Réouverture en après-midi de l'autoroute 50 entre Lachute et Mirabel

SAINT-JÉRÔME, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la réouverture de l'autoroute 50, prévue aujourd'hui en après-midi, dans les deux directions, entre les routes 329 (chemin Félix-Touchette) à Lachute et 148 (Arthur-Sauvé) à Mirabel.

Avant de se déplacer, les usagers sont invités à consulter Québec 511 afin de confirmer la réouverture de l'autoroute 50.

Rappelons que le Ministère a dû procéder à la fermeture d'une portion de l'autoroute 50 en raison de travaux de remplacement d'un ponceau situé sous la chaussée. Les interventions ont débuté le 25 mai dernier et ont pu être terminées avant l'échéancier prévu.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration au cours de cette fermeture.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]