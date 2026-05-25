À Saint-Eustache - Reprise des travaux de réparation des ponts d'étagement de l'autoroute 640, au-dessus de la 25e Avenue

LAVAL, QC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de réparation reprendront sur les ponts d'étagement de l'autoroute 640 au-dessus de la 25e Avenue, à Saint-Eustache. À compter du 29 mai 2026, les deux voies dans chaque direction seront déviées et réduites, pour une durée d'environ 10 semaines, afin d'effectuer des réparations sur les deux structures. Les travaux auront lieu de jour et de nuit.

Entraves et gestion de la circulation

Réduction et déviation des voies de l'autoroute 640.

Fermetures partielles de l'autoroute 640.

Fermetures partielles de la 25 e Avenue.

Avenue. Fermetures complètes de la 25 e Avenue pour deux fins de semaine.

Avenue pour deux fins de semaine. Réduction de la limite de vitesse à 80 km/h sur l'autoroute 640 dans la zone de chantier.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]