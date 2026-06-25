Transports de pièces surdimensionnées sur les territoires de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Appel à la prudence et au respect des distances avec les convois

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des transports de pièces surdimensionnées seront effectués régulièrement entre la fin juin et la fin octobre 2026 sur le réseau routier des régions de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des fermetures de courte durée de voies, de bretelles ou de routes, tant de jour que de nuit sont à prévoir.

Ces déplacements visent à acheminer les composantes nécessaires à la construction de nouvelles éoliennes dans le secteur de Saint-Tite-des-Caps et dans la région de Charlevoix dans le cadre du projet éolien Des Neiges - Secteur sud, réalisé par Boralex inc., Énergir Développement inc. et Hydro-Québec. À cet effet, le Ministère a délivré des permis spéciaux pour le transport des pièces. Les transporteurs doivent notamment respecter certaines exigences pour éviter les périodes d'achalandage accru.

Répercussions possibles sur la circulation

En raison de leurs dimensions imposantes et de leur vitesse réduite, les convois emprunteront plusieurs routes du réseau régional et pourraient entraîner des perturbations de la circulation, notamment des ralentissements ainsi que de la congestion.

Consignes de sécurité à respecter

La présence de véhicules hors normes sur la route requiert la plus grande prudence et de la vigilance de la part des usagers. Il est recommandé de :

Respecter les consignes de circulation et les indications des véhicules d'escorte;

Garder une distance adéquate avec les convois pour éviter les incidents;

Planifier les déplacements en consultant l'état du réseau routier.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724