies propres commercialisées par chacune de ces entreprises contribuent de façon notable à l'économie du Canada et à sa réputation grandissante de chef de file sur le marché mondial des technologies propres », a déclaré Guillermo Freire, vice-président, Financement structuré et Financement de projets à EDC. « Nous sommes fiers d'avoir une équipe spéciale qui se consacre à comprendre les besoins de l'industrie et à offrir des solutions adaptées pour soutenir la croissance des entreprises canadiennes de technologies propres sur les marchés étrangers. »

La société d'État est le premier fournisseur de solutions financières pour les entreprises du secteur des technologies propres au Canada. Rien que dans les trois premiers trimestres de 2019, EDC a soutenu plus de 215 entreprises canadiennes du secteur et facilité des exportations totalisant 1,9 milliard de dollars.

Les articles et les vidéos d'entrevues ci-dessous racontent comment ces entrepreneurs de talent ont fait fructifier leurs idées pour créer des solutions environnementales pour le monde entier.

Étoiles canadiennes de l'exportation

Développement Effenco - Transport (Montréal, Québec)

Chef de file dans l'électrification et la connectivité des véhicules utilitaires lourds, Effenco offre des solutions qui aident ses clients des secteurs privé et public à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à abaisser leurs frais d'exploitation et à gérer plus efficacement leurs actifs.

Blogue : https://www.edc.ca/fr/blogue/effenco-exportateur-etoile-technologies-propres-2019.html

Vidéo : https://youtu.be/Yui8sPgG16E

ecobee - Efficacité énergétique (Toronto, Ontario)

La société ecobee fabrique le tout premier thermostat intelligent avec connectivité Wi-Fi pour usage résidentiel et commercial au monde. Commandée à partir d'un appareil mobile, cette technologie aide les familles et les entreprises à réduire leur consommation d'énergie et à économiser.

Blogue : https://www.edc.ca/fr/reussites/ecobee.html

Vidéo : https://youtu.be/75B2CiSP0q0

Semios - Technologie agricole (Vancouver, Colombie-Britannique)

La technologie de pointe de Semios évalue les infestations d'insectes, les maladies et autres problèmes affectant la santé végétale et détermine les interventions nécessaires tout en surveillant la consommation d'eau en temps réel, ce qui procure aux agriculteurs les données nécessaires pour améliorer le rendement et la qualité des récoltes ainsi que pour réduire l'apport en produits chimiques.

Blogue : https://www.edc.ca/fr/blogue/semios-exportateur-etoile-technologies-propres-2019.html

Vidéo : https://youtu.be/pTrNZdD7GHs

Entreprises à surveiller

Vive Crop Protection - Agriculture (Mississauga, Ontario)

La technologie d'application de pesticides de Vive Crop Protection aide les agriculteurs à améliorer leur efficacité et leur productivité tout en réduisant leur empreinte environnementale. Sa technologie révolutionnaire permet de modifier le fonctionnement de produits existants, aidant du coup les agriculteurs à en faire plus avec moins.

Blogue : https://www.edc.ca/fr/blogue/vive-entreprise-technologies-propres-a-surveiller-2019.html

Vidéo : https://youtu.be/9LHLwqteaEs

MineSense Technologies - Exploitation minière (Vancouver, Colombie-Britannique)

La technologie de capteurs mise au point par MineSense effectue en temps réel un tri des minerais pour les mines de grande superficie, améliorant ainsi la rentabilité et la durabilité de l'exploitation au moyen d'une technologie novatrice.

Blogue : https://www.edc.ca/fr/blogue/minesense-exportateur-etoile-technologies-propres-a-surveiller-2019.html

Vidéo : https://youtu.be/5TOCHa5OJ8Q

