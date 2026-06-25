Boulevard des Chutes, au-dessus de l'autoroute 40, à Québec - Prolongation des entraves en cours

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les entraves actuellement en place sur et sous le pont d'étagement du boulevard des Chutes, situé au-dessus de l'autoroute 40, à Québec, devront être maintenues au cours des prochaines semaines afin de permettre la poursuite des travaux de réfection.

Ceux-ci consistent notamment à effectuer des réparations sur la poutre centrale de l'ouvrage. Le maintien des entraves est nécessaire afin de permettre la réalisation sécuritaire de ces interventions tout en maintenant la circulation dans les deux directions sur le boulevard des Chutes.

Par conséquent, la fermeture des voies centrales sur le pont d'étagement, ainsi que celle de la bretelle de sortie no 322 en provenance de l'autoroute 40 ouest et menant vers le boulevard des Chutes, demeureront en vigueur jusqu'à ce que les interventions requises soient réalisées.

L'échéancier des travaux demeure tributaire de l'évolution du chantier. Le Ministère communiquera toute information pertinente concernant les entraves et la gestion de la circulation en temps opportun.

Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724