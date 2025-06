Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Valoriser la mémoire vivante : 247 237 $ pour la Médiathèque l'Héritage

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, se réjouit que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce l'attribution de 247 237 $ à la Médiathèque l'Héritage de L'Islet-Sud.

La Médiathèque est un centre culturel et communautaire qui préserve et valorise la mémoire locale tout en offrant des activités éducatives et artistiques à des clientèles de tous âges au cœur d'une région rurale, éloignée et dévitalisée. L'organisme a été reconnu admissible au volet Organismes multisectoriels du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole à la suite d'un appel de candidatures lancé à l'automne 2024.

Avec cette somme, la Médiathèque pourra se concentrer sur sa prestation de services, puisque ce type de financement permet aux organismes de consolider leurs actions en leur donnant de la prévisibilité.

Citations

« Les organismes communautaires sont de véritables piliers dans nos communautés. En les soutenant, on leur donne les moyens de continuer à faire une différence concrète, sur plusieurs fronts à la fois. C'est toute la force du milieu que nous appuyons aujourd'hui. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Le financement des organismes communautaires, tels que la Médiathèque l'Héritage, est essentiel pour garantir la vitalité culturelle et sociale de nos collectivités. Je suis extrêmement fier que mon gouvernement soutienne la pérennité de cet organisme qui se consacre à l'éducation, à la diffusion de la culture, à la préservation du patrimoine et aux loisirs. »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud

« C'est avec enthousiasme que le conseil d'administration de la Médiathèque L'Héritage de L'Islet-Sud accueille l'octroi de cette importante somme, qui permettra de consolider la mission globale de notre organisme. Ce soutien financier contribuera à poursuivre de façon efficace l'offre de services éducatifs, artistiques, culturels et intergénérationnels à une population de tous âges dans notre région tout en mettant en valeur notre patrimoine vivant. »

Daniel Blanchet, président du conseil d'administration de la Médiathèque L'Héritage de L'Islet-Sud

Faits saillants

Au total, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire annonce l'octroi de 2 472 370 $ de 2024-2025 à 2026-2027 à dix organismes à vocation multisectorielle à travers le Québec.

Pour être reconnu comme organisme à vocation multisectorielle, un organisme doit notamment répondre aux critères suivants, soit être un organisme à but non lucratif, être enraciné dans la communauté, entretenir une vie associative et démocratique, être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations, ne pas avoir de port d'attache et ne pas recevoir de soutien à la mission globale, et s'inscrire dans au moins trois secteurs d'activités distincts.

Les organismes à vocation multisectorielle, en raison de la diversité de leurs actions, peuvent être difficilement associés à un seul ministère ou organisme gouvernemental. Ainsi, pour permettre le financement des organismes à vocation multisectorielle, le gouvernement du Québec a créé un volet du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole.

Ce financement s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 qui permet des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour mieux soutenir les organismes communautaires.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Anne-Christine Charest, Attachée politique | Presse, Bureau du député de Côte-du-Sud, Tél. : 418 943-3013, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796