DEUX-MONTAGNES, QC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Dans ses vastes forêts, le Canada possède un allié de taille pour lutter contre les changements climatiques. Les arbres jouent un rôle vital grâce à leur capacité de capter et de séquestrer du carbone ainsi que de restaurer les habitats et les écosystèmes. Ils peuvent également réduire le risque de feux de forêt et d'inondations tout en contribuant à restaurer des milieux frappés par des désastres d'ordre climatique. Pour optimiser ces effets bénéfiques, le Canada continue à déployer des efforts pour s'acquitter de son engagement de planter deux milliards d'arbres.

Le gouvernement du Canada et la Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes, en collaboration avec l'Institut des territoires, unissent leurs forces afin de s'adapter aux changements climatiques par le boisement et la diversification des espèces arboricoles présentes dans cette région.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, et Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de plus de 250 000 dollars, une somme qui permettra de planter 10 000 arbres sur 24 sites publics, totalisant 9,5 hectares, pour renforcer la résilience des collectivités aux impacts des changements climatiques et aux perturbations naturelles.

Diverses espèces, comme l'érable rouge, le chêne blanc, le caryer ovale et le tulipier de Virginie, seront plantées, certaines en migration assistée, sur différents territoires municipaux. Des forêts diversifiées procurent de nombreux avantages : favoriser l'adaptation aux changements climatiques, améliorer le paysage, créer des habitats fauniques et contrer les îlots de chaleur en régulant mieux la température dans nos villes et en réduisant les risques de feux de forêt et d'inondations. Certaines espèces plantées aideront à enrayer la multiplication de plantes exotiques invasives.

Grâce à son programme 2 milliards d'arbres , le gouvernement du Canada contribue à améliorer la qualité de l'air, à rafraîchir nos quartiers pendant l'été, à créer des emplois et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature. De concert avec les provinces, les territoires, les organisations non gouvernementales, les collectivités locales et les peuples autochtones, il continue de préparer un avenir sain et prometteur pour les générations à venir.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est un grand pas vers la plantation de nos deux milliards d'arbres pour assainir l'air, accroître la biodiversité et faire progresser l'action climatique partout au pays. Les efforts collaboratifs visant à planter plus de 10 000 arbres à Deux-Montagnes contribueront à ce que les citoyens jouissent d'un air plus pur et d'un milieu de vie plus sain. Les partenariats avec les municipalités produisent d'importants résultats pour la population canadienne et permettent de s'assurer que le bon arbre est planté au bon endroit pour les bonnes raisons. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Je suis fier, au nom de tous mes collègues, de participer à ce projet d'envergure à travers tout le territoire avec la collaboration de Ressources naturelles Canada et de l'Institut des territoires, deux précieux partenaires. Notre effort s'inscrit dans une série d'initiatives visant à contrer l'impact des changements climatiques, tout en bonifiant la qualité de nos espaces paysagers. »

Pierre Charron

Maire de Saint-Eustache et préfet de la MRC de Deux-Montagnes

« Grâce à ces 10 000 arbres et en s'appuyant sur le principe du bon arbre au bon endroit, différents milieux de vie sont valorisés par les nombreuses valeurs contributives des arbres. Ici, on a créé un écran d'intimité. Là, un habitat faunique est constitué. Ici, la résilience d'un boisé patrimonial est augmentée, alors que plus loin, un paysage autoroutier est valorisé. À un endroit stratégique, la progression d'une espèce exotique est freinée. Sur un sentier de ski de fond, les effets néfastes du soleil sont filtrés. »

André Goulet

Ingénieur forestier, Institut des territoires

Liens connexes

Suivez RNCan sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected] ; Jean-Louis Blanchette, Directeur général et secrétaire-trésorier, Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, 450-491-1818, poste 235, [email protected]