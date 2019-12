Plan de développement et de mise en valeur de la gastronomie montréalaise - Réunir les ingrédients pour positionner Montréal comme la capitale nord-américaine de la gastronomie

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Une journée de cocréation animée par Francis Reddy a réuni près de 100 intervenants du milieu pour discuter du positionnement de Montréal comme capitale gastronomique en Amérique du Nord. Des représentants du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, de la Société des casinos du Québec, de Tourisme Montréal et de l'Union des producteurs agricoles ont dressé plusieurs constats soulignant la grande qualité et la diversité des produits québécois, le côté festif et animé de Montréal comme caractère distinctif, les enjeux environnementaux d'affaires et ses défis de même que l'accessibilité aux produits et leur valorisation.

Montréal est une ville où le paysage gastronomique est éclaté, métissé, à la fois traditionnel et moderne, ce qui contribue fortement à sa signature distinctive comme destination gourmande de premier plan. Montréal est plus qu'un carrefour pour le terroir québécois, elle est une vitrine qui met en valeur les produits locaux et régionaux, ainsi que la créativité et le savoir-faire des chefs et des artisans.

Pour être en mesure d'affirmer un tel positionnement international pour Montréal, les principaux partenaires collaborent depuis le printemps dernier à la réalisation d'un plan de développement et de mise en valeur de la gastronomie montréalaise. Dans le cadre de cette démarche, en plus de la rencontre d'échanges tenue en novembre dernier, une quarantaine d'experts locaux et internationaux ont été mis à contribution dans le cadre d'une consultation élargie pour aborder les principales forces et défis du secteur.

Les travaux du Plan de développement et de mise en valeur de la gastronomie montréalaise se poursuivront au cours des prochains mois afin de livrer au printemps 2020 un plan qui inclura des pistes d'actions ainsi qu'un plan de mobilisation des partenaires. D'ici là, les intervenants du milieu sont invités à partager leur vision pouvant répondre aux enjeux en écrivant à gastronomie@mtl.org. Pour plus d'information, visitez le site Internet de Tourisme Montréal.

