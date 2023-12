BAIE-COMEAU, QC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et ses partenaires investiront près de 2,6 milliards de dollars pour le développement durable du territoire nordique québécois, au cours des 5 prochaines années. Élaboré pour répondre aux enjeux du développement économique, social et environnemental spécifiques au territoire nordique, le Plan d'action nordique 2023-2028 (PAN 23-28) présente 45 nouvelles actions pour la mise en place de projets mobilisateurs pour les communautés locales. Cette stratégie gouvernementale permettra d'améliorer la qualité de vie des habitants du territoire nordique en plus d'augmenter le niveau de richesse du Québec.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui, à Baie-Comeau, en compagnie de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, du ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie, du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, et du député de la circonscription de René-Lévesque, M. Yves Montigny.

Le PAN 23-28 est le fruit d'une collaboration de plus de 25 ministères et organismes. En plus des 45 nouvelles actions, le PAN 23-28 comprend 30 actions amorcées avant 2023. Les nouvelles actions sont définies dans le document, intitulé Le Québec nordique, au cœur de notre avenir, disponible en ligne.

Le gouvernement du Québec investira ainsi 1 665,3 millions de dollars, et de ce montant, 828,7 millions de dollars proviennent de la Société du Plan Nord. Plusieurs outils financiers sont aussi prévus dans le cadre du PAN 23-28 pour répondre aux besoins particuliers des organismes et des entreprises sur le terrain. La Société du Plan Nord consacrera la somme de 60 millions de dollars à l'enveloppe d'opportunité et 20 millions de dollars au Fonds d'initiatives nordiques.

Ces outils financiers ont déjà permis de mettre sur pied une panoplie de projets. La Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan, sur la Côte-Nord, a notamment bonifié son offre d'activités communautaires et sportives pour la communauté et les visiteurs grâce au soutien de la Société. La Commission scolaire Kativik, au Nunavik, a aussi pu acquérir de la machinerie lourde pour son programme de formation en conduite d'engins de chantier nordique. L'aide financière de la Société a aussi permis la construction d'une passerelle interrégionale sur la rivière Péribonka pour les quadistes et les motoneigistes du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean.

La Société du Plan Nord coordonnera la réalisation du PAN 23-28. La Société a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

« Je suis fière de présenter le Plan d'action nordique 2023-2028, une étape charnière dans notre démarche de développement durable du territoire situé au nord du 49e parallèle. Ces 45 nouvelles actions vont contribuer à la vitalité économique du territoire nordique, mais, surtout, permettre d'améliorer la qualité de vie des populations locales. C'est l'ensemble du Québec qui en sort gagnant ! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Les initiatives que nous finançons à travers le Plan d'action nordique sont concrètes et contribuent à la vitalité de nos communautés. Avec cette nouvelle enveloppe de 2,6 milliards de dollars, nous offrons des outils et des leviers importants aux entreprises et aux organisations d'ici. Celles-ci peuvent ainsi prospérer plus facilement tout en consolidant leur rôle crucial dans notre économie régionale. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis heureux que l'on déploie aujourd'hui la nouvelle mouture du Plan d'action nordique. Ce plan gouvernemental, comme le précédent, aura des impacts tangibles pour les entreprises ainsi que pour les communautés du Nord-du-Québec comme celles des autres régions nordiques du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, et ministre responsable des régions de la Mauricie, du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue

« Je suis heureux de voir qu'une attention particulière a été accordée aux réalités sociales et culturelles des Premières Nations et des Inuit pendant l'élaboration du Plan d'action nordique 2023-2028. Grâce aux sommes investies, les communautés autochtones et inuites auront des outils financiers qui leur permettront de bénéficier d'améliorations importantes au niveau de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Je crois que ce plan contribuera réellement au développement et à l'épanouissement des communautés inuites, naskapies, cries et innues qui habitent le territoire nordique. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit

« En misant sur le développement durable de notre territoire nordique, nous contribuons à assurer un avenir plus prospère pour ses communautés, comme celles du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis persuadée que les investissements prévus et les programmes de la Société du Plan Nord continueront de faire une différence dans notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Il est important de rendre notre territoire nordique plus attrayant et d'encourager son développement durable. Le lancement du Plan d'action nordique 2023-2028, avec 45 nouvelles actions, est une bonne nouvelle. Le gouvernement du Québec réaffirme ainsi son engagement envers les résidents du Nord-du-Québec. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Plusieurs nouvelles actions du Plan d'action nordique 2023-2028 apporteront des outils concrets aux communautés de la Côte-Nord. Et je sais, pour avoir vu plusieurs de ses réalisations au cours des dernières années, que la Société du Plan Nord s'assurera, avec ses partenaires, que ces actions se concrétisent. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Je me réjouis que les communautés du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean puissent bénéficier des actions et des outils financiers du Plan d'action nordique 2023-2028. Avec le soutien de la Société du Plan Nord, les retombées sont concrètes, sur notre territoire. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« La Société du Plan Nord assurera la coordination de ce grand projet, en collaboration avec les ministères, les organismes et les représentants locaux impliqués. Elle investira 828,7 millions de dollars dans cette stratégie, qui totalise des sommes de 2,6 milliards de dollars. Ainsi, pour chaque dollar que la Société investit, deux dollars sont investis par ses partenaires. Il s'agit d'un important effet de levier au bénéfice de tous les acteurs du territoire nordique. »

Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord

Faits saillants :

Le PAN 23-28 regroupe 45 nouvelles actions socioéconomiques réparties en 4 orientations : Accroître la connectivité au territoire Miser sur les forces économiques nordiques Stimuler la vitalité des collectivités Préserver un environnement unique



