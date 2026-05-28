Villages-relais - Les lauréats du Prix Inspiration 2026 sont dévoilés

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Lors du Congrès annuel des Villages-relais, des lauréats ont été récompensés dans le cadre du Prix Inspiration 2026, un événement organisé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable en partenariat avec la Fédération des Villages-relais du Québec.

M. Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable, a reconnu l'importance de leur implication dans la communauté.

Cette année encore, de nombreuses candidatures inspirantes ont été reçues, illustrant avec force l'engagement croissant des municipalités à renforcer le sentiment d'appartenance des citoyennes et des citoyens à leur communauté et à stimuler le développement touristique et économique de leur milieu.

LAURÉATS ET FINALISTES 2026

Catégorie Municipalité-Organisme - Lauréat

Le village-relais de Dégelis, avec son projet Le Sentier des Couleurs, a été couronné lauréat en raison du développement de parcours pédestres adaptés à différents niveaux de mobilité, favorisant l'activité physique et la lutte contre l'isolement des aînés.

Catégorie Commerce ambassadeur - Lauréat

Le village-relais de Saint-Damien-de-Buckland s'est distingué grâce au Gîte Les Pignons, un lieu d'hébergement convivial et gourmand, mettant en valeur le patrimoine victorien et le terroir local, en plus de favoriser l'inclusion sociale des personnes immigrantes de la communauté.

Catégorie Commerce ambassadeur - Finaliste

Le village-relais de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a été nommé finaliste pour son projet d'Économusée des charcutiers de la mer Atkins & Frères, renforçant son rôle d'attrait touristique et culturel incontournable en Gaspésie.

Coup de chapeau du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Le village-relais de Sacré-Coeur s'est démarqué avec son projet de Promenade Verte : un espace vivant et rassembleur qui relie les services ainsi que les lieux communautaires et intergénérationnels dans un cadre verdoyant et accessible.

Prix Jacques-Hémond

Le village-relais de Lac-Etchemin a reçu cette distinction pour l'implication de sa communauté dans l'organisation du Triathlon Lac-Etchemin, un événement sportif annuel d'envergure nationale qui agit comme véritable levier collectif valorisant les atouts naturels et favorisant la mobilisation des citoyens et des citoyennes dans l'organisation de l'événement.

Citations

« Tous les projets présentés témoignent du dynamisme des villages-relais, engagés à faire rayonner leur milieu de vie. Je tiens à souligner la qualité remarquable des initiatives portées par les lauréats, qui ont su proposer des réalisations attrayantes. En s'adressant aussi bien aux citoyens locaux qu'aux visiteurs, ces projets adoptent une approche gagnante, bénéfique pour l'ensemble de la collectivité. Toutes mes félicitations aux récipiendaires! »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette activité de reconnaissance met en lumière les efforts remarquables déployés par les villages-relais, tant pour l'accueil des visiteurs que pour l'amélioration du milieu de vie dans leurs communautés. Cette année encore, les projets réalisés témoignent de la vitalité et de l'engagement de notre réseau. Félicitations à tous les lauréats! »

Ghislaine M. Hudon, présidente sortante de la Fédération des Villages-relais du Québec

Faits saillants

Ce sont 54 villages-relais qui contribuent à rendre les déplacements plus sécuritaires et agréables à travers le Québec. Ils jouent un rôle important dans la prévention des accidents routiers en offrant des lieux d'arrêt, permettant de réduire la fatigue et la distraction au volant.

Les villages-relais proposent aux usagers de la route des haltes agréables, sûres et animées. Officiellement reconnues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ces municipalités offrent une diversité de services, tout en mettant en valeur leurs attraits touristiques, culturels et naturels.

Pour désigner les finalistes et les lauréats, le jury s'est appuyé sur une grille d'analyse soigneusement élaborée, reposant sur cinq critères principaux : L'originalité du projet et de la démarche : une approche innovante, pertinente et adaptée aux réalités locales; L'implication citoyenne et la mobilisation des partenaires : l'engagement des acteurs locaux et la collaboration entre les différents partenaires; Le renforcement de l'offre en tant que village-relais et l'impact environnemental : améliorer les services aux usagers de la route tout en intégrant des pratiques durables; La qualité du portfolio : la clarté, la cohérence et la richesse des documents; L'appréciation globale du projet : la faisabilité et ses retombées dans sa communauté.



Liens connexes

Les Villages-relais du Québec

Réseau des villages-relais du Québec

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]