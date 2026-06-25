Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 26 au 29 juin

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

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A-13, jusqu’à l’automne 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Boulevard de la Cité-des-Jeunes (R-340), jusqu’à la fin août (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) A-20 à Beloeil, du 26 juin au 17 juillet et du 3 au 17 août (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

25e AVENUE ET AUTOROUTE 640 (Saint-Eustache)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Saint-Eustache, sur la 25e Avenue, au niveau du pont d'étagement de l'A-640, fermeture complète dans les deux directions.

Détours :

En direction SUD : bretelle A-640 ouest et demi-tour à la sortie 11 ( R-148, boulevard Arthur-Sauvé ). En direction NORD : via bretelles pour A-640 est et A-13 sud, demi-tour à la sortie 20, via R-344 ( ch. de la Grande-Côte ), bretelle pour A-640 ouest et sortie 14 pour 25 e Avenue.



De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Saint-Eustache, sur la voie de desserte de l'A-640 ouest, fermeture partielle de 1 voie sur 3 en amont du pont d'étagement de la 25e Avenue.

De samedi 6 h à dimanche 4 h 30 (ouest) et 23 h (est)

À Saint-Eustache, sur l'A-640 dans les deux directions, fermeture partielle de 1 voie sur 2 au niveau du pont d'étagement de la 25e Avenue

ROUTE 138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay)

Samedi, de 6 h à 18 h

Dimanche, de 6 h à 15 h

À Châteauguay, sur la R-138 est (boulevard Saint-Jean-Baptiste). à l'intersection du boulevard d'Anjou / rue Lauzon, fermeture partielle de 1 voie sur 3.

Samedi, de 6 h à 18 h

Dimanche, de 6 h à 15 h

À Châteauguay, fermeture complète de la rue Lauzon dans les deux directions, au niveau de la R-138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste).

Détour : sur la R-138 en direction est, via les rues Leclerc, Rainville et Doyon. En direction ouest, via les rues Marcel, Albert-Einstein, Pasteur, Turenne et Poirier.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Châteauguay.

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 27 et 28 juin.

Aménagement d'une voie réservée sur l'A-20 est, entre Sainte-Julie et Belœil

Sur l'A-20 est (Jean-Lesage) à Beloeil, l'accès en provenance de la rue Serge-Pépin sera fermé pendant cinq semaines non consécutives, entre le 26 juin et la mi-août. Cette fermeture permettra d'élargir la bretelle d'accès en prévision de l'aménagement d'une troisième voie sur le pont Arthur-Branchaud, de terminer l'installation d'une conduite de drainage et de réparer la chaussée. Voir le communiqué.

Déviation de la circulation sur l'A-13 sud à Laval

Depuis le 22 juin, les travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraînent une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à l'automne. Voir le communiqué.

Fermetures complètes de longue durée d'un tronçon de la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) et d'une bretelle de l'A-30 ouest à Vaudreuil-Dorion

Un changement de phase entraine la fermeture complète, jusqu'à la fin du mois d'août, d'un tronçon du boulevard de la Cité-des-Jeunes (R-340) et d'une bretelle de l'A 30 ouest (de l'Acier), à la hauteur de la R 340 à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave est requise afin d'aménager un carrefour giratoire à l'angle de la R 340 et du boulevard de la Gare. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud à Brossard

Depuis le 22 juin dernier, travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud, à Brossard, entre le secteur du pont Samuel-De Champlain et la rivière Saint-Jacques. Le chantier, qui se poursuivra jusqu'à l'automne, permettra de bonifier le confort de roulement et d'augmenter la durabilité de la chaussée. Des travaux d'asphaltage sont également prévus sur la voie de desserte, ainsi que dans les bretelles en provenance ou à destination de l'autoroute 10, en direction est. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage sur l'A-40 à Repentigny, entre le pont Benjamin-Moreau et le boulevard Industriel, jusqu'au 4 juillet

Jusqu'au 4 juillet, des entraves seront à prévoir sur l'A-40 dans les deux directions à Repentigny, entre le pont Benjamin-Moreau et le boulevard Industriel, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute et de réfection de ponceaux. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route entre le pont Charles-De Gaulle et la route 341. Voir le communiqué.

Travaux de recouvrement de la chaussée sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, depuis le 11 juin

Depuis le 11 juin, des travaux de recouvrement de la chaussée ont été amorcés sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable; Relations avec les médias: Direction générale des communicationsTél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724