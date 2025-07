Les travaux amélioreront la sécurité des visiteurs, des usagers de la route et de la faune

COL ROGERS/PARC NATIONAL DES GLACIERS, BC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à protéger les trésors naturels et culturels du Canada et à faire progresser les projets d'infrastructure dans les sites administrés par Parcs Canada afin de préserver l'environnement, de créer des débouchés économiques et touristiques et, enfin, d'assurer la sécurité des visiteurs qui se rendent sur ces lieux emblématiques et les parcourent.

La Station du sommet a ouvert ses portes aux visiteur le 10 juillet, offrant aux voyageurs un espace temporaire pour les services essentiels et un point de repos le long de ce corridor national très fréquenté. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, le ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé l'investissement de 13,4 millions de dollars pour l'amélioration des infrastructures du Centre du Col-Rogers, dans le parc national des Glaciers, et d'actifs importants tout au long du tronçon de la route transcanadienne qui traverse les parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers.

Le Centre du Col Rogers est une expérience essentielle pour les visiteurs, une zone importante pour la sécurité du public et une aire de repos pour les voyageurs qui circulent dans ce couloir de transport national. Pendant les travaux de remise en état, la Station du sommet, une installation temporaire, fournira aux voyageurs des renseignements sur l'expérience et la sécurité des visiteurs, et permettra à ces derniers d'acheter des laissez-passer et divers articles. De cette façon, la prestation de ces services sera perturbée de façon minimale.

L'investissement permettra également de réaliser des travaux d'amélioration de la chaussée essentiels le long de la route transcanadienne, dont ceux-ci :

amélioration du passage supérieure du parc national du Mont-Revelstoke de façon à ce qu'il réponde aux normes de sécurité actuelles;

aménagement d'un écopassage permettant aux animaux sauvages de toutes tailles de traverser la voie en toute sécurité;

stabilisation des pentes dans le parc national des Glaciers afin de remédier aux effets des glissements de terrain sur l'autoroute;

amélioration du drainage et du revêtement de la voie pour en améliorer la sécurité.

En plus de permettre aux générations futures de découvrir en toute sécurité le patrimoine culturel et naturel du lieu historique national du Col-Rogers et des parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers, cet investissement du gouvernement du Canada contribue à la protection et à la conservation d'infrastructures importantes, au soutien de l'économie locale et à la croissance du secteur touristique.

Citations

« Grâce à cet investissement, notre gouvernement s'engage à protéger notre patrimoine naturel tout en développant une économie forte et durable. Le Centre du Col-Rogers est l'une des installations les plus visitées de Parcs Canada. En tant que telle, elle est une porte d'accès à la nature, aux relations et à la découverte, reliant les voyageurs aux services essentiels le long de la Transcanadienne et dans les parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers, et ce, tout au long de l'année. En améliorant la sécurité, en optimisant l'expérience des visiteurs et en protégeant la faune et les écosystèmes, les collectivités et l'économie continueront à se développer de saison en saison. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre responsable de Parcs Canada, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, et ministre responsable des Langues officielles

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements de 545,1 millions de dollars sur 4 ans pour des projets clés axés sur la protection des canaux patrimoniaux et la préservation de notre patrimoine bâti emblématique. Ces projets assureront non seulement la sécurité et le bon état des routes et autoroutes, mais aussi la continuité des services destinés aux visiteurs.

a annoncé des investissements de 545,1 millions de dollars sur 4 ans pour des projets clés axés sur la protection des canaux patrimoniaux et la préservation de notre patrimoine bâti emblématique. Ces projets assureront non seulement la sécurité et le bon état des routes et autoroutes, mais aussi la continuité des services destinés aux visiteurs. Parcs Canada gère environ 1 400 kilomètres d'autoroute, dont 300 kilomètres de la route transcanadienne. Ces nombreux kilomètres permettent le transit annuel de 25 milliards de dollars de marchandises à la frontière entre l' Alberta et la Colombie-Britannique.

et la Colombie-Britannique. Les services proposés au sommet du col Rogers sont une ressource importante pour les visiteurs du parc national des Glaciers ainsi que pour les quelque 6 000 véhicules par jour (soit 2,4 millions par an) qui empruntent le tronçon de la route transcanadienne qui le traverse.

Le col Rogers a été désigné lieu historique national du Canada en 1971 en reconnaissance de son rôle dans la construction et le développement de la voie principale du Chemin de fer Canadien Pacifique. Après l'achèvement de la route transcanadienne en 1962, il fait à nouveau partie d'une route nationale.

en 1971 en reconnaissance de son rôle dans la construction et le développement de la voie principale du fer Canadien Pacifique. Après l'achèvement de la route transcanadienne en 1962, il fait à nouveau partie d'une route nationale. La Station du sommet sera ouverte sept jours sur sept et offrira des services liés à la sécurité et aux déplacements. De plus, la riche histoire du col Rogers en ce qui a trait au transport et à l'alpinisme y sera mise en valeur.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Personne-ressource: Hermine Landry, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable de Parcs Canada, du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, et du ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias: Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Sierra Stinson, Agente des relations publiques et communications, Parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers, Parcs Canada, 250-683-8942, [email protected]