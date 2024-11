Le plan contribue à protéger l'environnement et à rapprocher la population canadienne de la nature dans l'arctique des Territoires du Nord-Ouest

PAULATUK, NT, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes d'entrée pour découvrir la nature, apprendre à son sujet et s'en rapprocher. Parcs Canada est un chef de file reconnu en matière de conservation et prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation, et contribuer au rétablissement des espèces en péril.

Le plan directeur du parc national Tuktut Nogait a été déposé récemment au Parlement. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le plan actualisé du parc national Tuktut Nogait présente les stratégies clés suivantes :

Stratégie clé 1 : Prendre soin de la terre, de l'eau et de la culture

Cette stratégie clé se concentre sur la conservation des ressources écologiques et culturelles et sur les liens entre la terre, le caribou et les populations autochtones. La surveillance des effets du changement climatique et l'échange d'informations entre les partenaires sont deux tactiques importantes pour réussir.

Stratégie clé 2 : Établir des liens avec les populations proches et éloignées

Cette stratégie clé met l'accent sur les possibilités offertes aux gens de découvrir Tuktut Nogait et d'en apprendre davantage à son sujet, notamment en soutenant les liens entre la terre et les communautés de Paulatuk et Délı̨nę. Les objectifs de cette stratégie clé comprennent des programmes communautaires à Paulatuk et d'autres occasions de sensibilisation, le partage d'histoires sur la vie dans l'Arctique de l'Ouest, et l'offre d'expériences sûres et inspirantes aux personnes qui visitent Tuktut Nogait.

Le plan directeur du parc national Tuktut Nogait a été élaboré à partir des commentaires des partenaires autochtones de la région désignée des Inuvialuit, du Sahtu Got'ı̨nę, des Inuvialuit, d'autres partenaires et intervenants, des résidents et des visiteurs d'hier et d'aujourd'hui. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel du Canada, mobilisera les peuples autochtones et travaillera main dans la main avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de vivre et de découvrir notre environnement d'une manière nouvelle et innovante.

Le plan directeur du parc national Tuktut Nogait peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada. Pour en apprendre davantage sur le parc national Tuktut Nogait, veuillez visiter parcscanada.ca/tuktutnogait.

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, favorisent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous tous ses aspects. Ce sont des lieux où d'innombrables Canadiennes et Canadiens et visiteurs du monde entier renouent chaque jour avec l'histoire et découvrent la nature. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration du plan directeur du parc national Tuktut Nogait, qui aidera à façonner l'avenir de ce lieu précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, je salue cet effort de collaboration visant à garantir que le parc national Tuktut Nogait continue de protéger notre patrimoine national commun et que les générations à venir puissent en profiter. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Situé à 170 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, le parc national Tuktut Nogait offre un mélange de paysages époustouflant et de culture unique aux Territoires du Nord-Ouest. Le parc protège 18 890 kilomètres carrés de toundra, de paysages ondulés, de canyons profonds, de chutes d'eau spectaculaires et de rivières cristallines ornées de plages de sable. Les poissons, les caribous et d'autres espèces d'importance culturelle soutiennent les liens que les peuples autochtones entretiennent avec la terre depuis des milliers d'années, et permettent la transmission de la culture et des récits des aînés aux jeunes. Les nombreux sites archéologiques offrent un aperçu de l'histoire humaine et naturelle associée au lieu et à ses habitants. L'importance de cette étendue nordique prend tout son sens lorsqu'on la visite. »

Michael McLeod

Député, Territoires du Nord-Ouest.

Les faits en bref

Situé dans le coin nord-est des Territoires du Nord-Ouest, le parc national Tuktut Nogait comprend des terres de la région désignée des Inuvialuit et de la région visée par le règlement du Sahtú. Les droits de récolte définis dans les accords de revendication territoriale respectifs sont respectés dans le cadre de la gestion du parc. Le parc national Tuktut Nogait est géré en coopération.

Plus de 400 sites archéologiques ont été répertoriés dans le parc, mettant en évidence la longue et riche histoire humaine de l'utilisation des rivières pour accéder à l'intérieur des terres.

Tuktut Nogait signifie « jeune caribou » en inuvialuktun. Comme cela a été souligné au moment de sa création (dans les années 1980), le parc national a été créé pour protéger l'habitat de mise bas et d'après mise bas des caribous de la toundra, en particulier les troupeaux de caribous Bluenose.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Cate Watrous, Gestionnaire, relations externes, Unité de gestion de l'Arctique de l'Ouest, 867-686-2070, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]