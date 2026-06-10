Autoroute 40 (Félix-Leclerc) à Repentigny - Les travaux d'asphaltage entraînent des entraves entre le pont Benjamin-Moreau et le boulevard Industriel, du 14 juin au 4 juillet

LAVAL, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de nouvelles entraves à la circulation sur l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) à Repentigny, du 14 juin au 4 juillet, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute et de réfection de ponceaux. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route entre le pont Charles-De Gaulle et la route 341.

Gestion de la circulation

Les interventions seront réalisées durant la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation.

Autoroute 40, entre la sortie no98 (Repentigny, boulevard Larochelle, boulevard Brien) et l'entrée située à l'est du boulevard Industriel à Repentigny :

Fermeture de deux voies sur trois de l'autoroute 40, en direction est, et d'une voie en direction ouest, chaque fois du dimanche au jeudi, de 21 h 30 à 5 h, le vendredi, de 22 h à 7 h, et le samedi, de 22 h à 8 h. La circulation en direction est sera déviée sur la voie de desserte .

Fermeture complète de la sortie n o 100 (Boulevard Industriel, rue Valmont) de l'autoroute 40, en direction est.

100 (Boulevard Industriel, rue Valmont) de l'autoroute 40, en direction est. La limite de vitesse pourrait être réduite à 70 km/h dans les deux directions, pendant les fermetures.

La largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,5 mètres dans la zone de chantier.

Lors des fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les incidences et les chemins de détour.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724