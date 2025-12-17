Immigration temporaire - Québec stabilise le nombre d'étudiants étrangers pour les deux prochaines années

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Martine Biron et la ministre de l'Éducation, Mme Sonia LeBel annoncent l'entrée en vigueur des nouveaux plafonds de demandes de sélection temporaire dans le programme des étudiants étrangers (PEE) pour la période du 17 décembre 2025 au 16 décembre 2027.

Pour une durée de deux ans, ces nouveaux plafonds visent à assurer que le nombre d'étudiantes et d'étudiants étrangers accueillis au Québec respecte les orientations de la dernière planification pluriannuelle de l'immigration en accueillant un nombre maximal de 110 000 étudiants étrangers à la fin de la période 2026-2029. Le gouvernement maintient le nombre de demandes de sélection à titre temporaire pour études dans le réseau universitaire et pour les programmes menant à une attestation d'études collégiales (AEC) protégée et à un diplôme d'études collégiales (DEC). Cette décision signifie que ces établissements pourront continuer d'accueillir des étudiants étrangers à un niveau similaire à celui de 2024 pour les deux prochaines années.

Par ailleurs, les demandes dans les établissements de formation professionnelle publics francophones en région seront légèrement rehaussées pour encourager les études en français à l'extérieur de la région de Montréal. Pour les établissements de formation professionnelle privés, le gouvernement prévoit une réduction de 35 % par rapport au nombre réel de demandes reçues en 2024, sans pouvoir dépasser le plafond du décret 2025. Pour les AEC non protégées, c'est une réduction de 75 % qui s'applique sur le nombre réel de demandes reçues en 2024, comme c'était déjà le cas en vertu du précédent décret.

Ainsi, le gouvernement confirme son engagement à préserver la vitalité des établissements d'enseignement du Québec, avec une attention particulière aux régions, tout en s'assurant de ne pas dépasser le nombre maximum de titulaires de permis d'études pour la période 2026-2029.

Une meilleure prévisibilité pour les établissements d'enseignement

Cette décision répond à plusieurs préoccupations soulevées par les réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur. D'abord, cette décision est annoncée dès maintenant afin que la périodicité du décret soit davantage en phase avec leurs activités de recrutement et d'admission.

En couvrant une période de deux ans, le gouvernement du Québec offre aussi une meilleure prévisibilité aux établissements d'enseignement puisqu'ils connaîtront leurs plafonds de demandes de sélection temporaires pour les deux prochaines années.

De plus, comme demandé par les établissements lors de la consultation, les demandes ont été restructurées pour minimiser l'impact sur les plafonds pour l'ensemble des niveaux d'études.

Citations :

« Avec ces nouveaux plafonds, nous stabilisons les nombres et nous nous assurons que le Programme des étudiants étrangers est déployé de façon équilibrée afin de respecter les volumes planifiés et en fonction des priorités du Québec. Nous offrons ainsi la prévisibilité et la stabilité voulues aux établissements d'enseignement. L'apport des étudiants étrangers à la société québécoise est important, mais leur nombre doit respecter notre capacité d'accueil. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Les étudiants étrangers contribuent à la vitalité de nos universités et de nos cégeps. Afin de bien les accompagner, à leur arrivée et pendant leur séjour, une prévisibilité de leur nombre est nécessaire. Les établissements peuvent ainsi agir plus précisément et plus efficacement, notamment en ce qui concerne l'attraction de talents et les services offerts. C'est ce que permet l'entrée en vigueur des nouveaux plafonds de demandes de sélection temporaires dans le programme des étudiants étrangers. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« La formation professionnelle continue d'attirer beaucoup d'étudiantes et étudiants étrangers au Québec. Il est donc nécessaire de nous assurer d'un déploiement mesuré, à la fois en milieu urbain et en région. Notre priorité demeure la même : nous voulons que chaque établissement puisse offrir des formations de qualité à tous les élèves, tout en continuant de jouer un rôle central dans le développement socioéconomique de sa communauté. »

Mme Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

Faits saillants

Pour l'année scolaire 2026-2028 :

Au niveau universitaire, dans le but de stabiliser au même niveau que le nombre de demandes reçues en 2024, un maximum de 54 702 demandes réparties entre les établissements d'enseignement universitaire pourront être reçues par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, à chacune des deux périodes de réception des demandes





Au niveau collégial, un maximum de 22 606 demandes de sélection temporaire pour études pourront être reçues par le ministre à chacune des deux périodes de réception des demandes. Il se décline en un maximum de 6 644 demandes pour les programmes menant à une AEC, de 15 915 demandes pour ceux menant à un DEC et de 47 demandes pour les autres programmes. Ces volumes maximums seront répartis entre les établissements d'enseignement collégial.





Pour la formation professionnelle, un maximum de 27 915 demandes de sélection temporaire réparties entre les établissements privés, les centres de services scolaires et les commissions scolaires offrant de la formation professionnelle pourront être reçues par le ministre pour chacune des deux périodes.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-5016; Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, (819) 383-6625, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, mé[email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]