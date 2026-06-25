Entraves importantes au pont Honoré-Mercier - Congestion majeure à prévoir : du 17 juillet au 3 août, une voie ouverte par direction et camions interdits aux heures de pointe

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le pont Honoré-Mercier, situé sur la route 138 entre Montréal et la Rive-Sud, sera partiellement fermé du 17 juillet au 3 août 2026. Cette entrave est requise afin de procéder à la réfection d'une partie de la dalle de béton du pont amont (vers la Rive-Sud).

Entraves et gestion de la circulation

Pont Honoré-Mercier – Une voie par direction du 17 juillet au 3 août 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Pont Honoré-Mercier (route 138), du vendredi 17 juillet, à 23 h, au lundi 3 août, à 5 h

Une voie ouverte par direction sur le pont.

Fermeture de l'entrée et de la voie réservée en provenance de la rue Airlie.

Mesures d'atténuation pour faciliter la circulation

Conscient des répercussions du chantier sur la mobilité du secteur, le Ministère, de concert avec les partenaires de Mobilité Montréal, déploiera les mesures d'atténuation suivantes.

Transport collectif

Prolongation des heures d'opération de la voie réservée sur la route 138, en direction est, de 5 h à 20 h, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des travaux.

Ajustement des horaires du service d'exo pour les autobus des secteurs Haut-Saint-Laurent et Sud-Ouest.

Activation du feu de circulation de priorisation des autobus, situé à l'intersection des routes 207 et 132/138, de 5 h à 20 h, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des travaux.

Camionnage

Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus, du lundi au vendredi , pendant les plages horaires suivantes : en direction de Montréal : entre 5 h et 9 h 30; en direction de la Rive-Sud : entre 15 h et 19 h.

, pendant les plages horaires suivantes : Les camionneurs sont invités à privilégier les autres traversées pour circuler entre les deux rives, notamment les ponts Samuel-De Champlain et Jacques-Cartier.

Autre mesure

Modification de l'horaire de gestion de la circulation sur le pont Victoria, comme suit : de 5 h à 10 h, 2 voies en direction de Montréal; de 14 h 30 à 20 h, 2 voies en direction de la Rive-Sud.

À noter : les véhicules lourds demeurent interdits sur le pont Victoria.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination, notamment vers l'aéroport.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

D'autres entraves seront requises au courant de l'année pour procéder à d'autres interventions de réparation de la dalle de béton, des réparations d'acier ainsi que le peinturage de la charpente métallique. Ces fermetures seront annoncées par communiqués dès qu'elles seront connues.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]