Plan de relance touristique - Plus de 1,5 M$ pour soutenir et bonifier l'offre touristique de la région des Cantons-de-l'Est

COATICOOK, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse de confirmer l'attribution d'une enveloppe de 1 528 119 $ à Tourisme Cantons-de-l'Est. Cette aide servira à soutenir les projets de développement de l'offre touristique des entreprises de la région qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19. Les sommes seront disponibles grâce à la mise en place de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT).

La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, ainsi que de Mme Jocelyna Dubuc, membre du conseil d'administration de Tourisme Cantons-de-l'Est.

Cette annonce fait suite au dévoilement, par la ministre du Tourisme le 11 juin dernier, du Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 millions de dollars. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des EPRT, soit 15 millions pour 2020-2021 et 10 millions pour 2021-2022.

L'EPRT 2020-2022 comprend les trois volets suivants : Soutien d'urgence pour l'ouverture de la saison touristique 2020; Soutien aux projets collectifs d'adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie; Soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique régionale.

Citations :

« Avec une offre qui s'étend sur quatre saisons, des paysages diversifiés et des entreprises engagées pour le rayonnement de leur région, les Cantons-de-l'Est ont toutes les cartes en mains pour favoriser une relance forte! Grâce aux sommes bonifiées consenties dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme et à l'ajout d'un volet de soutien aux entreprises pour contrer les effets découlant de la pandémie, nous agissons concrètement afin d'assurer une relance qui contribuera au dynamisme économique de la région et du Québec tout entier. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette aide financière est une excellente nouvelle pour la région des Cantons-de-l'Est, qui a tellement à offrir. Tourisme Cantons-de-l'Est est bien placé pour aider les entreprises touristiques d'ici à réaliser des projets qui assureront la sécurité des visiteurs et qui permettront de poursuivre le développement d'une offre régionale attrayante. Notre industrie ne manque pas de talent pour se renouveler et trouver des solutions gagnantes afin d'aller de l'avant. Notre gouvernement est présent pour elle. Ensemble, nous veillerons à ce que la relance de la région soit à la hauteur de nos ambitions. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Tourisme Cantons-de-l'Est se réjouit de cette contribution du ministère du Tourisme, qui nous aidera à appuyer nos entreprises touristiques dans la réalisation de leurs projets innovateurs. Grâce à cette nouvelle entente, nous pourrons, de manière concertée avec les acteurs du milieu, développer une offre touristique originale et structurante pour notre région, et ce, dans le respect des mesures sanitaires. »

Benoît Sirard, président de Tourisme Cantons-de-l'Est

Faits saillants :

Les projets admissibles aux trois volets de l'EPRT 2020-2022 sont les suivants :

Soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison 2020 (volet 1)



Les projets visant à rendre conforme aux plans sanitaires proposés par le gouvernement du Québec ou l'un de ses partenaires l'espace consacré à la clientèle et aux employés des entreprises touristiques admissibles.



Projets collectifs d'adaptation des PME (volet 2)



Les projets d'affaires innovants visant à améliorer l'expérience client ainsi que la gestion et la vente à distance, pilotés par un mandataire reconnu par le ministère du Tourisme ou une association touristique régionale (au nom d'un regroupement d'associations touristiques régionales) et démontrant des retombées financières quantifiables pour les entreprises de plusieurs régions ou secteurs.



Projets de développement et de structuration de l'offre touristique régionale (volet 3)



Les projets correspondant à l'une des sept catégories suivantes, y compris les projets d'adaptation au nouveau contexte sanitaire plus substantiels :





attraits, activités et équipements;







études;







structuration de l'offre touristique régionale;







hébergement;







festivals et événements;







services-conseils;







développement numérique d'une entreprise.

La somme de 1 528 119 $ octroyée à Tourisme Cantons-de-l'Est permettra de soutenir des projets soumis aux volets 1 et 3 de l'EPRT par les entreprises touristiques de la région. Notons que le volet 2, assorti d'une enveloppe de 3,75 millions de dollars, est administré pour l'ensemble du Québec par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

