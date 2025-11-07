Semaine québécoise des rencontres interculturelles 2025 - Dévoilement des lauréats des prix Charles-Biddle, Maurice-Pollack et Solange-Chalvin

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, a remis aux lauréates et aux lauréats les prestigieux prix Charles-Biddle, Maurice-Pollack et Solange-Chalvin. Ces prix soulignent des parcours exemplaires d'intégration, de même que l'engagement des entreprises, des organismes et des personnes, qui accompagnent les personnes immigrantes vers une pleine participation, en français, à la société québécoise.

Rappelons que le prix Solange-Chalvin met en valeur les efforts des personnes immigrantes pour apprendre le français au Québec et la contribution exceptionnelle du personnel enseignant, des bénévoles, des établissements, et des organismes qui les accompagnent tout au long de leur apprentissage de notre langue commune.

Les prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack reconnaissent l'apport de personnes immigrantes au développement culturel et artistique de la société québécoise, pour le premier, et pour le second, le travail accompli par les entreprises québécoises pour favoriser l'intégration professionnelle des talents issus de l'immigration.

Citations :

« Au Québec, l'intégration est une responsabilité partagée entre les personnes immigrantes et la société d'accueil. Les prix que nous remettons aujourd'hui témoignent de cet engagement collectif. C'est avec une grande fierté que nous célébrons les parcours inspirants de Québécois de toute origine, d'organismes et d'entreprises qui, par leur détermination, leur esprit visionnaire et leurs accomplissements, font du Québec une société reconnue pour son vivre-ensemble. Je tiens à féliciter les récipiendaires et les finalistes pour leur précieuse contribution. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« C'est avec fierté que Culture pour tous s'associe au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour une autre année dans le cadre du prix Charles-Biddle. Par leur engagement professionnel et personnel, ces personnes issues de l'immigration contribuent grandement au développement culturel et artistique du Québec ici et au-delà des frontières. Bravos à tous les lauréats et finalistes ! »

M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous

« Félicitations aux lauréats du Prix Maurice-Pollack, qui met en lumière l'excellence des entreprises pour leur engagement en faveur de l'intégration des nouveaux arrivants. Ce prix souligne l'importance de la diversité et de l'inclusion comme atouts pour assurer leur compétitivité. Nous remercions également le jury pour son travail rigoureux dans la sélection des entreprises récompensées. »

Mme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Les lauréates et lauréats du prix Charles-Biddle :

Volet national et international : Moridja Kitenge Banza, artiste visuel

artiste visuel Volet régional : Pilar Hernandez Romero, médiatrice culturelle et entrepreneure sociale

Les entreprises lauréates du prix Maurice-Pollack :

Entreprise lauréate du volet Petites et moyennes entreprises (employant moins de 250 personnes) : Viandes Lafrance

Entreprise lauréate du volet Grandes entreprises (employant 250 personnes et plus) : L'Oréal Canada

Les lauréates et lauréats du prix Solange-Chalvin :

Catégorie Personne adulte ayant suivi ou suivant un parcours d'apprentissage du français au Québec : Hernan Camilo Arias Barrientos ;

Catégorie Personnel enseignant du MIFI : Alexandre Mercier et Manuel Lefebvre ;

Catégorie Partenaires du MIFI en apprentissage du français : Organisme à but non lucratif : Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain, Établissement d'enseignement : Centre d'éducation des adultes Champlain ;

Catégorie Personne bénévole qui accompagne des personnes en apprentissage du français au sein d'un organisme partenaire en francisation : Sylvie Gendron.

Liens connexes

Semaine québécoise des rencontres interculturelles :

https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

Dossier de presse des finalistes et lauréats :

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/images/SQRI/2025/DOC_dossierPresseSQRI2025_Final.pdf

Culture pour tous : https://www.culturepourtous.ca/

Fédération des chambres de commerce du Québec : https://www1.fccq.ca/

SOURCE Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630