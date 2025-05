Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Plus de 1 M$ pour favoriser la participation dans les organismes communautaires

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - La ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce le lancement d'un appel de projets visant à renforcer la participation de tous et toutes à la vie associative et démocratique des organismes communautaires.

Une somme de 1 130 000 dollars sera investie pour permettre la réalisation de projets, notamment pour le développement d'outils d'animation, de formations ou la diffusion des connaissances.

Les organismes communautaires souhaitant soumettre des projets ont jusqu'au 13 juin 2025 pour le faire. Un financement pouvant aller jusqu'à 75 000 dollars par année sera accordé aux organismes communautaires pour la réalisation des initiatives retenues pour la durée du projet.

Le gouvernement soutient les approches inclusives des organismes communautaires afin d'accompagner les personnes qui rencontrent des obstacles à la participation bénévole ou à l'engagement au sein de conseils d'administration, entre autres.

Citation

« Au Québec, chaque personne, peu importe son âge, sa condition physique, ou sa situation sociale, a tout à gagner en participant à la vie communautaire. Grâce au Plan d'action gouvernemental en action communautaire, notre gouvernement soutient le milieu communautaire dans l'amélioration continuelle de ses pratiques d'inclusion. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

Cet appel de projets fait partie du volet Participation et inclusion du Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires, qui est inclus dans le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.





Le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, lancé le 14 mai 2022, prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires.





Les mesures et les initiatives contenues dans le Plan d'action visent quatre objectifs : améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.





Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

