Plans de gestion des actifs - Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle aide financière pour accompagner les municipalités

QUÉBEC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est heureuse d'annoncer que les outils permettant aux municipalités de réaliser leur plan de gestion des actifs en eau (PGA-Eau) sont dès aujourd'hui disponibles. Cet accomplissement est le fruit d'une collaboration avec le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), qui bénéficiera d'une nouvelle aide financière de 5 040 000 $ pour poursuivre le travail amorcé et soutenir les municipalités dans la gestion de leurs infrastructures.

Au Québec, plusieurs infrastructures municipales d'eau sont vieillissantes et les effets des changements climatiques - combinés à la croissance de la population et, bien souvent, à une surconsommation de la ressource - ont une incidence sur leur dégradation. Il est essentiel de bien connaître l'état des infrastructures afin de mieux prévoir et planifier les interventions requises et leur financement. C'est dans cette optique de planification responsable que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite l'ensemble des municipalités à élaborer leur PGA-Eau d'ici le 31 décembre 2026.

« Désormais, les municipalités ont tout en main pour démarrer l'élaboration de leur PGA-Eau. C'est une démarche essentielle pour se projeter dans l'avenir, et surtout pour assurer la pérennité et la qualité des infrastructures d'eau au Québec. Nous travaillons depuis plusieurs mois en collaboration avec de nombreux et précieux partenaires municipaux, dont le CERIU. Je suis très fière de cette belle annonce, aujourd'hui; bientôt, nous bénéficierons toutes et tous de la vision plus claire que les PGA pourront nous apporter! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Plus important regroupement d'expertes et d'experts en infrastructures municipales au Québec, le CERIU est fier de contribuer, de concert avec les partenaires du milieu, à développer des outils structurants et de prendre part à cette mise en œuvre essentielle initiée par le MAMH pour soutenir les municipalités dans l'atteinte d'une gestion des infrastructures saine et pérenne! »

Catherine Lavoie, présidente-directrice générale du CERIU

Faits saillants :

Le CERIU a été mandaté par le MAMH pour développer un guide et des outils spécialisés visant à soutenir les municipalités dans l'élaboration de leurs PGA-Eau. De concert avec le milieu, les expertes et experts du CERIU ont conçu des outils intuitifs pouvant être utilisés par l'ensemble des municipalités. Ces outils sont téléchargeables gratuitement sur le site Web du MAMH et celui du CERIU.

L'aide financière de 5 040 000 $ accordée au CERIU pour poursuivre le développement de connaissance et d'outils en gestion des actifs municipaux provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023.

Rappelons que le gouvernement du Québec a accordé plus de 16,1 millions de dollars, par le biais du PRIMEAU 2023, à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) afin qu'elles soutiennent les municipalités dans l'élaboration de leur PGA.

Le PRIMEAU 2023 appuie les municipalités dans la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées. Afin de valoriser les bonnes pratiques, le PRIMEAU 2023 donne notamment accès à une majoration des taux d'aide financière pour les municipalités engagées dans la démarche d'élaboration des PGA-Eau.

