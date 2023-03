Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Québec investit 22,9 M$ pour soutenir les organismes communautaires dans le développement et la rétention de leur personnel

QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce l'attribution de 22,9 M$ pour appuyer les organismes communautaires dans le développement et la rétention de leur personnel.

S'inscrivant en complémentarité avec l'investissement historique de 888,1 M$ en soutien à la mission globale des organismes communautaires, ces mesures du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 visent à contribuer à l'amélioration des conditions de travail, telles que la possibilité d'adhérer à un régime de retraite et à une assurance collective, de se développer sur le plan professionnel et d'évoluer dans un milieu de travail stimulant.

Augmenter l'accès à un régime de retraite et à une assurance collective

L'accès à un régime de retraite et à une assurance collective fait partie des conditions qui rendent un milieu de travail attractif. Pour contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans le milieu communautaire, une somme de 2,5 M$ sur cinq ans sera attribuée aux responsables du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes et de l'Association pour l'assurance collective des organismes communautaires du Québec.

Développer une offre de formation destinée aux organismes communautaires

La possibilité d'acquérir des connaissances et de se développer sur le plan professionnel est également un avantage recherché par les travailleuses et les travailleurs. C'est pourquoi une somme de 4,4 M$ est attribuée à la Coalition des organismes communautaires autonomes de formation, qui, en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire, aura pour mandat d'élaborer des curriculums pertinents et adaptés aux besoins des organismes communautaires.

Gestion des ressources humaines et formation continue

Dans le cadre du Plan d'action, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale bonifie la mesure Concertation pour l'emploi, visant à appuyer les organismes communautaires dans la gestion de leurs ressources humaines, et le volet entreprises de la mesure visant à favoriser l'accès à la formation continue pour le personnel des organismes communautaires de formation de la main-d'œuvre. Ce sont 12 M$ et 4 M$, respectivement, qui seront investis pour ces mesures au courant des années 2022-2023 et 2023-2024.

Les organismes communautaires peuvent dès maintenant communiquer avec les bureaux de Services Québec pour bénéficier de ces deux mesures.

Citations

« Les organismes communautaires sont un secteur d'emploi majeur au Québec qu'il est essentiel de soutenir. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage à les aider à s'adapter aux enjeux socioéconomiques que nous vivons actuellement. En mettant à leur disposition des outils pour attirer et retenir leur main-d'œuvre, nous solidifions le tissu social sur lequel les Québécoises et les Québécois peuvent compter. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Les organismes communautaires contribuent à la vitalité de nos communautés, et c'est pour cette raison que nous leur proposons aujourd'hui des leviers pour se développer en conservant leur expertise. Ils participent à rendre notre société plus juste, et c'est l'ensemble des citoyens qui en bénéficient. »

Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, volet action communautaire, et députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants

Le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 a été lancé le 14 mai 2022. Celui-ci prévoit des investissements totaux de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre d'importantes mesures ayant pour but notamment de mieux soutenir les organismes communautaires.

Les mesures et les initiatives contenues dans le Plan d'action visent quatre objectifs :

améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires;



favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire;



assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire;



développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.

