Déclaration du ministre Jean-François Roberge

QUÉBEC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Mercredi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le maire de Québec, Bruno Marchand, à propos des craintes de plusieurs travailleurs étrangers en sol québécois. C'était important pour moi de prendre le temps et d'avoir une conversation franche avec lui. Ensemble, nous avons convenu que pour rassurer ces travailleurs, nous avons besoin de temps. Du temps pour assurer l'établissement durable de nos travailleurs étrangers à l'extérieur de Montréal et Laval. Pour y arriver, il faut que le gouvernement fédéral collabore lui aussi, et ce, rapidement. C'est pourquoi je réitère notre demande de clause grand-père pour les travailleurs étrangers temporaires.

Un retour sur les derniers mois s'impose concernant le dossier de l'immigration au Québec

Dans les dernières semaines, il s'est dit beaucoup de choses sur l'immigration au Québec. Il faut mettre les choses au clair. Le gouvernement du Québec souhaite favoriser l'établissement durable des travailleurs temporaires qui occupent un emploi, particulièrement hors Montréal et Laval, et qui ont une connaissance suffisante du français. Pour y parvenir, nous avons besoin que le gouvernement fédéral édicte une clause grand-père qui permettrait à nos travailleurs temporaires de l'extérieur de Montréal et Laval de renouveler leur permis. Depuis juin dernier, nous avons réitéré cette demande à plusieurs reprises. Malheureusement, le gouvernement fédéral n'a pas donné suite à cette demande et demeure insensible à la détresse de ces personnes. C'est exactement pour cette raison que depuis des semaines, les médias rapportent de nombreux témoignages de gens qui devront quitter le territoire. Le problème est simple : leur permis de travail vient à échéance et le gouvernement fédéral ne veut pas les renouveler.

Ce qui crée cette incertitude, ce sont les mesures restrictives du gouvernement fédéral. Le PEQ n'est pas un programme qui délivre des permis de travail.

S'adapter

La planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029 a été une première occasion pour le gouvernement du Québec de s'adapter. Pour la première fois, près de 100% des candidatures à la résidence permanente au Québec sont déjà établies sur le territoire. On souhaite ainsi donner la priorité à nos travailleurs étrangers temporaires déjà sur le territoire, principalement dans des secteurs stratégiques ou à l'extérieur de Montréal et Laval, qui travaillent et qui parlent le français. On veut donc donner accès à la résidence permanente à un plus grand nombre de ces travailleurs qui sont en train de se faire montrer la porte de sortie par le gouvernement fédéral. Au-delà de la clause grand-père, le PSTQ constitue donc une opportunité pour ces personnes qui témoignent de leur détresse dans les médias depuis quelques semaines. Ce sont ces personnes à qui nous voulons, et à qui nous donnerons la résidence permanente. Je tiens à insister sur le fait que l'ancien programme PEQ n'était pas la solution pour un grand nombre de ces personnes, car plusieurs d'entre elles n'y étaient pas éligibles, et le programme ne nous permettait pas de prioriser en fonction de critères régionaux notamment.

Donner accès à la résidence ne se fait pas simplement en claquant des doigts. Il faut analyser chaque dossier attentivement, assurer une bonne gouvernance et faire les choses de la bonne manière. C'est pour faire les choses dans l'ordre que nous avons besoin que le gouvernement fédéral renouvelle les permis de ces travailleurs temporaires.

Prévisibilité

Au début de l'année 2026, je vais annoncer notre plan d'invitations du PSTQ pour l'année. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. Nous allons envoyer des milliers d'invitations pour sélectionner près de 29 000 personnes parlant français et occupant un emploi au Québec, en priorisant ces grandes thématiques:

Les diplômés du Québec

Les secteurs prioritaires, soit santé, éducation, petite enfance, construction et génie

Les gens habitant à l'extérieur de Montréal et de Laval

Notez que des personnes habitant Montréal et Laval et des personnes œuvrant dans d'autres secteurs, comme la restauration, l'hôtellerie et les métiers manuels, seront aussi invitées

Les rondes d'invitations auront lieu à la fin de chaque mois, afin d'assurer de la prévisibilité tout au long de l'année. Cette approche va nous permettre de répondre aux besoins prioritaires du marché du travail, en invitant des individus qui résident déjà au Québec et qui répondent aux besoins des régions et de l'économie québécoise.

Si Ottawa accorde la clause grand-père aux travailleurs étrangers concernés, nous pourrons inviter, dans les 18 prochains mois, les travailleurs étrangers qualifiés à s'établir au Québec. Il s'agit de toutes les personnes répondant aux conditions de la résidence permanente, notamment les critères suivants : maîtrise du français, emploi occupé au Québec depuis au moins 2 ans et priorité à ceux qui résident à l'extérieur de Montréal et Laval. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir accès à la résidence permanente : déclarez votre intérêt dans Arrima pour pouvoir recevoir une invitation dans le PSTQ.

Le message est clair : unissons nos voix. Forçons le gouvernement Carney à donner la clause grand-père à nos travailleurs temporaires à l'extérieur de Montréal et de Laval. Donnons-nous le temps de bien faire les choses.

Lien publication officielle : https://www.facebook.com/share/p/1AXY9ZdRx1/

