Plan de protection du territoire face aux inondations - 750 000 $ octroyés à Laval pour la soutenir face aux risques d'inondation sur son territoire

LAVAL, QC, le 19 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce un soutien financier de 750 000 $ à la Ville de Laval pour l'analyse et la recommandation de mesures de résilience et d'adaptation relatives aux inondations pour 18 secteurs situés le long des rivières des Mille Îles et des Prairies.

Cette aide financière permettra à la Ville de réaliser 18 études d'opportunité afin d'identifier les solutions les plus adaptées pour réduire les risques d'inondation sur son territoire et, ultimement, élaborer un plan d'intervention en vue d'en limiter les impacts. Ce projet s'inscrit dans la foulée de l'accompagnement offert par le bureau de projets mis en place par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie (PPTFI).

Citations :

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous agissons pour outiller les communautés dans la planification de solutions adaptées à leurs réalités territoriales. Ce soutien s'ajoute aux actions posées par notre gouvernement pour assurer la sécurité des citoyennes et citoyens en zones inondables. C'est en nous mobilisant pour des projets comme celui de la Ville de Laval que nous réussirons à mieux composer avec les risques liés aux inondations! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'aide financière annoncée aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la région de Laval, car elle permettra de mettre en place des mesures concrètes et correspondant à notre réalité, en plus de protéger nos communautés. Une fois de plus, notre gouvernement démontre qu'il est proactif en ce qui concerne l'adaptation aux changements climatiques. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« Avec les changements climatiques, les risques d'inondation s'accentuent et l'impact sur notre territoire se fait sentir. Les sommes annoncées aujourd'hui permettront d'identifier des solutions permanentes afin de faire face à cette réalité propre à Laval. Je suis heureux de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec pour assurer la sécurité des Lavalloises et Lavallois établis le long des rivières, tout en renforçant notre capacité d'adaptation et notre résilience. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

Faits saillants :

Le plan

Dévoilé en 2020, le PPTFI est doté d'une enveloppe de 479 millions de dollars. Ses 23 mesures s'articulent autour de 4 axes d'intervention : Cartographier, Régir et encadrer, Planifier et intervenir, ainsi que Connaître et communiquer.

La mise en œuvre du PPTFI repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et de la Sécurité publique.

Le projet

Ce projet de la Ville de Laval se divise en deux volets et l'aide annoncée aujourd'hui permettra de concrétiser le second.

Pour la réalisation du premier, elle avait obtenu, en 2020, une aide financière de 150 000 $ dans le cadre du Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale, qui a pris fin en janvier 2023.

Les bureaux de projets

Rappelons que les 10 bureaux de projets déployés dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux, notamment pour le dépôt de projets dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations.

Les bureaux de projets ont pour mandats : de réaliser un portrait des problématiques d'inondation existantes sur le territoire; de définir un plan d'intervention comprenant des mesures de résilience et d'adaptation s'appuyant sur des analyses et une expertise scientifiques; de travailler en concertation avec les parties prenantes touchées par les inondations; de soutenir le milieu municipal dans la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'intervention.



