Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 29 mai au 1er juin

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction

Par défaut (dans l'échangeur R-132 / R-138) :

La bretelle menant de la R-132 ouest ( en provenance de La Prairie ) à la R-138 est ( pont Honoré-Mercier / Montréal ).

Détour : via le contresens. La bretelle menant de la R-138 est ( en provenance de Châteauguay ) à la R-138 est ( pont Honoré-Mercier / Montréal ).

Détour : via bretelle pour R-132 est et demi-tour au chemin Old Malone. La bretelle menant de la R-138 ouest ( en provenance du pont Honoré-Mercier ) à la R-132 est ( vers La Prairie ).

Détour : poursuivre sur R-138 ouest et demi-tour via le chemin Blind Ladies Hill. Sur la R-138 ouest, la sortie pour R-207 / R-221 ( Saint-Isidore, Saint-Rémi, Kahnawake ).

Détour : poursuivre sur R-138 ouest et demi-tour via le chemin Blind Ladies Hill. Sur la R-132 est, la voie réservée aux autobus, entre le chemin Blind Ladies Hill et la sortie pour R-207 / R-221 ( Saint-Isidore, Saint-Rémi, Kahnawake ).



Note : l'accès en provenance de la rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouvert.



Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

ÉCHANGEUR A-13 / A-520 (Côte-de-Liesse)

De vendredi 22 h à samedi 3 h

De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

À Montréal, sur l'A-520 en direction est, fermeture complète entre la sortie 4 (A-13) et l'accès en provenance A-13 nord.

Détour : via la sortie 4.

De samedi 3 h à dimanche 21 h 30

À Montréal, sur l'A-520 est (Côte-de-Liesse), fermeture partielle d'une voie sur 2, au-dessus de l'A-13.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

De samedi 2 h à dimanche 21 h

À Montréal, sur l'A-13 sud, fermeture de la sortie 3-E (A-520 est / Côte-de-Liesse).

Détour : demi-tour à la sortie 2 (rue Louis-A.-Amos, rue Hickmore).

De samedi 3 h à dimanche 20 h

À Montréal, sur la voie de desserte de l'A-520 est (chemin de la Côte-de-Liesse Est), fermeture complète entre les accès en provenance de l'A-13 sud et de l'A-13 nord.

Détour : via bretelle pour A-13 sud et demi-tour à la sortie 2 (rue Louis-A.-Amos, rue Hickmore).

Par défaut : la bretelle menant du chemin de la Côte-de-Liesse Est à l'A-13 nord.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

De vendredi 23 h à dimanche 23 h 59

À Montréal, sur la 23e Avenue, fermeture complète en direction nord entre rues Hickmore / Louis-A.-Amos et chemin de la Côte-de-Liesse.

Détour : en direction ouest, via rue Louis-A.-Amos et 32e Avenue, En direction est, via boul. Jean-Baptiste-Deschamps, rue Courval et poursuivre sur détour en direction ouest.

ROUTE 340 / BOULEVARD DE LA CITÉ-DES-JEUNES (Vaudreuil-Dorion)

De vendredi 20 h à lundi 5 h

À Vaudreuil-Dorion, sur la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes), fermeture de la sortie et de l'accès vers ou en provenance de l'A-30 est.

Détours :

Sortie vers A-30 est : poursuivre sur R-340 est, rue Henry-Ford, R-342 est ( route Harwood ) et bretelle pour A-30 ouest vers l'échangeur A-20 / A-30. Facultatif : via montée Labossière, R-342 ouest ( route Harwood ), montée Cadieux, rues F.-X. Tessier et Joseph-Carrier, bretelle pour A-40 ouest et sortie 32 pour A-30 est. Accès en provenance A-30 est : via la sortie 5 ( A-20 ), bretelle pour A-20 est, R-342 ouest ( route Harwood ) et rue Henry-Ford.



Rappel : sur R-340 est (boulevard de la Cité-des-Jeunes), entre chemin de la Petite-Rivière et le viaduc de l'A-30, 1 voie sur 2 fermée, jusqu'à la fin novembre.

Travaux sous la responsabilité de A30 Express.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30 (Vaudreuil-Dorion)

Dimanche, de 6 h à 20 h

À Vaudreuil-Dorion, dans l'échangeur A-20 / A-30, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l'A-20 est à l'A-30 est.

Travaux sous la responsabilité de A30 Express.

À PRÉVOIR

Tour de l'île de Montréal

À Montréal, sur l'A-40 ouest, fermeture de la sortie 73 (av. Christophe-Colomb), vendredi de 19 h à 23 h 59.

Détour : via la sortie suivante.

À Montréal, sur l'A-40 est, dans la sortie 73 (av. Christophe-Colomb), fermeture de la bretelle pour le boulevard Crémazie Est, vendredi de 19 h à 23 h 59.

Détour : via la bretelle pour rue Saint-Hubert.

À Montréal, sur l'A-15 sud (des Laurentides), fermeture de la sortie 2 (boul. de la Côte-Vertu), vendredi de 19 h à 23 h 59.

Détour : via la sortie 1-O (A-40 ouest).

Note : des entraves sur le réseau municipal sont à prévoir vendredi soir pour le Tour la nuit et dans la journée de dimanche pour le Tour de l'île. Pour tous les détails, consulter le site de l'événement.

Défilé de la Victoire de Montréal, dans le Quartier des spectacles, samedi 30 mai

Samedi, entre 11 h et 13 h, sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues De Bleury et Clark, défilé de championnat de la Victoire de Montréal, pour souligner leur première conquête de la Coupe Walter dans la LPHF (Ligue professionnel de hockey féminin).

Course des pompiers de Laval, dimanche 31 mai

À Laval, sur l'A-19 en direction nord, fermeture complète de la sortie 4 (boulevard Lévesque), dimanche de 3 h à 14 h.

Détour : via la sortie suivante.

À Laval, sur les voies de desserte de l'A-15 dans les deux directions, fermeture complète des bretelles menant aux boulevards Notre-Dame et Concorde, dimanche de 3 h à 17 h.

Détour : en direction nord, via la bretelle pour le boulevard Le Corbusier. En direction sud, via la bretelle pour le boulevard Cartier.

Note : présentation de la Course des pompiers de Laval, le dimanche 31 mai de 7 h à 13 h. Prenez note que la tenue de cet événement entraînera la fermeture de certaines rues sur le réseau municipal.

Fermeture du passage pour piétons sous l'A-520 dans le secteur de l'A-13

Le passage pour piétons sous l'A-520, dans la continuité de la rue de la Station, sera fermé jusqu'à sa reconstruction. Un service de navette sera offert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour les piétons désirant traverser. Les arrêts seront affichés par une signalisation temporaire.

Reprise des travaux de réparation des ponts d'étagement de l'A-640, au-dessus de la 25e Avenue à Saint-Eustache

À compter du 29 mai, les travaux de réparation reprendront sur les ponts d'étagement de l'autoroute 640 au-dessus de la 25e Avenue, à Saint-Eustache. Les deux voies dans chaque direction seront déviées et réduites, pour une durée d'environ 10 semaines, afin d'effectuer des réparations sur les deux structures. Les travaux auront lieu de jour et de nuit. Voir le communiqué.

Travaux de réparation de la chaussée sur l'A-40 est, dans l'est de l'île de Montréal

Depuis le 24 mai dernier, les travaux de réparation de la chaussée sur l'A-40 est ont repris, entre l'échangeur Anjou et le pont Charles-de Gaulle. Ce chantier, qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'été 2028, permettra la réparation de la dalle de béton, la pose de nouvelles dalles préfabriquées, et la réparation de joints. Ces interventions permettront de prolonger la durée de vie de la chaussée et d'en bonifier son adhérence. Voir le communiqué.

Asphaltage sur l'A-640, entre Boisbriand et Blainville

Depuis le 25 mai dernier, reprise des travaux d'asphaltage sur l'A-640, entre l'A-15 (des Laurentides) et le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse à Blainville. Ce chantier, qui a débuté en 2025, se poursuivra jusqu'à la fin de juin. Ces interventions visent principalement à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724