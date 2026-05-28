Entre les secteurs de Charny et de Saint-Romuald, à Lévis - Fermeture d'une voie sur deux à venir sur le pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 20

LÉVIS, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux majeurs de réfection se dérouleront sur le pont d'étagement enjambant l'autoroute 20, dans l'axe de l'avenue des Églises et du chemin du Sault, à Lévis. Les interventions sur la structure, qui relie les secteurs de Charny et de Saint-Romuald, s'amorceront dans la nuit du 31 mai prochain et s'échelonneront jusqu'en novembre.

Entraves et gestion de la circulation

En tout temps durant les travaux, une voie de circulation sur deux sera fermée dans chacune des directions sur le pont d'étagement.

Toutefois, l'accès à l'un des deux trottoirs sera maintenu pour les piétons et les cyclistes, qui devront descendre de leur vélo et le pousser à la main au moment de traverser l'autoroute 20.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination et de privilégier, lorsque possible, des modes de déplacement ou des itinéraires de rechange.

Il est également à noter que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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Carte interactive des entraves | Québec 511

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]