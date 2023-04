Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire - Près de 70 millions de dollars pour soutenir les organismes communautaires en défense collective des droits et les corporations de développement communautaire

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce l'attribution de 69,7 millions de dollars aux organismes communautaires en défense collective des droits et aux corporations de développement communautaire pour bonifier le soutien financier qui leur est accordé.

Le Plan d'action prévoit tout d'abord un montant de 42,1 millions de dollars pour que soit accru le soutien à la mission globale de ces organismes. Cette somme comprend un soutien de 35,1 millions de dollars, incluant 4,8 millions de dollars pour l'accueil de nouveaux organismes, dont pourront bénéficier les organismes communautaires en défense collective des droits. De plus, elle permet d'augmenter le financement consacré à la mission globale des corporations de développement communautaire de 7 millions de dollars.

Renforcement du réseau des corporations de développement communautaire

Par ailleurs, le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 prévoit l'ajout de 27,6 millions de dollars pour renforcer le réseau des corporations de développement communautaire. Incontournables en matière de développement social et communautaire dans leur milieu, elles pourront ainsi continuer d'offrir des services directs aux organismes communautaires de leur territoire en plus de réaliser des projets structurants pour nos régions. Le financement permettra également de créer six nouvelles corporations de développement communautaire entre 2022 et 2027.

Citations

« En bonifiant le financement des organismes de défense collective des droits et des corporations de développement communautaire, notre gouvernement reconnaît le rôle fondamental qu'ils jouent dans le renforcement du tissu social du Québec. En raison de ses répercussions sur les citoyens les plus vulnérables, l'action communautaire forme le ciment de notre société. Un milieu communautaire solide est, plus que jamais, nécessaire afin que personne ne soit laissé derrière. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je suis toujours très fière de souligner les bons coups et l'engagement des organismes communautaires. À travers tout le Québec, les hommes et les femmes qui les représentent jouent un rôle inestimable. Merci pour votre dynamisme et votre dévouement! La bonification financière annoncée aujourd'hui montre que votre gouvernement demeure à l'écoute de vos besoins. »

Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

Faits saillants

Le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 a été lancé le 14 mai 2022. Celui-ci prévoit des investissements totaux de 1,1 milliard de dollars, répartis sur cinq ans, pour que soient mises en œuvre d'importantes mesures ayant pour but notamment de mieux soutenir les organismes communautaires.

Les mesures et les initiatives présentées dans le Plan d'action visent quatre objectifs :

améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires;



favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire;



assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire;



développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.

