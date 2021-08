WHITBY, ON, le 10 août 2021 /CNW/ - Le Canada a besoin de ses forêts pour atteindre la carboneutralité. Solution naturelle aux changements climatiques, la plantation d'arbres permet en effet d'absorber et de séquestrer le carbone présent dans le milieu atmosphérique, d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau - particulièrement en milieu urbain -, de favoriser la biodiversité et de réduire le risque de feux de forêt pour les localités rurales. Outre ces bienfaits, elle offre des espaces propices à des activités récréatives qui améliorent notre qualité de vie et notre connexion avec la nature.

Aujourd'hui, le député de Whitby, Ryan Turnbull, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 2 040 946 $ à l'organisation canadienne Trees for Life pour soutenir le plan du gouvernement du Canada visant à planter deux milliards d'arbres sur dix ans. Ce financement permettra à Trees for Life de mener à bien 30 projets à divers endroits au pays, projets dans le cadre desquels près de 275 000 arbres seront plantés au total.

Grâce à cet investissement, Ressources naturelles Canada et Trees for Life, en partenariat avec la Central Lake Ontario Conservation Authority, soutiennent l'amélioration de l'aire de conservation Lynde Shores. Ce sont 3 500 arbres qui seront plantés pour mieux protéger les caractéristiques et fonctions du patrimoine naturel des deux terres humides d'importance provinciale situées dans cette aire de conservation de 960 hectares de la ville de Whitby. Les arbres qui devraient être plantés en 2021 représentent la première étape d'une initiative de restauration en deux phases. Aussi, d'autres travaux d'amélioration devraient être achevés en 2021, notamment l'établissement d'une nouvelle entrée, la construction de toilettes, l'aménagement d'une nouvelle boucle de sentier et la mise en œuvre d'un projet de création de milieux humides dans le cadre d'un partenariat avec la région de Durham et la Central Lake Ontario Conservation Authority.

Le programme Deux milliards d'arbres s'inscrit dans le prolongement des efforts que déploie le gouvernement du Canada pour promouvoir la plantation d'arbres comme élément de solution clé aux changements climatiques. En plantant deux milliards d'arbres au cours des dix prochaines années, le Canada pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 12 mégatonnes par année d'ici 2050, en plus de créer jusqu'à 4 300 emplois verts.

Avec l'aide d'organisations dévouées d'un bout à l'autre du pays, nous faisons pousser des forêts saines et vigoureuses, gérées de façon durable - un héritage vert que nous pourrons léguer aux générations futures.

Ressources naturelles Canada met en œuvre ce plan de concert avec Environnement et Changement climatique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada. La plantation de deux milliards d'arbres, qui représente une augmentation de 40 % du nombre d'arbres plantés au Canada sur une base annuelle, ciblera aussi bien les régions urbaines que les régions rurales du pays. En dix ans, ces nouveaux arbres couvriront plus de 1,1 million d'hectares, soit deux fois la superficie de l'Île-du-Prince-Édouard.

Citations

« Notre gouvernement dispose d'un plan exhaustif pour lutter contre les changements climatiques, tout en favorisant la croissance économique. Ce plan comprend un engagement visant à planter deux milliards d'arbres sur dix ans. Nous savons que les arbres constituent un habitat naturel pour de nombreuses espèces, filtrent l'air que nous respirons et séquestrent le carbone, en plus de contribuer à atténuer les inondations et d'avoir un effet rafraîchissant en milieu urbain. Je me réjouis de cette annonce locale, car le financement offert permettra la plantation de 3 500 nouveaux arbres au sein de l'aire de conservation Lynde Shores à Whitby, une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 2 millions de dollars pour la mise en œuvre de 30 projets en Ontario. »

Ryan Turnbull

Député de Whitby

« La plantation de deux milliards d'arbres, c'est plus qu'un plan d'action climatique. C'est un plan qui créera des milliers de bons emplois verts. Nous voyons à la mise en œuvre de projets de plantation d'un bout à l'autre du pays. En plantant des arbres, nous atteindrons la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le financement offert par Ressources naturelles Canada dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres change fondamentalement la donne. Nous pourrons soutenir une multitude de projets de plantation des plus utiles. Nos donateurs seront également très motivés à l'idée de continuer à nous appuyer, sachant que leur contribution est égalée par notre gouvernement fédéral. Cette annonce nous permet de continuer à mettre l'accent sur notre mission qui consiste à planter des arbres dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens et des Canadiennes. Le projet de restauration de l'aire de conservation Lynde Shores constitue un excellent exemple du type d'avantages écologiques et sociaux qui résultent de notre travail. »

Mark Cullen

Président, Trees for Life

« L'aire de conservation Lynde Shores, qui accueille environ 150 000 visiteurs par année, est un endroit incroyable où nous sommes en mesure de rapprocher les gens de la nature. Nous continuons d'honorer notre engagement à rendre cette expérience mémorable et à améliorer l'intégrité écologique des terres que nous possédons et gérons de manière à protéger les richesses du patrimoine naturel et à concourir à la santé globale des bassins versants. »

Chris Darling

Directeur général, Central Lake Ontario Conservation Authority

Quelques faits

Le gouvernement du Canada a décidé de consentir jusqu'à 3,2 milliards de dollars sur dix ans à compter de 2021-2022 pour s'acquitter de cet engagement.

Ces mesures font partie d'une approche globale du gouvernement du Canada qui mise sur la force de la nature et qui a été annoncée récemment dans le cadre du plan climatique renforcé intitulé Un environnement sain et une économie saine .

. Le gouvernement a mis sur pied un comité consultatif d'experts des solutions climatiques naturelles, qui offrira des conseils sur l'exécution des programmes afin de maximiser les réductions d'émissions et de procurer des avantages connexes clés pour la biodiversité et le bien-être humain qui contribueront à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

Liens connexes

Engagement de planter deux milliards d'arbres

Un environnement sain et une économie saine - Document d'information

Solutions fondées sur la nature afin d'atténuer les effets des changements climatiques et de s'y adapter

Trees for Life (en anglais seulement)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ian Cameron, Directeur des communications par intérim, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca