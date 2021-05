Plan directeur piétonnier - Investissement de 2 M$ en 2021 pour la sécurité des piétons à Saint-Laurent

« Favoriser et sécuriser les déplacements à pied sur le territoire laurentien est une des principales préoccupations de notre administration, comme en témoigne le Plan directeur piétonnier (PDP) que nous avons lancé en septembre 2020. C'est pourquoi nous investissons massivement dans la sécurisation des déplacements piétonniers des citoyens et des travailleurs laurentiens. Nous sommes fiers d'annoncer qu'à ce chapitre, Saint-Laurent n'aura jamais investi un tel montant depuis qu'il a rejoint la Ville de Montréal en 2002. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants :



Ces travaux débuteront à la fin mai 2021 dans le secteur Bois-Franc, puis se dérouleront dans d'autres quartiers au cours des semaines suivantes. Le marquage des endroits où auront lieu les premiers travaux a commencé au début du mois de mai. Des avis aux résidents seront distribués auparavant. La circulation locale continuera d'être possible lors des travaux, lesquels dureront généralement un mois à chaque endroit.

Ce projet est placé sous la responsabilité de la division des Études techniques et de l'ingénierie de la Direction des travaux publics de Saint-Laurent. Il sera mis en œuvre par la firme Roxboro Excavation Inc. Son financement est le suivant : 1 072 546 $ provenant de Saint-Laurent (Plan de transport) et 931 195 $ provenant de la Ville de Montréal (Direction de la mobilité), pour un total de : 2 003 740 $.

Appelés « réaménagements géométriques », ces travaux ont diverses fonctions. Ainsi, en réduisant la largeur de la chaussée, les saillies de trottoir permettent d'augmenter la visibilité des piétons, de limiter le temps nécessaire pour traverser et, enfin, de réduire la vitesse des véhicules. Les dos d'âne constituent un obstacle qui force les véhicules à ralentir. Quant aux intersections et aux traverses surélevées, elles assurent un meilleur confort aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

Portant sur les années allant de 2021 à 2030, le Plan décennal d'immobilisations (PDI) de Saint-Laurent vise à planifier les investissements pour améliorer les parcs, les rues et les immeubles publics de l'arrondissement. Doté d'une enveloppe de 97 M$, le PDI permet une grande flexibilité dans la réalisation des projets prioritaires. Il remplace le programme triennal d'immobilisations (PTI) habituellement adopté chaque année de concert avec le budget de fonctionnement.

