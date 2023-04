Plan d'action nordique - Près de 2 M$ pour 4 projets nordiques d'envergure du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Quatre projets du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficieront d'un soutien global de 1,97 million de dollars de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique. Les dossiers choisis représentent des investissements totaux de plus de 6,2 millions de dollars.

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina.

Des 34 projets sélectionnés, 19 sont également issus de la Côte-Nord et 11 du Nord-du-Québec.

La Société du Plan Nord a élaboré l'enveloppe d'opportunité en 2020, dans le cadre du Plan d'action nordique (PAN). Ce nouvel outil financier vise à soutenir des projets majeurs qui répondent à des priorités des communautés nordiques qui émergent en cours de mise en œuvre. Ces projets s'inscrivent dans l'une des orientations du PAN, soit l'accès optimisé au territoire nordique, le développement d'un tissu économique fort et diversifié, la promotion d'un milieu de vie attractif et dynamique et la conservation de l'environnement nordique.

L'appel à projets de l'enveloppe d'opportunité a été lancé en avril 2021 et s'est terminé le 27 mai 2022.

Citations :

« L'enveloppe d'opportunité gérée par la Société du Plan Nord a permis, depuis son lancement, de soutenir cinq projets d'envergure du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces investissements totaux de 2,5 millions de dollars représentent des retombées de 9,6 millions de dollars dans la région. J'attends avec impatience la réalisation de ces projets, qui auront un impact positif pour les communautés au nord du 49e parallèle. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Je félicite le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean, la MRC de Marie-Chapdelaine ainsi que la Coopérative forestière Girardville de faire preuve d'innovation. Le soutien qui a été accordé à leurs projets par notre gouvernement aujourd'hui permettra de dynamiser le milieu de vie et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. J'ai hâte de voir ces réalisations ! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En misant sur le développement durable de notre territoire nordique, nous contribuons à bâtir un avenir plus prospère pour les communautés qui y habitent. Je suis convaincu que les projets sélectionnés feront une différence dans notre région. »

Éric Girard, député du Lac-Saint-Jean

« Les sommes de l'enveloppe d'opportunité attribuées par la Société du Plan Nord feront une différence sur le terrain. J'ai déjà pu le constater au Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean. Les nouvelles initiatives structurantes soutenues leur permettront de continuer à bonifier leur offre récréotouristique et contribueront au développement régional. »

Nancy Guillemette, député de Roberval

Faits saillants :

Projets sélectionnés et montant accordé pour chacun :

Le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean mettra à niveau le circuit cyclable Au fil des rivières. (700 000 $)

régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean mettra à niveau le circuit cyclable (700 000 $) Le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean construira une passerelle multifonctionnelle de 115 mètres sur la rivière Ashuapmushuan. (785 000 $)

régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean construira une passerelle multifonctionnelle de 115 mètres sur la rivière Ashuapmushuan. (785 000 $) La MRC de Maria-Chapdelaine créera un site de dépôt de matières résiduelles pour les villégiateurs en territoire non organisé. (TNO). (218 779 $)

La Coopérative forestière Girardville créera une nouvelle ligne d'affaires en gestion de cuisines de camps forestiers. (270 614 $)





créera une nouvelle ligne d'affaires en gestion de cuisines de camps forestiers. (270 614 $) Le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 e parallèle. Les 49 actions du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.





d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 parallèle. Les 49 actions du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec. La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Liens connexes :

Suivez la Société du Plan Nord :

Twitter

LinkedIn

SOURCE Société du Plan Nord

Renseignements: Source : Flore Bouchon, Attachée de presse et responsable des communications, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 514 264-1202; Information : Eric Duchesneau, Conseiller en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66406